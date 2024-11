Investeringsforeningen Great Dane – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret som følge af navneændringer i to af foreningens afdelinger, hvor Afdeling Globale Aktier har skiftet navn til Afdeling Global Value, og Afdeling Europa Value har skiftet navn til Afdeling Global Value Akkumulerende. Investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value Akkumulerende er også ændret, så rammerne er ensrettet med investeringsrammerne for den omdøbte Afdeling Global Value.

Da foreningen nu består af to globale aktieafdelinger, der forfølger en valuestrategi, er emissionstillægget for begge afdelinger fastsat til 0,22 pct. Herudover er investeringsrådgivningshonoraret blevet ensrettet for begge afdelinger til 0,50 pct. p.a. i fast formueafhængigt honorar med mulighed for et variabelt resultatafhængigt honorar på 20 pct. af merafkast til benchmark.

Prospektet er desuden opdateret med foreningens finanskalender for 2025 og de gældende vedtægter.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.greatdaneinvest.dk.

