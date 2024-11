La zone d’exposition de Lin-gang devient le point fort de la 7e édition de la CIIE en matière d’innovation

SHANGHAI, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La zone d’exposition de Lin-gang est devenue le point fort de la septième Exposition internationale d’importation de la Chine, grâce à ses réalisations fructueuses en matière de mondialisation et aux nombreux cas de nouvelles forces productives de qualité qui y sont présentés. Le 10 novembre, lors de la clôture de la CIIE, la zone d’exposition, accueillant 68 entreprises de 19 pays et régions, a été le théâtre de 19 événements et a attiré près de 60 000 visiteurs par jour. De nombreux accords de coopération industrielle et commerciale ont été conclus.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Au cours de la CIIE, Lingang Group a signé des contrats avec Plansee, Kognic et Jetway, qui prévoient des coopérations dans le domaine des matériaux de haute performance et des circuits intégrés. La zone d’exposition a également accueilli des événements organisés pour le compte des locataires des parcs exploités par Lingang Group, notamment entre MAKA Systems GmbH et China National Building Material, Innovation Center Denmark et Caohejing Hi-tech Park, ainsi qu’entre Xellar Biosystems et ses partenaires.

MAKA Systems a conclu un contrat de 2,05 millions d’euros avec China National Building Material. Song Zhijia, Vice-président de MAKA, a déclaré : « Un autre client de Hangzhou a été impressionné par la présentation de notre équipement. Nous avons été invités à lui rendre visite à Hangzhou et nous pourrions conclure un accord à l’avenir. »

En tant que principal promoteur de la zone spéciale de Lin-gang et partenaire de la CIIE pour le recrutement des exposants, Lingang Group a pu accélérer sa mondialisation au cours de l’exposition. Le 7 novembre, Lingang Group a signé des accords avec la Mizuho Bank et la Mizuho Bank (Chine) pour construire le parc industriel des petites et moyennes entreprises japonaises de Lin-gang, près de la baie financière du lac Dishui.

Le même jour, Lingang Group a également signé un accord relatif au projet Dubai Expo Life Science Park avec Gaw Capital et Expo City Dubai.

La zone d’exposition de Lin-gang met les nouvelles forces productives de qualité à l’honneur. Greenlyzer a présenté le premier électrolyseur industriel à membrane échangeuse d’anions de grande taille, qui aura un impact significatif sur l’industrie mondiale de la production d’hydrogène. project44, fournisseur de services de visibilité de la chaîne d’approvisionnement à l'échelle mondiale, a lancé son « Movement China by project44 » personnalisé pour les clients chinois, afin de les aider à suivre les mouvements mondiaux de la chaîne d’approvisionnement à l’aide d’une solution visuelle.

La zone d’exposition de Lin-gang a également organisé plusieurs forums sur la promotion de l’écosystème de l’innovation. De nombreux prestataires de services d’envergure mondiale dans les domaines des services transfrontaliers, de l’incubation scientifique et d’innovation et des services financiers émergents ont fourni des informations précieuses et exploré de nouvelles possibilités de coopération.

Divers événements autour du thème « Young City for the Youth » ont également été organisés. Le 5 novembre, dans la zone d’exposition, Lamborghini Fashion China a dévoilé, dans la zone spéciale de Lin-gang, une série de nouveaux projets s’adressant spécifiquement aux jeunes, notamment un hôtel sur le thème de Lamborghini, des services de restauration, des cafés et d’autres services adaptés à leurs modes et leurs styles de vie.

Par ailleurs, la cérémonie de lancement de l’alliance « Young City for the Youth » a su attirer de nombreux dirigeants et invités de marque du secteur de la mode, tels que Bikuli, Euglena et le Shanghai L+SNOW Indoor Skiing. Elle devrait susciter davantage d’inspiration en matière d’innovation dans la zone spéciale de Lin-gang, qui est elle-même une ville jeune.

Jules Thevenon, Responsable des relations publiques pour les affaires internationales dans la zone spéciale de Lin-gang, a déclaré que les attitudes inclusives, les politiques exhaustives et accueillantes, le cadre enchanteur et les ondes positives avaient su attirer de nombreux investisseurs étrangers souhaitant y établir leur entreprise.

Source : Lingang Group