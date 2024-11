Les mascottes Xiyangyang et Lerongrong sont prêtes pour les 15es Jeux nationaux de Chine

GUANGZHOU, Chine, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des événements conjoints ont eu lieu dans la province du Guangdong, dans la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong et dans la RAS de Macao le 9 novembre, pour marquer le début du compte à rebours d’un an avant les 15ᵉ Jeux nationaux de Chine (JNC), les 12ᵉ Jeux paralympiques nationaux et les 9ᵉ Jeux olympiques spéciaux.

Les 15ᵉ JNC se tiendront du 9 au 21 novembre 2025 dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, suivis par les 12ᵉ Jeux paralympiques nationaux et les 9ᵉ Jeux olympiques spéciaux du 8 au 15 décembre 2025.

Les trois régions sont unies dans leur engagement à organiser un événement « vert, inclusif, ouvert et propre » qui soit également « simple, sécurisé et spectaculaire ». Les efforts de collaboration sont déjà bien engagés, et les préparatifs progressent activement, mais avec prudence.

Le même jour, les slogans thématiques, les mascottes et les emblèmes officiels des événements ont été dévoilés. Le slogan des 15ᵉ JNC et des jeux associés, « Passionate National Games, Vibrant Greater Bay Area », encourage les participants à poursuivre leur rêve dans la région de la Grande Baie et à embarquer pour un voyage lumineux.

Selon le comité d’organisation des 15ᵉ JNC, les deux slogans sont parfaitement en phase avec le positionnement stratégique de la région de la Grande Baie. Ils incarnent les valeurs olympiques, les valeurs culturelles chinoises et l’esprit sportif et fair-play de la Chine. Les slogans reflètent également les valeurs de notre époque, mettant l’accent sur l’identité locale et les caractéristiques des sports, tout en jouant sur la sensibilité émotionnelle et en créant un sentiment d’unité.

Les mascottes de ces événements sportifs sont inspirées du dauphin blanc de Chine, un animal sauvage protégé au premier niveau national. Ces deux adorables créatures, prénommées Xiyangyang et Lerongrong, symbolisent la joie, l’harmonie et l’unité.

Conçu autour du thème « prosperity and inclusiveness » (prospérité et inclusivité), l’emblème s’inspire des feux d’artifice. Visuellement saisissante, cette création graphique représente trois pétales entrelacés qui semblent tourner dans une danse harmonieuse. À partir des formes et nuances typiques des fleurs, les designers ont soigneusement disposé les pétales en une spirale qui converge vers le centre. Cela symbolise l’intégration harmonieuse et la vitalité sans limites de la région de la Grande Baie. L’emblème représente aussi la profonde connexion de la région avec la mère patrie et son influence grandissante à l’international.

