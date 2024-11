Meriaura Group Oyj, Sisäpiiritieto: Muutoksia Meriaura Group Oyj:n talousjohdossa

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 15.11.2024 klo 15.00 (CET)

Sisäpiiritieto: Muutoksia Meriaura Group Oyj:n talousjohdossa

Meriaura Group Oyj on päättänyt ulkoistaa yhtiön talousjohdon Meriaura Oy:lle. Meriaura Groupin talousjohtaja Heikki Timonen on irtisanottu tuotannollista ja taloudellisista syistä 15.11.2024.

Meriaura Oy:n talousjohtaja KTM Miia Peltosella on yli 20 vuoden kokemus vaativista talousjohdon tehtävistä. Ennen Meriauraa Peltonen on työskennellyt mm. Accountor Oy:ssä, viimeiseksi palvelujohtajana Turun, Porin ja Loimaan alueella.

Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Mälkiä: ”Miia Peltonen on toiminut Meriaura Oy:n talousjohtajana vuodesta 2017 alkaen. Meillä on siis jo pitkä kokemus yhteistyöstä Miian kanssa Meriauran talousjohdossa ja siksi tiedän, että hänen osaamisensa hyödyntää konsernin kasvua ja kannattavuutta. Miia pääsee vahvistamaan ja yhtenäistämään tulosjohtamisen prosessejamme nyt, kun hän ottaa vastuun koko konsernin taloustoimesta.”

Timonen jatkaa Meriaura Groupin taloudellisena neuvonantajana helmikuun 2025 puoliväliin asti.

"Kiitämme Heikkiä hänen arvokkaasta työpanoksestaan ensin Savosolarilla ja sittemmin Meriaura Groupissa ja toivotamme hänelle menestystä tuleviin haasteisiin", jatkaa Jussi Mälkiä.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.fi

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 15.11.2024 klo 15.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.