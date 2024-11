EUBP toont zich tevreden over de opneming van biologisch afbreekbare producten in de verordering inzake bemestingsproducten (FPR)

BERLIJN, Nov. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Bioplastics (EUBP) is tevreden over de opneming van biologisch afbreekbare mulchfolies, coatingmiddelen en superabsorberend polymeren in de verordering inzake bemestingsproducten en de prioriteit die wordt verleend aan bestaande normen betreffende de biologische afbraak van in de bodem aanwezige mulchfolies. De nieuwe criteria voor biologische afbreekbaarheid zijn weliswaar strikt, maar wetenschappelijk onderbouwd en zullen aantonen dat gecertificeerde biologisch afbreekbare mulchfolies veilig zijn voor het milieu en tevens bijdragen aan de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem.

Met ingang van oktober 2024 heeft de Europese Unie bepaalde biologisch afbreekbare bodemproducten opgenomen in verordening 1009/2019 inzake bemestingsproducten. Het gaat onder andere om biologisch afbreekbare mulchfolies, coatingmiddelen en superabsorberende polymeren. Biologisch afbreekbare mulchfolies worden met name aangewezen als bodemverbeteraar.

Dit betekent dat deze producten de CE-markering mogen gebruiken (met ingang op 20 november 2024 voor biologisch afbreekbare mulchfolies en met ingang op 17 oktober 2028 voor coatingmiddelen en superabsorberende polymeren), wat inhoudt dat deze producten aanvullende controles ondergaan om te voldoen aan de strenge Europese veiligheids-, gezondheids- en milieueisen en deze zonder beperkingen verhandeld mogen worden op de interne markt van de Europese Economische Ruimte. “De opneming maakt verdere investeringen, innovatie en onderzoek mogelijk op dit terrein, dat sterk gerelateerd is aan een circulaire bio-economie.”, verklaart Hasso von Pogrell, Managing Director van EUBP.

"Gecertificeerde biologisch afbreekbare mulchfolies worden al meer dan 20 jaar gebruikt in de landbouw en hun agronomische eigenschappen en levensduur zijn uitvoerig bestudeerd. Ze hebben een bewezen vergelijkbare agronomische efficiëntie in vergelijking met conventionele, niet-afbreekbare kunststoffen, in het bijzonder voor wat betreft een hogere opbrengst en kwaliteit van gewassen, de beheersing van onkruid en de verhoging van de bodemtemperatuur en -vochtigheid,” vervolgt hij.

EUBP stelt dat gecertificeerde biologisch afbreekbare mulchfolies significante voordelen bieden wanneer de volledige terugwinning en recycling van traditionele mulchfolies niet mogelijk is en potentiële aantasting van de bovengrond of ophoping van moeilijk afbreekbare microplastics tot gevolg kan hebben. Het zijn vooral fijne (minder dan 30 µm) niet-afbreekbare mulchfolies die moeilijk zijn te recupereren, wat op de velden kan resulteren in een zorgwekkende mate van plasticverontreiniging.

"Biologisch afbreekbare mulchfolies zijn ontwikkeld om te worden afgebroken in de bodem, waardoor ze niet hoeven te worden gerecupereerd, gerecycleerd of weggegooid na de oogst. Hun opname in de verordering inzake bemestingsproducten is een belangrijke stap voorwaarts voor de bevordering van een duurzame bio-economie binnen de landbouwsector, terwijl ook het probleem van moeilijk afbreekbare microplastics in de bodem wordt aangepakt,” concludeert von Pogrell.

Contact: press@european-bioplastics.org