Advanced At-home Biomarker Testing Market USD 2,255.7 Million Growth Forecast Period 2024 to 2034 Comprehensive Analysis and Growth Forecast at a CAGR of 7.5% | FMI

NEWARK, Del, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Advanced At-home Biomarker Testing Market is experiencing a significant growth surge due to the increased adoption of remote health management solutions and technological advancements in biomarker testing. With a projected market size of USD 1,099.5 million in 2024, this sector is on track to reach USD 2,255.7 million by 2034, growing at a CAGR of 7.5%. This robust growth trajectory highlights a global shift towards personalized, at-home health diagnostics driven by convenience, technological innovation, and patient-centric healthcare models.



The rising prevalence of chronic diseases and conditions that require regular monitoring is a critical driver for this market. Biomarker testing, enabling early disease detection and continuous health tracking, allows users to monitor critical indicators from the comfort of their homes, minimizing the need for frequent hospital visits. This demand is further fuelled by an aging population seeking convenient, reliable health solutions.

Innovative companies in the market are integrating AI, machine learning, and data analytics to enhance the accuracy and predictive power of at-home biomarker tests, ensuring faster and more reliable results. Moreover, the COVID-19 pandemic has heightened awareness of at-home healthcare tools, boosting demand for advanced biomarker testing solutions and creating favourable conditions for market expansion.

From personalized health plans to telemedicine integration, this sector is set to redefine healthcare accessibility and user experience. As more consumers embrace proactive health management, the Advanced At-home Biomarker Testing Market will continue to flourish, driven by ongoing innovation and expanded consumer awareness.

Country-wise Insights

Country Value CAGR (2024 to 2034) United States 4.0% Germany 6.1% France 7.5% UK 8.8% China 13.1% India 8.6%

Key Takeaways from the Market Study:

Advanced at-home biomarker testing market to reach USD 2,255.7 million by 2034, expanding at a CAGR of 7.5% from 2024.

Rapid adoption of personalized health solutions and digital healthcare advancements are fueling market growth.

Integration with telehealth and remote monitoring systems is increasingly common, enhancing patient engagement.

Companies focusing on data analytics and AI-based insights to improve test accuracy and outcomes.

Aging populations and rising chronic disease prevalence continue to drive demand for at-home testing.



“Advanced at-home biomarker testing is not just a trend but a crucial innovation reshaping healthcare accessibility. With a focus on convenience, accuracy, and preventive care, the market is set for strong growth, driven by technological advances and increasing awareness of at-home health monitoring. The future of healthcare is shifting towards personalized solutions that empower individuals to take control of their health, making this market one to watch,” says Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.)

Key Industry Highlights

Growing demand for point-of-care diagnostics in-home care due to patient interest in self-management and preventive health.

in-home care due to patient interest in self-management and preventive health. At-home biomarker testing enables monitoring of glucose, cholesterol, hormones, and cancer markers with rapid results.

enables monitoring of glucose, cholesterol, hormones, and cancer markers with rapid results. Microfluidics and lab-on-a-chip (LOC) devices simplify testing, delivering lab-quality results quickly from minimal samples.

simplify testing, delivering lab-quality results quickly from minimal samples. Regulatory support from the FDA and EMA speeds up approvals, encouraging innovative, safe at-home tests.

from the FDA and EMA speeds up approvals, encouraging innovative, safe at-home tests. Early disease detection through liquid biopsy tech aids in timely intervention, improving outcomes.

through liquid biopsy tech aids in timely intervention, improving outcomes. Challenges: Untrained users risk improper sample handling, leading to inaccuracies and limiting market growth.

Component Insights:

The market comprises two primary components: diagnostic kits and digital analysis platforms. Diagnostic kits are experiencing high demand, offering the ability to detect a wide range of biomarkers, including those related to cardiovascular health, metabolic disorders, and immune function. The digital analysis platforms, enhanced by AI, enable precise data interpretation and facilitate integration with healthcare systems. Both components are pivotal to the market’s expansion, especially as technology continues to drive improvements in test accuracy and user experience.

Day-by-Day Market Opportunities:

The advanced at-home biomarker testing market is evolving with new opportunities every day, particularly in personalized healthcare and preventive medicine. Technology-driven players are creating solutions that analyze comprehensive health data in real time, enabling proactive interventions. This day-by-day innovation is opening doors to partnerships with healthcare providers and insurers, ensuring that at-home biomarker testing becomes a mainstream tool in patient health management and overall wellness initiatives.

Market's Prime Determinants of Growth & Trends:

Key drivers of the Advanced At-home Biomarker Testing Market include the increasing demand for proactive healthcare solutions, advancements in test sensitivity, and a growing consumer emphasis on health and wellness. Trends shaping the market include the integration of biomarker tests with wearable devices and telehealth platforms, enabling continuous health monitoring and data sharing with healthcare providers. This trend opens opportunities for personalized health interventions, transforming healthcare from reactive to proactive and making health monitoring accessible and engaging.

Key Companies & Market Share Insights:

Leading companies are dominating the market with innovative product offerings, targeting ease of use and accuracy. Prominent players include Everlywell, Inc., LetsGetChecked, and MyBioSource, Inc., who are constantly expanding their test portfolios and integrating advanced analytics to improve user outcomes. These companies hold a significant market share and continue to strengthen their presence through partnerships and technology advancements, setting industry standards and shaping future market dynamics.

Growth Drivers:

Increased consumer demand for home-based health monitoring and personalized healthcare solutions.

Advances in digital health technology, including AI-driven data analysis and wearable integrations.

The rising prevalence of chronic diseases, driving the need for convenient, regular health check-ups.

Growing awareness of preventive health measures and early detection among aging populations.

Supportive regulatory frameworks encouraging innovation and adoption of at-home testing solutions.



Competitive Landscape

The advanced at-home biomarker testing market is highly competitive, with leading companies continuously striving to strengthen and grow their market positions. Major players are heavily focused on innovation, investing significantly in advanced technologies to meet the diverse needs of both healthcare providers and patients.

To boost their competitive edge, these companies are employing strategies such as forming strategic partnerships, mergers, and acquisitions, which help broaden their product offerings and expand their geographic reach.

Recent Industry Highlights in Advanced At-home Biomarker Testing Market

July 2023 : Quest Diagnostics and Proov partnered to offer an innovative home fertility test for women via questhealth.com. The Proov Confirm PdG test is the first FDA-cleared home test kit to verify successful ovulation by measuring progesterone metabolites.

: Quest Diagnostics and Proov partnered to offer an innovative home fertility test for women via questhealth.com. The Proov Confirm PdG test is the first FDA-cleared home test kit to verify successful ovulation by measuring progesterone metabolites. March 2021: Everlywell expanded its at-home testing capabilities by acquiring PWNHealth and Home Access Health, enhancing its portfolio of at-home lab testing services.

A Comprehensive Full Report: https://www.futuremarketinsights.com/reports/advanced-at-home-biomarker-testing-market

Key Players of Advanced At-Home Biomarker Testing Industry:

Quest Diagnostics

Laboratory Corporation of America® Holdings

Everlywell, Inc.

23andMe, Inc.

Gene by Gene, Ltd.

MyDiagnostics

HelloMe

Imaware

NiaHealth

PrivaPath Diagnostics (LetsGetChecked)

BioSure Global Ltd

YorkTest

Lifelab TestingTM

Chronomics Limited

Healthy Human Labs LTD (Vitall)

Vir Health Limited

ZoomDoc

Home Test Box

Zone Labs Inc.,

Verisana Laboratories

Personal Diagnostics Limited

myLAB Box

Better2Know Limited

Complement

Lab Me Analytics

BTNX Inc.

Key Segments of Advanced At-Home Biomarker Testing Industry:

By Product:

In terms of biomarker type, the industry is divided into Genetic Biomarkers (Direct-to-Consumer (DTC) Genetic Testing Kits) (Pharmacogenetics Tests, Carrier Screening Tests, Genetic Health Risk (GHR) Tests, Cancer Predisposition Tests and Low-Risk General Wellness Tests), Metabolic Biomarkers (HbA1c Kits, Cholesterol & Lipid Testing Kits, Insulin Resistance Test Kits and Comprehensive Metabolic Testing Kits), Hormonal Biomarkers (Cortisol Testing Kits, Testosterone & Estrogen Testing Kits, Thyroid Hormones Testing Kits), Inflammatory Biomarkers (C-reactive Protein (CRP) Testing Kit, Vitamin D Testing Kits, Cellular Inflammation Testing Kits), Cancer Biomarkers (Colon Cancer Screening Kits, Prostate Cancer Screening Kits, BRCA1/BRCA2 Mutations), Infectious Disease Biomarkers (HIV and Hepatitis C Antibodies, Herpes, Syphilis and Antimicrobial Resistance Markers), Gut Microbiome Biomarkers (Short Chain Fatty Acids (SCFAs), Gut Dysbiosis Markers), Fertility and Pregnancy Biomarkers (Anti-Müllerian Hormone (AMH), Follicle Stimulating Hormone (FSH) & Luteinizing Hormone (LH), Progesterone), Nutritional Biomarkers and Neurological Biomarkers

By Technology:

In terms of technology, the industry is divided into Immunoassays (ELISA), Lateral Flow Assays (LFA), Biosensors, Colorimetric Tests, Polymerase Chain Reaction (PCR), Next-Generation Sequencing (NGS) and Microfluidics.

By Sample type:

In terms of sample type, the industry is divided into Blood, Saliva, Urine, Buccal Swab, and Stool among others.

By Disease Indication:

In terms of disease indication, the industry is divided into Cardiovascular Diseases, Diabetes and Metabolic Disorders, Cancer (Oncology), Infectious Diseases, Hormonal Disorders (Endocrinology), Autoimmune Diseases, Kidney Diseases, Respiratory Diseases, Genetic Disorders, Mental Health and Neurological Disorders.

By Delivery Format:

In terms of delivery format, the industry is divided into Test Kits with Self-Collection (Return to Lab) and Instant At-Home Test Kits.

By Distribution Channel:

In terms of distribution channel, the industry is divided into Online Retailers (E-commerce Platforms and Specialized Healthcare Platforms), Retail Pharmacies, and Health Product Stores.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia & Pacific, Middle East and Africa (MEA) have been covered in the report.

German Translation -

Der Markt für fortschrittliche Biomarkertests für zu Hause erlebt einen deutlichen Wachstumsschub aufgrund der zunehmenden Nutzung von Lösungen für das Ferngesundheitsmanagement und technologischer Fortschritte bei Biomarkertests. Mit einer prognostizierten Marktgröße von 1.099,5 Millionen USD im Jahr 2024 soll dieser Sektor bis 2034 2.255,7 Millionen USD erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % wachsen . Diese robuste Wachstumskurve unterstreicht einen globalen Wandel hin zu personalisierter Gesundheitsdiagnostik für zu Hause, der durch Komfort, technologische Innovation und patientenzentrierte Gesundheitsmodelle vorangetrieben wird.

Die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten und Leiden, die einer regelmäßigen Überwachung bedürfen, ist ein entscheidender Treiber für diesen Markt. Biomarkertests, die eine frühzeitige Krankheitserkennung und kontinuierliche Gesundheitsüberwachung ermöglichen, ermöglichen es den Benutzern, kritische Indikatoren bequem von zu Hause aus zu überwachen, wodurch die Notwendigkeit häufiger Krankenhausbesuche minimiert wird. Diese Nachfrage wird noch weiter durch eine alternde Bevölkerung angeheizt, die nach bequemen, zuverlässigen Gesundheitslösungen sucht.

Innovative Unternehmen auf dem Markt integrieren KI, maschinelles Lernen und Datenanalyse, um die Genauigkeit und Vorhersagekraft von Biomarkertests für zu Hause zu verbessern und schnellere und zuverlässigere Ergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus hat die COVID-19- Pandemie das Bewusstsein für Gesundheitstools für zu Hause geschärft, die Nachfrage nach fortschrittlichen Biomarker-Testlösungen gesteigert und günstige Bedingungen für die Marktexpansion geschaffen.

Von personalisierten Gesundheitsplänen bis hin zur Telemedizin-Integration wird dieser Sektor die Zugänglichkeit des Gesundheitswesens und das Benutzererlebnis neu definieren. Da immer mehr Verbraucher ein proaktives Gesundheitsmanagement verfolgen, wird der Markt für fortschrittliche Biomarkertests zu Hause weiter florieren, angetrieben von kontinuierlicher Innovation und einem gestiegenen Verbraucherbewusstsein.

Wichtige Erkenntnisse aus der Marktstudie:

Der Markt für fortschrittliche Biomarkertests für den Heimgebrauch soll bis 2034 ein Volumen von 2.255,7 Millionen US-Dollar erreichen und ab 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5 % wachsen.

Die schnelle Einführung personalisierter Gesundheitslösungen und Fortschritte in der digitalen Gesundheitsversorgung treiben das Marktwachstum voran.

Die Integration mit Telemedizin- und Fernüberwachungssystemen kommt immer häufiger zum Einsatz und fördert die Einbindung der Patienten.

Unternehmen, die sich auf Datenanalyse und KI-basierte Erkenntnisse konzentrieren, um die Testgenauigkeit und -ergebnisse zu verbessern.

Aufgrund der alternden Bevölkerung und der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten besteht weiterhin eine steigende Nachfrage nach Tests für zu Hause.



„Fortschrittliche Biomarkertests für zu Hause sind nicht nur ein Trend, sondern eine entscheidende Innovation, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung neu gestaltet. Mit einem Fokus auf Komfort, Genauigkeit und Vorsorge ist der Markt auf starkes Wachstum eingestellt, angetrieben durch technologische Fortschritte und ein zunehmendes Bewusstsein für die Gesundheitsüberwachung zu Hause. Die Zukunft der Gesundheitsversorgung verlagert sich in Richtung personalisierter Lösungen, die es den Menschen ermöglichen, die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen, was diesen Markt zu einem Markt macht, den man im Auge behalten sollte“, sagtSabyasachi Ghosh (Associate Vice President bei Future Market Insights, Inc.).

Wichtige Highlights der Branche

Steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Diagnostik in der häuslichen Pflege aufgrund des Interesses der Patienten an Selbstmanagement und präventiver Gesundheitsfürsorge.

in der häuslichen Pflege aufgrund des Interesses der Patienten an Selbstmanagement und präventiver Gesundheitsfürsorge. Durch Biomarkertests zu Hause können Glukose, Cholesterin, Hormone und Krebsmarker überwacht und schnelle Ergebnisse erzielt werden.

können Glukose, Cholesterin, Hormone und Krebsmarker überwacht und schnelle Ergebnisse erzielt werden. Mikrofluidik- und Lab-on-a-Chip-Geräte (LOC) vereinfachen das Testen und liefern schnell Ergebnisse in Laborqualität aus minimalen Proben.

vereinfachen das Testen und liefern schnell Ergebnisse in Laborqualität aus minimalen Proben. Die regulatorische Unterstützung durch die FDA und EMA beschleunigt die Zulassungen und fördert innovative, sichere Tests zu Hause.

durch die FDA und EMA beschleunigt die Zulassungen und fördert innovative, sichere Tests zu Hause. Eine frühzeitige Krankheitserkennung durch die Flüssigbiopsietechnologie ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen und verbessert die Ergebnisse.

durch die Flüssigbiopsietechnologie ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen und verbessert die Ergebnisse. Herausforderungen : Ungeschulte Benutzer riskieren eine unsachgemäße Handhabung der Proben, was zu Ungenauigkeiten führt und das Marktwachstum einschränkt.

Einblicke in die Komponenten:

Der Markt besteht aus zwei Hauptkomponenten: Diagnosekits und digitale Analyseplattformen. Diagnosekits erfreuen sich einer hohen Nachfrage, da sie die Möglichkeit bieten, eine breite Palette von Biomarkern zu erkennen, darunter solche, die mit der Herz-Kreislauf-Gesundheit, Stoffwechselstörungen und der Immunfunktion zusammenhängen. Die durch KI verbesserten digitalen Analyseplattformen ermöglichen eine präzise Dateninterpretation und erleichtern die Integration in Gesundheitssysteme. Beide Komponenten sind für die Expansion des Marktes von entscheidender Bedeutung, insbesondere da die Technologie weiterhin Verbesserungen bei der Testgenauigkeit und der Benutzererfahrung vorantreibt.

Tägliche Marktchancen:

Der Markt für moderne Biomarkertests zu Hause entwickelt sich täglich weiter und bietet neue Möglichkeiten, insbesondere in den Bereichen personalisierte Gesundheitsfürsorge und Präventivmedizin. Technologieorientierte Akteure entwickeln Lösungen, die umfassende Gesundheitsdaten in Echtzeit analysieren und so proaktive Eingriffe ermöglichen. Diese tägliche Innovation öffnet Türen für Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern und Versicherern und sorgt dafür, dass Biomarkertests zu Hause zu einem gängigen Instrument im Gesundheitsmanagement der Patienten und in allgemeinen Wellness-Initiativen werden.

Wichtigste Marktfaktoren für Wachstum und Trends:

Zu den wichtigsten Treibern des Marktes für fortschrittliche Biomarkertests für zu Hause zählen die steigende Nachfrage nach proaktiven Gesundheitslösungen, Fortschritte bei der Testempfindlichkeit und die wachsende Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden bei den Verbrauchern. Zu den Trends, die den Markt prägen, gehört die Integration von Biomarkertests mit tragbaren Geräten und Telemedizinplattformen, die eine kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und den Datenaustausch mit Gesundheitsdienstleistern ermöglichen. Dieser Trend eröffnet Möglichkeiten für personalisierte Gesundheitsinterventionen, wandelt die Gesundheitsversorgung von reaktiv zu proaktiv um und macht die Gesundheitsüberwachung zugänglich und ansprechend.

Wichtige Unternehmen und Einblicke in die Marktanteile:

Führende Unternehmen dominieren den Markt mit innovativen Produktangeboten, die auf Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit abzielen. Zu den prominenten Akteuren zählen Everlywell, Inc., LetsGetChecked und MyBioSource, Inc., die ihre Testportfolios ständig erweitern und fortschrittliche Analysen integrieren, um die Ergebnisse für Benutzer zu verbessern. Diese Unternehmen halten einen erheblichen Marktanteil und stärken ihre Präsenz weiterhin durch Partnerschaften und technologische Fortschritte, setzen Branchenstandards und prägen die zukünftige Marktdynamik.

Wachstumstreiber:

Erhöhte Nachfrage der Verbraucher nach häuslicher Gesundheitsüberwachung und personalisierten Gesundheitslösungen.

Fortschritte in der digitalen Gesundheitstechnologie, einschließlich KI-gesteuerter Datenanalyse und tragbarer Integration.

Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten erfordert bequeme, regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen.

Wachsendes Bewusstsein für präventive Gesundheitsmaßnahmen und Früherkennung in der alternden Bevölkerung.

Unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen, die Innovation und die Einführung von Testlösungen für zu Hause fördern.



Regionale Analyse des Marktes für fortschrittliche Biomarkertests zu Hause:

Nordamerika : Größter Marktanteil, bedingt durch hohe Bekanntheit und Verfügbarkeit fortschrittlicher Lösungen für die häusliche Gesundheitspflege.

: Größter Marktanteil, bedingt durch hohe Bekanntheit und Verfügbarkeit fortschrittlicher Lösungen für die häusliche Gesundheitspflege. Europa : Aufgrund der Zunahme chronischer Erkrankungen und günstiger Gesundheitsrichtlinien zur Unterstützung der digitalen Gesundheit wird ein erhebliches Wachstum erwartet.

: Aufgrund der Zunahme chronischer Erkrankungen und günstiger Gesundheitsrichtlinien zur Unterstützung der digitalen Gesundheit wird ein erhebliches Wachstum erwartet. Asien-Pazifik : Am schnellsten wachsende Region mit zunehmendem Fokus auf digitalen Gesundheitsinitiativen und erweitertem Zugang zur Gesundheitsversorgung.

: Am schnellsten wachsende Region mit zunehmendem Fokus auf digitalen Gesundheitsinitiativen und erweitertem Zugang zur Gesundheitsversorgung. Lateinamerika : Moderates Wachstum mit zunehmender Nutzung von Telegesundheitslösungen in städtischen Gebieten.

: Moderates Wachstum mit zunehmender Nutzung von Telegesundheitslösungen in städtischen Gebieten. Naher Osten und Afrika : Stetiges Wachstum, beeinflusst durch die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und das steigende Bewusstsein.



Wettbewerbsumfeld

Der Markt für moderne Biomarkertests für den Heimgebrauch ist hart umkämpft. Führende Unternehmen sind ständig bestrebt, ihre Marktpositionen zu stärken und auszubauen. Die großen Akteure konzentrieren sich stark auf Innovationen und investieren erheblich in fortschrittliche Technologien, um den vielfältigen Anforderungen von Gesundheitsdienstleistern und Patienten gerecht zu werden.

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, greifen diese Unternehmen auf Strategien wie strategische Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen zurück, mit denen sie ihr Produktangebot erweitern und ihre geografische Reichweite vergrößern können.

Aktuelle Branchenhighlights im Markt für fortschrittliche Biomarkertests zu Hause

Juli 2023 : Quest Diagnostics und Proov haben sich zusammengeschlossen, um über questhealth.com einen innovativen Fruchtbarkeitstest für Frauen zu Hause anzubieten. Der Proov Confirm PdG-Test ist das erste von der FDA zugelassene Heimtestkit, das einen erfolgreichen Eisprung durch Messung von Progesteronmetaboliten bestätigt.

: Quest Diagnostics und Proov haben sich zusammengeschlossen, um über questhealth.com einen innovativen Fruchtbarkeitstest für Frauen zu Hause anzubieten. Der Proov Confirm PdG-Test ist das erste von der FDA zugelassene Heimtestkit, das einen erfolgreichen Eisprung durch Messung von Progesteronmetaboliten bestätigt. März 2021 : Everlywell hat seine Testkapazitäten für zu Hause durch die Übernahme von PWNHealth und Home Access Health erweitert und so sein Portfolio an Labortestdiensten für zu Hause erweitert.

Hauptakteure der Branche für fortschrittliche Biomarkertests für zu Hause:

Quest-Diagnostik

Laboratory Corporation of America® Beteiligungen

Everlywell, Inc.

23andMe, Inc.

Gene von Gene, Ltd.

MeineDiagnose

HalloIch

Imaware

NiaHealth

PrivaPath-Diagnose (LetsGetChecked)

BioSure Global Ltd

YorkTest

Lifelab TestingTM

Chronomics Limited

Healthy Human Labs LTD (Vitall)

Vir Health Limited

ZoomDoc

Testbox für Zuhause

Zone Labs Inc.,

Verisana Laboratories

Personal Diagnostics GmbH

myLAB Box

Better2Know Limited



Author By



Sabyasachi Ghosh (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) holds over 12 years of experience in the Healthcare, Medical Devices, and Pharmaceutical industries. His curious and analytical nature helped him shape his career as a researcher.

Identifying key challenges faced by clients and devising robust, hypothesis-based solutions to empower them with strategic decision-making capabilities come naturally to him. His primary expertise lies in areas such as Market Entry and Expansion Strategy, Feasibility Studies, Competitive Intelligence, and Strategic Transformation.

Holding a degree in Microbiology, Sabyasachi has authored numerous publications and has been cited in journals, including The Journal of mHealth, ITN Online, and Spinal Surgery News.

Explore FMI's Extensive Coverage in the Healthcare Domain:

The cognitive impairment biomarkers market size is projected to be worth USD 7.9 billion in 2023. The market is likely to surpass USD 13.3 billion by 2033 at a CAGR of 5.3% during the forecast period.

The global portable medical devices market is projected to expand at a CAGR of 10.7% during the forecast period.

The pipette tips market is set to expand at a promising CAGR of 8% (2022-2032) while it holds a revenue of USD 680.40 Million in 2022.

The multiplex biomarker imaging market is expected to be valued at USD 585.0 million in 2024 and USD 1,631.4 million by 2034.

The global sales of robotic wheelchair are estimated to be worth USD 157.4 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 451.1 million by 2034.

The global sales of veterinary endoscopes are estimated to be worth USD 286.9 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 625.3 million by 2034.

The global sales of reconditioned dental microsurgery are estimated to be worth USD 348.0 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 678.1 million by 2034.

The global sales of dental sutures are estimated to be worth USD 537.1 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 970.9 million by 2034.

The global sales of RFID blood monitoring systems are estimated to be worth USD 127.4 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 234.7 million by 2034.

The global sales of breast imaging is estimated to be worth USD 4,934.9 million in 2024 and are anticipated to reach a value of USD 9,263.4 million by 2034.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights (FMI) is a leading provider of market intelligence and consulting services, serving clients in over 150 countries. FMI is headquartered in Dubai and has delivery centres in the United Kingdom, the United States, and India. FMI's latest market research reports and industry analysis helps businesses navigate challenges and make critical decisions with confidence and clarity amidst breakneck competition. Our customized and syndicated market research reports deliver actionable insights that drive sustainable growth. A team of expert-led analysts at FMI continuously tracks emerging trends and events in a broad range of industries to ensure that our clients prepare for the evolving needs of their consumers.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USA

T: +1-347-918-3531

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube