Finanskalender 2025

Århus, den 20. november 2024



Finanskalender for 2025

Fondsbørsmeddelelse nr. 207/2024

Finanskalender for 2025

Årsrapport 2024 20. marts 2025 Ordinær generalforsamling 2025 23. april 2025 Delårsrapport 1. kvartal 2025 22. maj 2025 Delårsrapport 1. halvår 2025 14.august 2025 Delårsrapport 3. kvartal 2025 20. november 2025 Finanskalender 2026 20. november 2025

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investor mulighed for at investere i danske og tyske ejendomme. Koncernen har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontor- og boligejendomme med en god beliggenhed. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere.

Kontaktinformation

Sønder Alle 6,2

DK-8000 Aarhus C

www.primeoffice.dk

Tlf.: +45 8733 8989

info@primeoffice.dk

Mogens Vinther Møller





Adm. direktør

Telefon: (+45) 8733 8989

Mobil: (+45) 4074 2429