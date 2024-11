Shandong ist Gastgeber des „Dialogue with BRICS“ (Dialog mit BRICS), um das „Shandong-Modell“ der BRICS-Handelskooperation zu erörtern

JINAN, China, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 14. November fand in Jinan die Konferenz „Dialogue with BRICS – Shandong Enterprise Innovation and Development“ (Dialog mit BRICS – Shandong-Konferenz für Unternehmensinnovation und -entwicklung) statt, die vom Shandong-Unterausschuss des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels ausgerichtet wurde. Unter dem Motto „Work Together for Common Development“ (Gemeinsam für eine gemeinsame Entwicklung) brachte die Veranstaltung Vertreter von Botschaften, Wirtschaftsverbänden und der Geschäftswelt aus mehr als zehn Ländern zusammen, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Saudi-Arabien und Brasilien, um sich auf pragmatische Zusammenarbeit zu konzentrieren und gemeinsam das „Shandong-Modell“ der lokalen Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit mit den BRICS-Ländern zu erkunden. Ziel dieser Initiative ist es, die Handelsbeziehungen zwischen der Provinz Shandong und den BRICS-Staaten zu vertiefen und substanzieller zu gestalten. Dabei soll schrittweise ein neuer Rahmen für eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Geschäftswelt der BRICS-Staaten geschaffen werden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken.

Jim O'Neill, ehemaliger britischer Finanzminister, ehemaliger Chefökonom bei Goldman Sachs und Begründer des Begriffs „BRICS“, übermittelte eine Videobotschaft. Grundsatzreden hielten Jean Felipe Celestino Gouhie, Hauptrepräsentant des brasilianischen Ministeriums für Landwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittelversorgung (MAPA) in China, Abdulla Albasha Alnoaimi, Handelsberater der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in China und Repräsentant des Wirtschaftsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate, und Jalaluddin bin Alias, hochrangiges Mitglied des malaysischen Exekutivrats des Staates Negeri Sembilan (EXCO).

Während der thematischen Präsentationen betonte Meng Xiangdong, Vorsitzender des China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council (Unterausschusses Shandong des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels), neue Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige Entwicklung in der Provinz Shandong. Die Teilnehmer diskutierten über Themen wie die digitale Transformation der Industrie, künstliche Intelligenz, digitales Banking und Währungen sowie grenzüberschreitende Zahlungen.

Die Veranstaltung beinhaltete außerdem Einzelgespräche in Business-Matchmaking-Sessions, die sich auf Branchen wie internationalen Handel, länderübergreifenden E-Commerce, Logistik und Lagerhaltung, Lebensmittelverarbeitung, Finanztrusts, Biotechnologie und Fertigungsmaschinen konzentrierten. Mehr als 150 Unternehmen aus China und dem Ausland nahmen an gezielten Matchmaking-Gesprächen teil.

Der BRICS-Kooperationsmechanismus bietet Schwellen- und Entwicklungsländern eine wichtige Plattform zur Stärkung der Einheit und Wahrung gemeinsamer Interessen. Am 1. Januar 2024 wurde der BRICS-Kooperationsmechanismus auf zehn Mitgliedsländer erweitert. Derzeit machen die BRICS-Staaten über ein Fünftel des Welthandels aus. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres belief sich der Handel Shandongs mit den anderen neun BRICS-Staaten auf insgesamt 449,32 Milliarden Yuan, was 18,1 Prozent des gesamten Handelswerts der Provinz ausmacht.

Quelle: China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council