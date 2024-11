Cloudera Lança Novo Assistente de IA para Ajudar a Aumentar a Eficiência dos Profissionais de Dados

SANTA CLARA, Califórnia e PARIS, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cloudera, a única verdadeira plataforma híbrida para dados, análises e IA, introduziu hoje na EVOLVE24 Paris, o Cloudera Copilot for Cloudera AI, com recursos de assistente seguros e inteligentes que ajudam a aumentar a produtividade e agilizar os fluxos de trabalho de dados. Criado para atender às necessidades de cientistas de dados, engenheiros e desenvolvedores, o Cloudera Copilot melhora a reprodutibilidade em todos os projetos, ajudando as empresas a obter dados, análises e aplicativos de IA confiáveis em produção muito mais rapidamente.

Na vanguarda da transformação digital e das jornadas de IA, os profissionais de dados lidam com uma rede cada vez mais complexa de desafios à produtividade, colaboração e duplicação. Os assistentes de IA vencem esses desafios aprimorando a experiência do usuário para os profissionais de dados e, ao mesmo tempo, fornecendo aos líderes de TI ferramentas seguras aprimoradas por IA para tranquilidade de todos. Ao incorporar um assistente alimentado por IA diretamente no Cloudera, o Cloudera Copilot ajuda os usuários a escrever códigos consistentes e de alta qualidade e a se concentrar na inovação de forma mais eficaz e segura.

A Cloudera é um dos primeiros fornecedores de plataformas de dados e análises a oferecer um assistente de IA especificamente adaptado para profissionais de dados, oferecendo uma integração profunda dos fluxos de trabalho de dados em uma plataforma segura e de nível empresarial que prioriza a conformidade e a governança. O Cloudera Copilot opera dentro de um ecossistema de IA, fornecendo assistência de codificação robusta e orientada por IA, além de fornecer suporte sob demanda, reforçando a posição da Cloudera de parceira de dados confiável e líder em soluções de IA seguras e híbridas.

Especificamente, o Cloudera Copilot:

Automatiza a geração de código, a transformação de dados e a solução de problemas, permitindo que os profissionais de dados se concentrem nas tarefas e inovações de alto impacto.

Fornece assistência de codificação consistente, capacitando as equipes a trabalhar de forma mais eficaz em diversos idiomas, bibliotecas e fluxos de trabalho.

Inclui orientação sob demanda, soluções ideais e insights para os usuários manterem altos padrões de codificação, reduzindo erros e melhorando os resultados do projeto.



"Os profissionais de dados são a força vital de uma empresa e fornecer ferramentas baseadas em IA especificamente projetadas para melhorar seu desempenho no trabalho oferece benefícios para uma empresa como um todo", disse o analista do setor, Sanjeev Mohan. “Assistentes de IA como o Cloudera Copilot expandem o escopo dos funcionários que podem acessar ferramentas de IA para que uma organização inteira possa capitalizar totalmente os benefícios da IA. Isso proporciona maior visibilidade, eficiência e produtividade.”

“A Cloudera está modernizando continuamente nossas soluções de IA para oferecer aos nossos clientes um acesso mais profundo a insights baseados em dados em escala”, disse Dipto Chakravarty, Diretor de Produtos da Cloudera. “A Cloudera fornece um dos caminhos mais rápidos para o alcance de iniciativas confiáveis de IA, e o Cloudera Copilot acelera ainda mais a capacidade da empresa de obter valor comercial dos seus dados por meio de insights acionáveis.”

Visite o nosso Cloudera blog para mais informações sobre o Cloudera Copilot for Cloudera AI.

