Tū Ātea 和 Mavenir 合作利用毛利人頻譜資產開創網絡未來

理查遜，德州, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir，今天宣佈與 Tū Ātea Limited 建立轉型合作夥伴關係，Tū Ātea Limited 是一家致力推動毛利人電訊發展的奧特亞羅瓦 (Aotearoa)／紐西蘭原住民公司。 透過是次合作，Tū Ātea 將使用毛利人擁有的頻譜資產部署 Mavenir 最先進的 5G 融合分組核心和開放式無線存取網絡 (Open RAN)。 該合作夥伴關係將推動紐西蘭 4G 和 5G 小型基地台專用網絡和基礎設施共享的發展。

透過促進中立託管，Tū Ātea 和 Mavenir 為紐西蘭的網絡營運商提供可共享、具成本效益的基礎設施選擇，以將覆蓋範圍擴展至未獲足夠服務的社區。

Tū Ātea 更廣泛的使命包括培訓和就業計劃，以及建立創新中心，以促進毛利人在先進無線技術方面的研究、開發和原型設計。

繼 Tū Ātea 於 2023 年 12 月收購 Broadtech Group 後，這個里程碑代表毛利人向建立電訊領域領導地位又邁進一步。 Tū Ātea 將透過這家現命名為 Tū Ātea Network Services 的附屬公司，設計、建造並營運電訊級、開放標準、軟件定義的流動服務專用網絡，擴大關鍵覆蓋範圍。

Tū Ātea 行政總裁 Antony Royal 表示：「我們正在與現行流動網絡營運商合作，提供共享的網絡基礎設施，將 4G 和 5G 的覆蓋範圍擴展至未獲足夠服務的地區。 這項合作夥伴關係讓毛利人能夠推動成本較低的網絡共享技術解決方案，尤其是在偏遠地區。」

利用 Mavenir 的技術，Tū Ātea 旨在提供價格容易負擔的服務，滿足紐西蘭各地日益增長的網絡連接需求。 這項由毛利人主導的計劃為初級生產、製造業和關鍵基礎設施等行業引進可擴展的專用 5G 網絡。 Mavenir 行政總裁 Pardeep Kohli 表示：「與 Tū Ātea 的合作為 Mavenir 提供了獨特的機會，支持由毛利人主導、開創網絡服務未來的計劃。 我們的雲端原生解決方案為影響深遠的數碼轉型奠下基礎，為多個行業和社區開啟新的可能性。」

Royal 強調，這次與 Mavenir 的合作是更遠大計劃的一部分，其中包括電訊業的就業與培訓計劃。 Tū Ātea 亦正在建立一個創新中心，利用 5G 和無線技術推動毛利人的研究、測試和商業發展，支持加強毛利人技術和商業能力的主意和舉措。

這項合作為網絡服務與創新的新時代奠定基礎，增強毛利人的技能，進一步釋放偏遠社區的經濟潛力，並提升紐西蘭的數碼未來。

關於 Tū Ātea

Tū Ātea Limited 是 Tū Ātea Network Services Limited（前身為 Broadtech Group）的母公司，而 Tū Ātea Network Services Limited 由 Broadtech Limited 和 JDA (Johnston Dick & Associates Limited) 組成。

Tū Ātea Limited：頻譜服務、無線網絡即服務的服務（包括專用 4G 和 5G 服務）、用於快速離網網絡服務的緊湊型快速部署設備。

Tū Ātea Network Services Limited：（電訊和廣播）為紐西蘭和太平洋地區的廣播、電訊、醫療保健、老年護理、公用事業、媒體和企業部門提供一系列技術服務，包括整合設計、建造和營運、技術合作夥伴服務。 提供並支援廣泛的解決方案，包括宏觀與建築內蜂巢式網絡、數碼醫療保健、微波連結與連接、廣播錄音室製作與傳輸、電影與媒體製作、海事與關鍵通訊解決方案。 擁有／租賃並經營提供數碼地面電視服務的全國廣播通訊塔網絡。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tuatea.nz

聯絡方式： info@tuatea.nz

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來，讓營運商發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com



Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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