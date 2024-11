YANTAI, Chine, 16 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors de la Launch Conference of International Zero-Carbon Island Cooperation Initiative (conférence de lancement du projet de coopération internationale visant l’objectif zéro carbone pour les territoires insulaires) organisée durant la COP29 à l’initiative de la CCNUCC le 13 novembre dernier, la ville de Yantai, située dans la province du Shandong, a ouvert ce projet de même nom en collaboration avec 32 villes insulaires, organisations internationales, instituts de recherche, entreprises et autres entités fondatrices locales et internationales. L’objectif de cette initiative consiste à promouvoir une gouvernance climatique mondiale moyennant des efforts partagés.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Plus de 50 000 îles du monde font face à des enjeux communs provoqués par le changement climatique. Ce constat souligne l’urgence de donner naissance à une organisation internationale dédiée au développement durable de ces territoires. Zheng Deyan, Vice-secrétaire du CPC Yantai Municipal Committee (comité municipal du parti communiste de Yantai) et maire de la ville, a appelé les acteurs des îles du monde entier à s’unir au titre d’une coopération internationale axée sur une ambition zéro carbone pour les territoires insulaires, d’une contribution à leur développement durable et d’une participation à des campagnes mondiales en faveur du climat.

Première organisation internationale dédiée à la notion « zéro carbone » pour les îles, l’International Zero-Carbon Island Cooperation Organization (organisation de coopération internationale visant le zéro carbone pour les territoires insulaires) se donne pour ambition la résilience climatique renforcée des îles, l’amélioration des infrastructures et des solutions de réponse aux catastrophes naturelles, mais aussi la promotion de l’entraide via le partage de fournitures d’aide d’urgence. Elle cherche à explorer des voies zéro carbone, établir des systèmes d’énergie propre, promouvoir les bâtiments écologiques, les transports verts et les collectivités vertes, et encourager le développement d’industries à faible émission de carbone comme la pêche marine moderne, la nouvelle agriculture ou le tourisme à faible émission de carbone. Elle œuvre également en faveur de la protection des ressources écologiques, du renforcement de la protection, du développement, de l’utilisation, de la recherche et de la gestion des ressources insulaires, et de l’optimisation des échanges inter-îles académiques et culturels.

La Launch Conference of International Zero-Carbon Island Cooperation Initiative (conférence de lancement du projet de coopération internationale visant l’objectif zéro carbone pour les territoires insulaires) a été organisée par le Ministry of Ecology (ministère de l’Écologie et de l’environnement) et le Shandong Provincial People’s Government (gouvernement de la province du Shandong), avec la coopération du Shandong Provincial Foreign Affairs Office (bureau des affaires étrangères de la province du Shandong), Shandong Provincial Department of Ecological Environment (département Environnement écologique du Shandong) et le Yantai Municipal People’s Government (gouvernement municipal de la ville de Yantai). Lors de la conférence, des représentants de la Chine, des nations insulaires et des organisations internationales ont pris la parole et exprimé leur soutien à cette initiative.

Source: Yantai Municipal People’s Government