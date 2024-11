Le Tomorrow.Blue Economy donne le cap pour stimuler l’économie bleue

BARCELONE, Espagne, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La trajectoire vers un avenir où l’économie bleue joue un rôle essentiel dans le développement sociétal se précise à l’occasion de la troisième édition du Tomorrow.Blue Economy World Congress (ou TBEWC, congrès mondial pour l’avenir de l’économie bleue). Lors de cet événement, plus de 250 experts venus du monde entier ont échangé sur les voies de développement de l’incroyable potentiel des mers et des océans comme moteurs de l’économie par l’innovation et la durabilité. Parmi les points forts du programme figuraient le forum Smart Ports: Piers of the Future, organisé par le Port of Barcelona (port de Barcelone), et les conférences du World Ocean Council, ou « WOC » (conseil mondial de l’océan), événements axés sur la gestion des grands enjeux auxquels ces infrastructures stratégiques font respectivement face en matière d’environnements urbains et de réponse à la pollution marine.

Organisé par Fira de Barcelona en collaboration avec l’organisme Barcelona Activa du Barcelona City Council (la mairie de Barcelone), le Port of Barcelona (le port de la ville), le WOC, conseil mondial de référence dans le domaine de l’économie maritime durable et Smart Ports: Piers of the Future, une initiative de la Port Authority of Barcelona (autorité portuaire de Barcelone), le TBEWC s’est tenu du 5 au 7 novembre au parc des expositions Gran Vía de Barcelone.

Durant ce congrès ayant réuni plus de 250 spécialistes espagnols et étrangers autour d’un programme de conférences décliné en plus de 40 sessions, il a été débattu de l’importance et du potentiel des ressources océaniques et de leur préservation.

En parallèle, la sixième édition de Smart Ports: Piers of the Future, promue par le Port of Barcelona (port de Barcelone) a eu lieu les 5 et 6 novembre derniers et a regroupé des autorités du monde entier. Les panels de ces sessions ont réuni plus de 60 intervenants, dont notamment Tino Klemm, Directeur financier de la Hamburg Port Authority (autorité portuaire de Hambourg), José Alberto Carbonell, Directeur général du Port of Barcelona (port de Barcelone) et Michael DiBernardo, Directeur exécutif adjoint du marketing et des relations commerciales du Port of Los Angeles (port de Los Angeles).

L’utilisation de drones dans les activités portuaires, la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, les actions visant à réduire la pollution marine par les plastiques, et l’effet de l’intelligence artificielle sur la gestion des infrastructures portuaires figuraient parmi les thématiques abordées. Soutenu par une alliance des ports d’Anvers-Bruges, Barcelone, Pusan, Göteborg, Hambourg, Los Angeles, Montréal et Rotterdam, l’événement vise à promouvoir la transformation numérique et durable des ports.

Le Tomorrow.Blue Economy World Congress a également hébergé le Sustainable Ocean Summit du 5 au 6 novembre et le Global Blue Finance Summit le 7 novembre, deux forums organisés par le WOC pour encourager la collaboration d’affaires et développer de nouvelles solutions financières visant à stimuler la croissance de l’économie bleue.

Le Tomorrow.Blue Economy World Congress, le Tomorrow.Mobility World Congress, et le Tomorrow.Building World Congress se sont déroulés parallèlement au Smart City Expo World Congress 2024, le plus grand événement mondial sur les villes et l’innovation urbaine, qui a accueilli cette année plus de 1 100 exposants et représentants de 850 villes et 140 pays. En trois jours, plus de 25 771 visiteurs en provenance de plus de 130 pays se sont rassemblés au parc des expositions Gran Vía de la Fira de Barcelona.

