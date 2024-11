Innofactor Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Innofactor Oyj:n johtohenkilöiden liiketoimet 15.11.2024 klo 9.30

Innofactor Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Onni Bidco Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Sami Ensio

Asema: Toimitusjohtaja

(2):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Antti Kummu

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Innofactor Oyj

LEI: 7437008OSKQFEDZYD835

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 84906/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-11-14

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007637

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 935 Yksikköhinta: 1.68 EUR

(2): Volyymi: 3356 Yksikköhinta: 1.68 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 4291 Keskihinta: 1.68 EUR

Espoossa 15.11.2024

INNOFACTOR OYJ

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eija Theis, lakiasiainjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 044 343 4278

eija.theis@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi

#ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles #BeTheRealYou