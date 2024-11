La ville de Yichang, mêlant harmonieusement nature et vie urbaine, a partagé une série de vidéos intitulée « Wilderness Explorations »

YICHANG, Chine, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Yichang Three Gorges Media Center a récemment partagé une série de vidéos bilingues chinois-anglais intitulée « Wilderness Explorations » (Explorations en milieu sauvage), qui a suscité un vif intérêt tant en Chine qu’à l’étranger.

Cette série comprend trois épisodes illustrant la manière dont cette ville favorise une coexistence harmonieuse entre les hommes et la nature (http://www.gorgeousyichang.com/).

À Yichang, les paysages enchanteurs côtoient une vie urbaine animée. Rivières et montagnes s’entremêlent, donnant un souffle de vie à une ville jouissant d’un héritage séculaire. Les habitants y résident depuis des générations et perpétuent des traditions écologiques permettant de capturer tout l’éclat de la nature.

Au cours des dernières décennies, Yichang a lancé des initiatives intégrées de protection et de restauration des montagnes, des rivières, des forêts, des champs, des lacs et des prairies. La construction de corridors écologiques le long du fleuve Yangtsé et la création de parcs de zones humides urbaines et de réserves naturelles nationales comptent parmi ses plus emblématiques projets. Ces efforts ont permis de développer la biodiversité locale et aujourd’hui, la ville de Yichang peut s’enorgueillir d’une superficie forestière de 1,4 million d’hectares et d’un taux de couverture forestière de 60 pour cent. La région abrite 601 espèces de faune terrestre et 5 582 variétés de plantes à graines.

L’épisode 1 plonge au cœur de la Wufeng Houhe National Nature Reserve (réserve naturelle nationale de Wufeng Houhe) et explore son ancienne forêt primitive de Houhe.

Cette forêt existant depuis 130 millions d’années s’étend de la vallée de la rivière de Baixi, à une altitude de 398,5 mètres, au mont Duling, culminant à 2 252,2 mètres. L’écosystème diversifié abrite 3 302 espèces de plantes vasculaires, dont 76 sont placées sous protection nationale.

L’if de Chine figure parmi ces espèces, une plante millénaire qui existe depuis l’époque des glaciations quaternaires. L’if de Chine, qui pousse lentement, nécessite des conditions environnementales extrêmement spécifiques. La singularité de la géographie de Houhe en fait un sanctuaire rare pour la flore et la faune de cette époque, préservant d’autres espèces rares comme l’arbre à colombes ou le Ginkgo biloba.

L’équipe de tournage se concentre également sur un ancien bosquet de fighazel chinois (sycopsis sinensis) situé à environ 1 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Découverte en 2011, cette zone de plus de 100 hectares a été reconnue, à l’époque, comme la plus importante et la mieux préservée de Chine. Si les figuiers de Chine sont de petite taille, il a été découvert que certains d’entre eux avaient plus de 500 ans.

Grâce aux efforts collectifs des acteurs de la protection de la nature de Houhe, de nombreuses espèces rares continuent d’y prospérer, comme la très menacée population de Sinojackia dolichocarpa.

Le Yangtsé étant l’un des plus grands fleuves du monde, sa protection écologique a su attirer l’attention de la communauté internationale. Dans l’épisode 2, l’équipe visite la zone d’élevage de poissons rares du fleuve Yangtsé pour en apprendre davantage sur l’esturgeon chinois.

L’esturgeon chinois, l’un des vertébrés les plus anciens de la planète, existe depuis plus de 100 millions d’années. Classé parmi les espèces sauvages protégées de première classe en Chine et symbole de la conservation des poissons rares propres au fleuve Yangtsé, il est souvent surnommé « le panda de l’eau ».

L’esturgeon chinois est non seulement le plus grand poisson d’eau douce, mais sa longévité est l’une des plus importantes, à noter que certains sujets peuvent peser plus de 500 kilogrammes. Malgré sa taille, il est réputé pour sa douceur.

Toutefois, les populations naturelles d’esturgeons chinois ont commencé à décliner de manière significative à la fin du 20ᵉ siècle. En 2010, l’International Union for Conservation of Nature (Union internationale pour la conservation de la nature) l’a classé dans la catégorie des espèces en danger critique d’extinction. Des programmes de reproduction artificielle et de relâchement ont été mis en place pour restaurer les populations sauvages. Depuis maintenant plusieurs années, la China Three Gorges Corporation, qui gère la zone d’élevage de poissons rares, a relâché plus de six millions d’esturgeons dans leur habitat naturel.

Dans l’épisode 3, un passionné d’ornithologie accompagne l’équipe de tournage pour nous faire découvrir la façon dont les hommes vivent en harmonie avec la nature dans les parcs qui parsèment la zone urbaine de Yichang.

Au parc du Canal, des pies aux ailes azurées tournoient entre les cyprès tandis que des canards sauvages folâtrent à proximité. Dans le parc de la zone humide de la rivière Huangbai, des aigrettes et d’autres oiseaux rares nichent parmi les roseaux. Sur les ceintures vertes le long des rives du Yangtsé, les oiseaux s’envolent librement et les habitants profitent de leur temps libre tandis que les marsouins nagent tranquillement dans le fleuve en contrebas.

Ces dernières années, les efforts déployés par Yichang pour aménager des parcs et des espaces verts en corridors écologiques ont permis de créer des filets de sécurité pour la préservation de la biodiversité dans la ville.

La vie urbaine animée de Yichang s’intègre parfaitement à l’ensemble de merveilles naturelles accessibles que l’on peut découvrir à chaque recoin. Les parcs et les espaces verts fournissent la nourriture et l’habitat essentiels à la faune locale, tout en offrant aux habitants la possibilité de se rapprocher au maximum de la nature.

La ville de Yichang compte désormais 145 parcs. À la fin de l’année 2023, leur superficie totale atteint 1 750 hectares et un taux de couverture végétale de 45 pour cent, soit une superficie estimée à 16,5 mètres carrés par habitant.

En poursuivant ses efforts en matière de pondération du développement urbain et de préservation de l’environnement, Yichang compte bien servir de modèle dans l’établissement d’une juste harmonie entre activité humaine et conscience environnementale. Cet engagement permanent en faveur de la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques vient souligner le rôle majeur de la ville de Yichang dans la promotion du développement durable tout en célébrant son riche patrimoine naturel.

Pour visionner les vidéos, veuillez consulter le site www.gorgeousyichang.com ou suivre GorgeousYichang sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Source : Yichang Three Gorges Media Center