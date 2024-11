Bids, sales, cut-off price, pro rata and yield are presented in the table below:

ISIN Bid mill. DKK (nominal) Sale mill.DKK (nominal) Cut-off price Pro rata Yield 99 24532 DGB 2.25% 15/11/2033 2,760 2,000 101.44 100 % 2.07 % p.a. 99 24458 DGBi 0.10% 15/11/2034 1,390 1,090 96.96 100 % 0.41 % p.a. Total 4,150 3,090

Settlement: 22 November 2024