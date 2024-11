Tū Ātea e Mavenir Fazem Parceria Para Liderar o Futuro das Redes com Ativos de Espectro Maori

RICHARDSON, Texas, Nov. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou sua parceria transformadora com a Tū Ātea Limited, uma empresa Indígena Aotearoa/Nova Zelândia dedicada ao avanço das telecomunicações maori. Por meio dessa colaboração, a Tū Ātea implantará as Redes Convergentes de Pacotes 5G e Redes Abertas de Acesso por Rádio (Open RAN) de última geração da Mavenir usando ativos de espectro de propriedade maori. A parceria impulsionará o desenvolvimento de redes privadas de pequenas células 4G e 5G e o compartilhamento de infraestrutura na Aotearoa.

Ao facilitar a hospedagem neutra, Tū Ātea e Mavenir fornecem aos operadores de rede da Nova Zelândia opções de infraestrutura compartilhadas e econômicas para expandir a cobertura para comunidades carentes.

A missão mais ampla da Tū Ātea inclui iniciativas de treinamento e emprego, e o estabelecimento de um Centro de Inovação para promover a pesquisa, o desenvolvimento e a prototipagem para os maori em tecnologias sem fio avançadas.

Após a aquisição do Broadtech Group pela Tū Ātea em dezembro de 2023, este marco representa mais um passo em direção ao estabelecimento da liderança maori nas telecomunicações. Por meio dessa subsidiária, agora chamada Tū Ātea Network Services, a Tū Ātea irá projetar, criar e operar uma rede privada definida por software de padrão aberto para serviços móveis, estendendo a cobertura crítica.

“Estamos colaborando com as Operadoras de Redes Móveis existentes, fornecendo infraestrutura de rede compartilhada que estende a cobertura 4G e 5G para áreas carentes”, disse Antony Royal, Diretor Executivo da Tū Ātea. “Esta parceria capacita os maori a impulsionar soluções tecnológicas de compartilhamento de rede de baixo custo, particularmente em áreas rurais.”

Utilizando a tecnologia da Mavenir, Tū Ātea visa fornecer serviços acessíveis que atendam às crescentes necessidades de conectividade na Aotearoa. Esta iniciativa liderada pelos maoris introduz redes 5G privadas escaláveis para setores como produção primária, manufatura e infraestrutura crítica. “A parceria com a Tū Ātea oferece à Mavenir uma oportunidade única de apoiar uma iniciativa liderada pelos maoris que é pioneira no futuro dos serviços de rede”, disse Pardeep Kohli, CEO da Mavenir. "Nossas soluções nativas da nuvem estabelecem as bases para uma transformação digital impactante, abrindo novas possibilidades para indústrias e comunidades."

Antony Royal ressalta que essa parceria com a Mavenir faz parte de um programa maior que inclui iniciativas de emprego e treinamento no setor de telecomunicações. A Tū Ātea também está estabelecendo um Centro de Inovação para impulsionar pesquisas, testes e desenvolvimento comercial para os maoris usando tecnologias 5G e sem fio, apoiando ideias e iniciativas que fortalecem as capacidades técnicas e comerciais dos maoris.

Essa colaboração prepara o terreno para uma nova era de serviços de rede e inovação, capacitando os maoris, liberando ainda mais o potencial econômico das comunidades remotas e aprimorando o futuro digital da Nova Zelândia.

Sobre a Tū Ātea

A Tū Ātea Limited é a empresa controladora da Tū Ātea Network Services Limited (anteriormente Broadtech Group), que compreende a Broadtech Limited e a JDA (Johnston Dick & Associates Limited).

Tū Ātea Limited: Serviços de espectro, serviços de Rede de Rádio como Serviço, incluindo serviços 4G e 5G privados, implementações rápidas e compactas para serviços de rede off-grid rápidos.

Tū Ātea Network Services Limited: (Telco e Broadcasting) fornece uma gama de serviços de tecnologia, incluindo integrado design, criação e operação, serviços de parceiros de tecnologia para os setores de Broadcast, Telecomunicações, Saúde, Cuidados com Idosos, Serviços Públicos, Mídia e Empresas em toda a Nova Zelândia e no Pacífico. Fornecimento e apoio a uma ampla gama de soluções, incluindo macro e celular em prédio, saúde digital, ligação e conectividade de microondas, produção e transmissão de estúdios de transmissão, produção de filmes e mídia, soluções de comunicações marítimas e críticas. Rede nacional proprietária/arrendada de torres de comunicações de broadcast que fornecem serviços de televisão digital terrestre.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informações, visitewww.mavenir.com



