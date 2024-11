BEIJING, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 6 novembre 2024, dans le cadre du programme « Beijing Design Week Guest City », l’exposition artistique « Antonio López y los Maestros del Realismo Español » a officiellement ouvert ses portes dans Train Street à la communauté 798·751. L’exposition présente 45 superbes œuvres de huit artistes espagnols de renom et sera ouverte au public du 6 novembre au 15 décembre.

Vue d’installation de l’exposition (1)

L’exposition est organisée par l’ambassade d’Espagne en Chine, en collaboration avec le Spanish National Tourist Office et l’Instituto Cervantes. Elle bénéficie également de l’expertise professionnelle du Thyssen-Bornemisza Museo Nacional et de l’Estudio de Antonio López y María Moreno, avec le soutien supplémentaire de la Beijing Design Week et de 798 Culture Technology Co., Ltd.

Antonio López, l’une des figures de proue de l’histoire de l’art espagnol, est souvent qualifié de « dissident de la scène artistique espagnole ». Réputé pour sa capacité inégalée à donner vie à la réalité sur la toile, López a créé des représentations profondes de paysages urbains et de portraits qui lui ont valu le titre de « meilleur peintre réaliste vivant ». Son œuvre mêle techniques traditionnelles et sujets contemporains. Aux côtés d’Antonio López, sept autres maîtres du réalisme contemporain sont représentés par des œuvres sur divers supports, offrant une vision complète de l’art réaliste espagnol.

Invités visitant l’exposition (1)

L’exposition fournit aux habitants de Beijing une opportunité rare de découvrir le talent artistique exceptionnel et les thèmes puissants des maîtres du réalisme espagnol, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie de l’histoire, de la culture et des réalités sociales de l’Espagne.

798·751, plus grande communauté artistique et d’industries créatives de Chine, est depuis longtemps engagée dans la promotion d’échanges interculturels. L’exposition « Antonio López y los maestros del Realismo español » à Train Street entreprend un nouveau voyage culturel, consolidant la réputation de 798·751 en tant que « Global Art Destination » et approfondissant le dialogue entre les esprits artistiques chinois et espagnols.

Invités visitant l’exposition (2)

Cette année, dans le cadre de la « International Art Season », 798 Culture Technology Co., Ltd. a organisé une variété d’événements internationaux et multiculturels. En exploitant ses atouts en matière d’art contemporain et le rôle du district de Chaoyang comme « pionnier international » et « innovateur culturel », l’International Art Season favorise les échanges et la coopération à l’échelle mondiale. Elle attire aussi davantage d’institutions culturelles et artistiques internationales dans la communauté, favorisant ainsi la modernisation industrielle et renforçant encore son influence mondiale.

Coordonnées : info@798-art.com.cn

Les photos illustrant cet article sont disponibles à

