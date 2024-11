SHANGHAI, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In diesem Jahr jährt sich die Einführung des Konzepts der auf den Menschen ausgerichteten Stadtentwicklung zum fünften Mal. Als Pionierbezirk hat der Shanghaier Bezirk Yangpu dieses wichtige Konzept aufgegriffen und sich für die Schaffung eines lebenswerten, geschäftsfreundlichen, angenehmen und touristenfreundlichen Umfelds eingesetzt, um das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Anwohner zu steigern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Das Publicity Department of the CPC Yangpu District Committee hat berichtet, dass Yangpu im Jahr 2024 in verschiedenen Bereichen bemerkenswerte Fortschritte erzielt hat. Der Bezirk steht in Shanghai an erster Stelle, was die Fertigstellungsrate bei der umfassenden Renovierung alter Wohngebäude und die Einrichtung neuer Gemeinschaftskantinen für ältere Menschen betrifft. Die Software- und Informationsdienstleistungsbranche verzeichnete im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 19,6 Prozent, das höchste unter den zentralen Stadtgebieten Shanghais. Der Gesamtumsatz des Einzelhandels mit Konsumgütern im Bezirk erreichte 41,857 Mrd. Yuan und übertraf damit auch andere zentrale Stadtgebiete.

In Yangpu werden die besten Ressourcen in den Dienst der Menschen gestellt.

Das renovierte Westgebäude eines 100 Jahre alten Baumwolllagers wurde in das WorldSkills Museum verwandelt, in dem die Leistungen in verschiedenen Bereichen ausgestellt werden. Das ehemalige Gelände der Shanghaier Werft wurde zum Sitz eines zentral verwalteten Unternehmens und zum künftigen Standort eines Museums für alte Schiffe umgestaltet.

In Yangpu hat die Integration von Handel, Tourismus und Kultur das Leben der Menschen sehr bereichert.

Der Changbai 228 Block hat seinen historischen Charme bewahrt und gleichzeitig eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen integriert, so dass ein brandneues Viertel entstanden ist, das innerhalb von 15 Minuten Pendelzeit Zugang zu Dienstleistungen des täglichen Lebens bietet.

Hier stehen den Bewohnern Gemeinschaftsküchen, Fitnesszentren und sogar offene Rasenflächen zum Spielen und Toben zur Verfügung. Auch die neu gebauten Talentwohnungen bieten den Bewohnern ein hochwertiges Wohnumfeld. Bei einem Spaziergang durch das Gebiet vom Jiangwan-Stadion bis zur Wissens- und Innovationsgemeinschaft an der Daxue Road können Anwohner und Touristen ihren Freizeit- und Unterhaltungsbedürfnissen nachgehen und gleichzeitig ihre Konsumbedürfnisse auf einer Länge von etwa 1,2 Kilometern befriedigen.

Von August bis Dezember dieses Jahres werden in Yangpu über hundert kommerzielle, touristische und kulturelle Aktivitäten stattfinden, darunter das Tourismusfestival für Studenten, die Fitnesswoche und die Eröffnung des Museums für zeitgenössische Kunst in Dunhuang.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Yangpu weiterhin auf die Schlüsselthemen konzentrieren, die die Massen betreffen, und die integrierte Entwicklung von Handel, Tourismus und Kultur fortsetzen, um mehr beispielhafte Praktiken zu Shanghais Bemühungen um die Schaffung einer beispielhaften, auf die Menschen ausgerichteten Stadt beizutragen.

Quelle: The Publicity Department of the CPC Yangpu District Committee