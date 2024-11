Sidetrade : Calendrier financier 2025

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash alimentées par l'IA, annonce son calendrier de publications financières pour l’exercice 2025.

Chiffre d’affaires de l’exercice 2024

Mardi 21 janvier 2025 après Bourse

Résultats annuels 2024

Mercredi 26 mars 2025 après Bourse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

Mardi 15 avril 2025 après Bourse

Assemblée générale des actionnaires

Mercredi 18 juin 2025 à partir de 11h00

Chiffre d’affaires du premier semestre 2025

Mercredi 16 juillet 2025 après Bourse

Résultats du premier semestre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 après Bourse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025

Mardi 14 octobre 2025 après Bourse

Chiffre d’affaires de l’exercice 2025

Mardi 20 janvier 2026 après Bourse





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations.

Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Aimie sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

