Eviden va tripler la capacité de calcul de la Finlande avec un nouveau supercalculateur d'IA

Paris, France – 20 novembre 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd’hui un contrat cadre d'un montant allant jusqu’à 60 millions d'euros avec CSC - IT Center for Science en Finlande pour le développement de « Roihu », le tout nouveau supercalculateur national de Finlande. Grâce à Roihu, le CSC triplera la capacité de calcul des systèmes existants « Mahti » et « Puhti », et augmentera également de manière significative ses performances en l'intelligence artificielle.

Construit à partir de la plateforme hybride BullSequana XH3000 d'Eviden, le nouveau système Roihu offrira des performances accrues avec une puissance théorique pouvant atteindre 49 pétaflops. Bénéficiant d'une capacité graphique (GPU) multipliée par plus de 10, comparé au supercalculateur Puhti, le système couvrira un large éventail de cas d’usage, notamment l'analyse d'enregistrements audio et vidéo, les applications d'IA dans divers domaines et les simulations traditionnelles telles que la dynamique des fluides ou encore la modélisation du climat.

Autre avantage, Roihu est sur le point de révolutionner l'accès à l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur, en fournissant une ressource flexible et évolutive à un large éventail d'utilisateurs. Ce domaine en pleine expansion n'exige peut-être pas une puissance de calcul massive, mais il joue un rôle essentiel dans la formation de la prochaine génération de chercheurs et d'experts de l'industrie dans toutes les disciplines.

Pekka Lehtovuori, directeur du CSC, a souligné : « La Finlande investit dans ses capacités de calcul sur le long-terme. Nous devons donc être en mesure de servir tous les chercheurs qui ont besoin de ressources de gestion de données et de calcul. Les grands défis informatiques qui nécessitent des ressources de calcul très élevées seront toujours résolus grâce au supercalculateur paneuropéen EuroHPC LUMI. En tant que supercalculateur national, Roihu, quant à lui, vient compléter LUMI et offrir des ressources compétitives à la majorité des chercheurs finlandais. »

Bruno Lecointe, VP, Directeur HPC, HPC-IA et Calcul Quantique, Eviden, Groupe Atos, a déclaré « Roihu est un investissement important dans l'infrastructure nationale de recherche de la Finlande. Il devrait tripler les ressources de calcul actuelles et devenir un accélérateur majeur pour les découvertes scientifiques. Le CSC - IT Center for Science est un centre de recherche de renommée mondiale, équipé de certains des systèmes les plus puissants au monde. Nous sommes honorés de les accompagner, ainsi que la Finlande, dans leur stratégie de simulation à grande échelle. Cerise sur le gâteau, grâce à nos technologies de refroidissement à eau chaude BullSequana DLC, nous soutenons la recherche finlandaise tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Ensemble, nous faisons progresser le calcul et l’IA de façon plus durable, en veillant à ce que la Finlande reste à la pointe de l'innovation pour exploiter les charges de travail de l'IA. »

