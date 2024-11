Début de la saison touristique d’hiver 2024-2025 en Mongolie-Intérieure -- une escapade romantique au pays des merveilles hivernales

HULUNBUIR, Chine, 16 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7 novembre dernier a vu l’ouverture de la saison touristique d’hiver 2024-2025 en Mongolie-Intérieure, marquée par l’événement intitulé « Song Tour of Inner Mongolia - Joyful Ice and Snow Season » (ou « Tour de chant de la Mongolie-Intérieure : la joyeuse saison de la glace et de la neige »), organisé dans la ville-district de Yakeshi. à l’initiative du Department of Culture and Tourism of Inner Mongolia Autonomous Region (département de la culture et du tourisme de la région autonome de Mongolie-Intérieure). Cet événement marque le début d’un hiver spectaculaire dans la région autonome. Après avoir connu un radieux printemps, un été brûlant et un automne remarquable, la frontière nord se pare de son blanc manteau d’hiver. Les ravissants flocons de neige qui, en tombant du ciel, recouvrent les lucarnes des yourtes, les capes des bergers et les vibrisses des chevaux invitent tout visiteur à vivre une romantique aventure hivernale.

Un coup d’envoi précoce pour le tourisme hivernal

L’hiver en Mongolie-Intérieure est tout sauf un paysage tout blanc. Il ressemble plutôt à une toile qui dépeint une foule d’activités dynamiques et de services sur mesure. La région prévoit de lever le voile sur ses offres touristiques d’hiver en trois phases au cours des cinq prochains mois.

La première mettra en avant le programme d’activités des villes de Hulunbuir, dans la ligue de Xing’an, et d’Ulaan Chab, tandis que la deuxième démarrera le 20 novembre prochain, marquée par des événements organisés à Hohhot, Chifeng, Baotou et Ordos. Enfin, la troisième et dernière phase débutera le premier décembre à Tongliao, dans la ligue de Xilin Gol, à Bayannur, Wuhai et dans la ligue d’Alxa.

Un pays des merveilles hivernales qui s’étend d’Est en Ouest

Hulunbuir propose des découvertes palpitantes comme la « Phoenix Mountain Wilderness Crossing », la « traversée sauvage de la montagne du Phoenix » ou l’« Ice and Snow Journey - Phoenix Adventure », ou le « Voyage dans la glace et la neige : une aventure dans la montagne du Phoenix ». Les visiteurs pourront découvrir les secrets des tribus éleveuses de rennes durant l’excursion « Migration Aoluguya » (ou « un voyage en Aoluguya » ou profiter de l’exclusif « Forest Fairytale Wedding » (« un mariage féerique en forêt »). Pour une expérience plus reposante, de confortables cabanes nichées dans les bois enneigés offrent une retraite sereine en plein cœur de la nature.

La Ligue de Xing’an propose une multitude d’activités hivernales, y compris des représentations quotidiennes de la troupe Ulan Muqir, des festivals de glace et de neige, des bains thermaux, des célébrations du Nouvel An et le traditionnel festival de glace et de neige Nadam. Les visiteurs pourront également apprécier des concerts en train, des événements à thème féerique et de vives batailles de boules de neige. Faire l’expérience d’une température extrême fera partie des moments forts à l’occasion de la descente d’une rivière à -40 °C suivie d’un bain dans une piscine thermale chauffé à 70 °C. Cette expérience inédite ravira particulièrement les visiteurs en provenance de climats plus chauds.

La ville d’Ulaan Chab met en valeur son attractivité hivernale sous le thème « An Invitation to Ice and Snow from Inner Mongolia - Step West to Ski » (« une invitation à découvrir la glace et la neige en Mongolie-Intérieure : Venez skier à l’Ouest ». La ville organisera une centaine d’événements pendant une période de plus de 100 jours, centrés sur le point d’éruption principal du volcan Wulanhada et ses sept itinéraires pittoresques, très attendus des visiteurs. Qu’ils soient skieurs avides de sensations fortes, passionnés de photographie, de cuisine ou amateurs d’expériences culturelles, Ulaan Chab leur promet des souvenirs inoubliables.

Pendant ce temps, la ville de Hohhot lancera son festival « Song Tour of Inner Mongolia - Joyful Ice and Snow Season » (ou « Tour de chant de la Mongolie-Intérieure : la joyeuse saison de la glace et de la neige »), un mariage explosif de traditions folkloriques et de divertissements modernes. Les activités hivernales régionales donneront aux habitants et aux touristes un avant-goût des charmes saisonniers et des traditions du Nouvel An. La ville de Chifeng propose huit itinéraires touristiques haute gamme, comprenant du ski, des aventures en voiture, des récoltes de fruits et des coutumes du Nouvel An, et invite ainsi les visiteurs à s’immerger dans ce véritable pays des merveilles hivernal. Le programme culturel de la ville de Baotou comprend l’excursion « Admiring the Yellow River’s Wonders - Watching Baotou’s Drift Ice » (ou « Découverte admirable des merveilles du fleuve jaune : observation des glaces dérivantes de Baotou », mais aussi des concerts du réveillon du Nouvel An et des galas organisés sur ses rives, intégrant ainsi harmonieusement la culture du fleuve jaune aux réjouissances hivernales. Ordos propose deux nouveaux passionnants projets, à savoir « Warm City Snow Village » et « Warm City Ice and Snow Nightlife », ou « le village de neige de la ville chaleureuse » et « la vie nocturne de glace et de neige de la ville chaleureuse », offrant ainsi aux visiteurs différentes options de divertissement hivernal.

À l’aube de décembre, les villes et ligues de la Mongolie-Intérieure, notamment Tongliao et Xilin Gol, dévoileront leurs propres activités consacrées à la glace et la neige pour mettre en valeur les paysages hivernaux diversifiés de la région, d’Est en Ouest.

Mélodies routières

Cette année, la Mongolie-Intérieure lance 25 itinéraires touristiques d’hiver exclusifs à travers la ligue de Xing’an, notamment la pittoresque autoroute frontière « Most Beautiful 331 », ou « la si belle route 331 » et l’aventureux itinéraire en voiture « Thrilling Ice and Snow Crossing », ou « une traversée dans la glace et la neige ». Ces activités sont réservées aux passionnés de road trips en quête d’expériences diversifiées.

La beauté hivernale de la région s’étend des vastes prairies de Hulunbuir à la forêt enneigée des Grands Khingans, et du mystérieux lac Tianchi d’Arxan au champ de bataille historique de Wulanbutong. Chaque destination brille comme un joyau dans un décor hivernal pur, apportant aux visiteurs le contact rafraîchissant des flocons de neige, le doux son des branches couvertes de neige, des rencontres avec des chevaux et des bergers, et des moments de paisible réflexion.

Outre ses paysages enneigés, la Mongolie-Intérieure fait la part belle à la musique. Le « Song Tour of Inner Mongolia » (ou « Tour de chant de la Mongolie-Intérieure ») est l’événement phare de cette saison hivernale, regroupant des événements comme la « Hulunbuir Grassland Silver Winter Song King Competition », ou « concours du Roi de la chanson d’hiver de la prairie de Hulunbuir » qui allie musique et paysage hivernal pour une ambiance sonore unique. D’autres tournées musicales représenteront une riche et exceptionnelle illustration des offres touristiques hivernales de la Mongolie-Intérieure.

