Des experts soulignent les efforts internationaux visant à faire de Guangdong-Hong-Kong-Macao une puissance en matière d’innovation

GUANGZHOU, Chine, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Greater Bay Area Science Forum 2024 (Forum scientifique de la région de la Grande Baie 2024) s’est tenu du 16 au 18 novembre. Pour la première fois, cet événement était co-organisé par le Guangdong Provincial Government (gouvernement de la province du Guangdong), le Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) government (gouvernement de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong) et le Macao Special Administrative Region (MSAR) government (gouvernement de la Région administrative spéciale (RAS) de Macao). Lors du forum, la construction collaborative d’un centre de recherche dans la région de la Grande Baie est apparue comme un sujet central pour les responsables gouvernementaux, les organisations internationales, les scientifiques et les représentants des entreprises.

Wang Weizhong, gouverneur de la province du Guangdong, a souligné les progrès réalisés au cours des cinq dernières années, notamment le renforcement de la coopération dans les mécanismes institutionnels, l’allocation des ressources et les grands projets. Grâce à ces efforts, la région de la Grande baie est devenue une plaque tournante mondiale de l’innovation technologique du développement des talents. Le pôle scientifique et technologique « Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou » s’est classé au deuxième rang mondial des indicateurs d’innovation pendant cinq années consécutives.

John Lee, chef de l’exécutif de la RAS de Hong Kong, a souligné le rôle de Hong Kong comme ville centrale de la région de la Grande Baie. Il a exprimé son engagement à appuyer les atouts des autres villes de la région et à contribuer à la transformation de la Grande Baie en un centre international de science et d’innovation.

Ho Iat Seng, chef de l’exécutif de Macao, a mis l’accent sur la volonté de Macao de favoriser l’innovation scientifique et l’éducation, en particulier dans le cadre de sa participation active au corridor d’innovation « Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macao ». Il a appelé à une plus grande collaboration entre Macao et la communauté scientifique mondiale pour attirer les meilleurs talents, promouvoir les industries émergentes et renforcer la compétitivité de la région.

Le président de la Chinese Academy of Sciences (CAS) (Académie chinoise des sciences), Hou Jianguo, a décrit la Grande Baie comme l’une des régions de Chine les plus ouvertes et les plus dynamiques sur le plan économique, un modèle unique alliant inclusion culturelle et synergie innovante. Il a suggéré un renforcement de la collaboration au sein de la région de la Grande Baie afin de stimuler l’innovation originale, de surmonter les défis technologiques majeurs et d’intégrer la science, l’éducation et l’industrie tout en renforçant la coopération internationale.

Xue Qikun, académicien de la CAS et président de la Southern University of Science and Technology (Université des sciences et technologies du Sud), a relevé l’accent mis par le forum sur la promotion d’une science ouverte et collaborative depuis sa création en 2021. En réunissant des experts mondiaux, le forum est devenu une plateforme de discussion sur des questions scientifiques de pointe, des technologies révolutionnaires et des industries émergentes.

Bai Chunli, président du forum et académicien de la CAS, a souligné la nécessité pour la communauté scientifique mondiale de renforcer la confiance, de favoriser la collaboration internationale et de relever des défis tels que le changement climatique et l’éthique technologique. Il a également plaidé en faveur d’approches innovantes en matière de gouvernance et de coopération dans le paysage scientifique et technologique mondial.

Le lauréat du prix Nobel Barry J. Marshall a évoqué les liens qu’il entretenait depuis dix ans avec Shenzhen et ses activités de collaboration dans la région de la Grande Baie. « Nous sommes impatients d’approfondir nos partenariats », a déclaré Marshall.

Le forum a donné lieu à des interventions liminaires sur des sujets tels que la productivité émergente, la science ouverte, la neutralité carbone, l’intelligence artificielle et les sciences de la vie, offrant de nouvelles perspectives d’innovation technologique dans la région de la Grande Baie et au-delà.

