Cloudera 推出全新 AI 助手，協助數據從業員提升工作效率

聖塔克拉拉，加州 及巴黎, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台 Cloudera 今天在 EVOLVE24 Paris 上宣佈推出適用於 Cloudera AI 的 Cloudera Copilot。該產品引入了既安全又智能的助手功能，有助提升生產力及精簡數據工作流程。 Cloudera Copilot 專為滿足數據科學家、工程師和開發人員的需求而打造，可提高項目的可重複性，最終幫助企業以前所未有的速度將可信賴的數據、分析和 AI 應用程式投入生產。

站在數碼轉型和 AI 領域的最前線，數據從業員面臨着日益複雜的生產力、協作和重複性挑戰。 AI 助理透過提升數據從業員的用戶體驗來克服這些挑戰，同時滿足 IT 領袖對安全的 AI 工具的需求，讓他們無後顧之憂。 Cloudera Copilot 將 AI 驅動的助手直接嵌入 Cloudera，協助用戶編寫優質的一致程式碼，讓他們能夠更有效、更安全地專注於創新。

Cloudera 是首批為數據從業員提供專門訂製的 AI 助手的數據和分析平台供應商之一，能夠在安全的企業級平台中與數據工作流程深度整合，並以合規性與管治為優先事項。 Cloudera Copilot 於 AI 生態系統中運作，提供強大的 AI 驅動編碼協助，同時提供隨需支援，鞏固 Cloudera 作為可信賴的數據合作夥伴以及安全的混合式 AI 解決方案領導者的地位。

具體而言，Cloudera Copilot：

自動生成程式碼、轉換數據和排解故障，讓數據從業員能夠專注於高影響力的任務和創新。

提供一致的編碼協助，使用戶團隊能夠跨多種語言、程式庫和工作流程更加有效地協作。

提供隨需指導、最佳解決方案及見解，幫助用戶保持高編碼標準，最終減少錯誤並改善項目成果。



行業分析師 Sanjeev Mohan 表示：「數據從業員是企業的命脈，給予他們專為提升工作表現而設計的 AI 工具，對整個企業都有好處。 像 Cloudera Copilot 這樣的 AI 助手擴大了可以使用 AI 工具的員工的範圍，讓整個機構都能夠充分利用 AI 的優勢。 這樣令更大的透明度、效率與生產力得到釋放。」

Cloudera 產品總監 Dipto Chakravarty 表示：「Cloudera 正在不斷更新我們的 AI 解決方案，讓客戶能夠以深入的方式大規模獲取由數據驅動的見解。 今天，Cloudera 提供了實現可信賴 AI 計劃的其中一個最快途徑，而 Cloudera Copilot 進一步提升了企業通過可操作的見解從數據中獲取商業價值的能力。」

欲了解更多適用於 Cloudera AI 的 Cloudera Copilot 的資訊，請瀏覽我們的 Cloudera 網誌。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造業品牌和政府依靠 Cloudera 使用他們的數據來解決今天和未來看似難以解決的問題。

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