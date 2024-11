Ingredion og Lantmännen inngår strategisk partnerskap for å akselerere utviklingen av plantebaserte proteiner

WESTCHESTER, Ill., Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), en ledende global leverandør av ingrediensløsninger til bruk i matvarer, drikkevarer og industri, og Lantmännen annonserer et nytt, langsiktig samarbeid. Lantmännen er et landbrukskooperativ og Nord-Europas ledende aktør innen landbruk, bioenergi, matvarer og ingredienser. Samarbeidet kommer til å begynne med å oppfylle det europeiske markedets behov for konkurransedyktige erteproteinisolater av høy kvalitet med bærekraftig opphav samt ulike aspekter ved salg, produktutvikling og prosessforbedring.

Lantmännen kommer til å investere mer enn 100 millioner euro i en toppmoderne fabrikk i Sverige, idet de inngår partnerskap med Ingredion for å utvikle en differensiert portefølje av plantebaserte erteproteinisolater basert på gule erter. Konstruksjonen av produksjonsanlegget kommer til å fullføres i 2027.

«Ved å gå sammen med Lantmännen utvider vi fotavtrykket vår i det europeiske markedet. Dette markerer en vesentlig milepæl i strategien for å konsolidere posisjonen vår som en global bransjeleder innen plantebaserte proteiner», fortalte Mike O'Riordan, Ingredions direktør for tekstur og sunne løsninger i EMEA. «Dette partnerskapet tillater oss å benytte oss av våre samlede styrker for å levere overlegne erteproteinisolater med bærekraftig opphav, som oppfyller det globale markedets behov i stadig utvikling.»

«Partnerskapet med Ingredion er en gamechanger for oss», fortalte Lars-Gunnar Edh, viseadministrerende direktør i Lantmännen Energy Sector og CEO i Lantmännen Biorefineries. «Ingredions omfattende markedsrekkevidde og inngående ekspertise innen prosessteknikk og produktutvikling utfyller de vertikalt integrerte produksjonsevnene våre. Sammen avbalanserer vi hverandre for å revolusjonere markedet for plantebaserte proteiner med innovative erteproteinisolater av høy kvalitet.»

OM INGREDION

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), med hovedkvarter i Chicagos forsteder, er en ledende global leverandør av ingrediensløsninger som betjener kunder i nesten 120 land. Med en årlig nettoomsetning i 2023 på omtrent 8 milliarder amerikanske dollar gjør selskapet korn, frukt, grønnsaker og andre plantebaserte materialer om til verdiskapende ingrediensløsninger for matvare-, drikkevare-, dyrefôr-, bryggeri- og industrimarkedet. Med Ingredion Idea Labs® sine innovasjonssentre, som befinner seg rundt om i verden og har mer en 12 000 ansatte, skaper selskapet sammen med kundene, og oppnår formålet om å forene menneskenes, naturens og teknologiens potensial for å gjøre livet bedre. Besøk ingredion.com for mer informasjon og de siste nyhetene fra selskapet.

OM LANTMÄNNEN

Lantmännen er et landbrukskooperativ og Nord-Europas leder innen landbruk, maskineri, bioenergi og matvarer. Eid av 18 000 svenske gårdbrukere – vi har 12 000 ansatte, drift i over 20 land og en årsomseting på over 7 millarder amerikanske dollar. Selskapet baserer seg på kunnskapen og verdiene det har tilegnet seg gjennom flere generasjoner med gårdbrukere. Med forskning, utvikling og drift i hele verdikjeden tar vi ansvar sammen fra åker til gaffel. www.lantmannen.com

