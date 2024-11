Chinese (Traditional) French Chinese (Simplified) German Hebrew Malay Portuguese Spanish Japanese Korean

クラウデラ (Cloudera)、オクトパイ (Octopai) のプラットフォームを買収し、ハイブリッドクラウドのデータエステート全体で信頼できるデータを提供する

オクトパイのベストインクラスのデータリネージおよびカタログプラットフォームは、発見可能性、品質、ガバナンスを企業に提供し、データ主導の意思決定を強化する