Exosens entre en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Noxant, spécialiste des caméras infrarouges refroidies hautes performances

MÉRIGNAC – PALAISEAU, FRANCE – 18 NOVEMBRE 2024

Exosens annonce entrer en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Noxant, une société spécialiste des caméras infrarouges refroidies hautes performances.

Cette acquisition permettrait à Exosens de renforcer sa plateforme technologique en intégrant des modules de caméras infrarouges refroidies à hautes performances destinés aux équipementiers, en particulier sur le segment Midwave Infrared (MWIR).

Cette acquisition marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Exosens, avec de potentielles synergies significatives entre Noxant et ses activités d'imagerie, notamment celles de Telops (acquise en 2023).





Exosens (Euronext FR001400Q9V2 – EXENS), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce être entrée en négociations exclusives avec la société française Noxant, spécialisée dans le développement de caméras infrarouges refroidies hautes performances. Cette acquisition permettrait à Exosens d'élargir son portefeuille de produits et de renforcer sa position de leader dans la fourniture de solutions d'imagerie avancées pour les équipementiers. Noxant intervient dans des domaines tels que la surveillance, la recherche scientifique et les tests industriels ainsi que dans la détection de gaz, ce qui apporterait une forte complémentarité à l’offre infrarouge actuelle d’Exosens.

Développer les capacités infrarouges avec une complémentarité stratégique

« A travers cette acquisition, nous élargirions le spectre technologique d'Exosens en offrant des solutions infrarouges refroidies de pointe pour répondre aux demandes croissantes de nos clients équipementiers. L'expertise de Noxant en technologie infrarouge refroidie s'aligne parfaitement avec notre mission visant à fournir des solutions d'imagerie fiables et performantes pour des applications critiques. Nous envisageons de potentielles synergies significatives entre Noxant et Telops qui pourraient renforcer également nos capacités de R&D et accélérer notre innovation dans les technologies infrarouges » a déclaré Jérôme Cerisier, CEO d'Exosens.

Le segment de modules de caméra refroidies MWIR haute performance de Noxant offre des capacités complémentaires qui répondent à la demande croissante de solutions infrarouges avancées pour les applications intégrant des caméras, notamment les drones ou le contrôle industriel. Noxant, qui s’adresse principalement aux équipementiers, apporte une complémentarité commerciale avec Telops, qui cible davantage les clients finaux. Ces particularités respectives ouvriraient des perspectives de synergies commerciales grâce à des opportunités de ventes croisées au sein du large portefeuille de clients constitué par Exosens.

Engagement en faveur de l'imagerie haute performance

« Unir nos forces à celles d'Exosens, une entreprise qui partage notre engagement pour l'excellence en imagerie de haute performance, serait une combinaison idéale qui nous permettrait de continuer à offrir à nos clients une technologie infrarouge refroidie de pointe, tout en bénéficiant des vastes ressources et de l'expertise d'Exosens, ainsi que d'un accès élargi au marché », a commenté Laurent Dague, président du conseil d'administration de Noxant.

Noxant a réalisé un chiffre d'affaires1 d'environ 12 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et emploie 22 personnes. La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de Noxant et des autorisations habituelles.

Cette acquisition poursuit la stratégie de croissance d'Exosens, et viendrait s'ajouter aux trois transactions annoncées depuis son introduction en bourse en juin dernier, à savoir Centronic (Royaume-Uni), LR Tech (Canada) et NVLS (Espagne). Les quatre sociétés ont généré un chiffre d'affaires total combiné de 38 millions d'euros au cours de leur dernier exercice fiscal (selon les normes comptables locales).

1 Chiffres audités établis selon les normes comptables françaises.

