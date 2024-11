Chinese (Traditional) French Chinese (Simplified) German Hebrew Malay Portuguese Spanish Japanese Korean

Cloudera, 하이브리드 클라우드 데이터 자산에서 신뢰할 수 있는 데이터 구현 위해 Octopai 플랫폼 인수

기업이 데이터 기반 의사결정 강화할 수 있도록 검색 기능, 높은 품질, 거버넌스를 제공하는 동급 최고의 Octopai 데이터 계보 및 카탈로그 플랫폼