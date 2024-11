Harfang confirme et élargit l'empreinte aurifère à haute teneur à Serpent, Québec

MONTRÉAL, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « Société ») (TSX.V : HAR) est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats à haute teneur en or provenant d’un programme d’échantillonnage en rainures réalisé cet automne le long du corridor aurifère Nusa sur sa propriété Serpent (la « Propriété ») détenue intégralement et située dans la région de Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Figure 1). Ces résultats confirment et élargissent l’empreinte aurifère à haute teneur identifiée lors du programme d’exploration de l’été 2024, renforçant ainsi davantage la prospectivité du corridor Nusa, récemment définie, et de l’ensemble de la propriété Serpent.

Faits saillants

Multiples échantillons en rainures à haute teneur en or : Les résultats d’analyses issus du programme d’échantillonnage automnal incluent : 29,8 g/t Au sur 2,05 m (incl. 76,1 g/t Au sur 0,75 m), 6,8 g/t Au sur 5,35 m (incl. 26,8 g/t Au sur 0,9 m), 5,5 g/t Au sur 3,35 m (incl. 14,4 g/t Au sur 0,65 m) et 4,2 g/t Au sur 2,4 m (incl. 14,7 g/t Au sur 0,6 m). Conformément à la géométrie du système, les longueurs rapportées représentent les épaisseurs vraies.

Les résultats d’analyses issus du programme d’échantillonnage automnal incluent : 29,8 g/t Au sur 2,05 m (incl. 76,1 g/t Au sur 0,75 m), 6,8 g/t Au sur 5,35 m (incl. 26,8 g/t Au sur 0,9 m), 5,5 g/t Au sur 3,35 m (incl. 14,4 g/t Au sur 0,65 m) et 4,2 g/t Au sur 2,4 m (incl. 14,7 g/t Au sur 0,6 m). Conformément à la géométrie du système, les longueurs rapportées représentent les épaisseurs vraies. Veine tracée sur plus de 100 m en longueur et jusqu’à 7 m en largeur : Les veines et veinules de quartz aurifères ont été délimitées sur une longueur de 100 m (orientation est-ouest) et présentent des largeurs pouvant atteindre jusqu’à 7 m. Cela représente une augmentation significative de l’empreinte aurifère dans la portion ouest du corridor Nusa. Ces veines et veinules de quartz sont encaissées dans une diorite cisaillée.

Les veines et veinules de quartz aurifères ont été délimitées sur une longueur de 100 m (orientation est-ouest) et présentent des largeurs pouvant atteindre jusqu’à 7 m. Cela représente une augmentation significative de l’empreinte aurifère dans la portion ouest du corridor Nusa. Ces veines et veinules de quartz sont encaissées dans une diorite cisaillée. Ouvert latéralement et en profondeur: Le système de veines minéralisées reste ouvert en profondeur et latéralement à l'est et à l'ouest. Ceci renforce le potentiel de délimiter d'autres zones à haute teneur en or le long du corridor Nusa.



« Il s'agit du troisième communiqué de presse positif concernant la propriété Serpent cette saison, » a déclaré Vincent Dubé-Bourgeois, président et chef de la direction intérimaire de Harfang Exploration Inc. « En août, nous avons annoncé des découvertes de lithium, suivies en septembre par des découvertes aurifères et la délimitation du corridor aurifère Nusa. Aujourd'hui, nous présentons des résultats supplémentaires à haute teneur et une expansion de l'empreinte aurifère dans le secteur ouest. Cela démontre un succès de l’exploration ! Avec ces résultats en main, nous avons déjà commencé à planifier notre prochain programme d’exploration à la Baie-James, et aussi à mobiliser des équipes sur le terrain pour nos nouveaux actifs en Ontario. Ce sont des moments chargés et excitants chez Harfang. »

Le corridor Nusa révèle son potentiel aurifère

Dans le cadre du suivi des découvertes d'or de l'été 2024 et de la délimitation du corridor aurifère Nusa (voir le communiqué de presse du 18 septembre 2024), la Société a mené un programme d'échantillonnage en rainures à la découverte PEM-18. Au total, environ 22 mètres de matériel ont été échantillonnés dans cinq rainures uniques orientées nord-sud, chacune comprenant des échantillons continus de différentes longueurs (Tableau 1 ; Figures 2, 3, et 4).

Toutes les rainures sont perpendiculaires à la diorite cisaillée orientée est-ouest sur 100 mètres de long, qui contient des veines et veinules de quartz +/- carbonate, et de petits dykes d'albite-quartz. L'altération associée aux veines et veinules comprend l’hématite, l’actinote et jusqu'à 5 % de pyrite disséminée, tandis que l'altération en épidote est observée dans les dykes (Figure 5). Le pendage subvertical du système permet à la société de capturer des épaisseurs vraies lors du programme d'échantillonnage.

Détails des échantillons en rainures

Les résultats d'analyses de la rainure 1 sont marqués par 29,8 g/t Au (non coupé) sur 2,05 m, incluant 76,1 g/t Au sur 0,75 m. La rainure 1 a une longueur de 4,5 mètres et est située à environ 30 mètres à l'ouest de la zone de découverte aurifère PEM-18. Le système minéralisé s'étend sur 10 mètres à l'ouest de la rainure 1 jusqu'à un champ de blocs composé de diorite foliée recoupée par des veines de quartz.

Les résultats d'analyses de la rainure 2 sont caractérisés par 6,8 g/t Au (non coupé) sur 5,35 m, incluant 8,5 g/t Au sur 4,2 m, avec 26,8 g/t Au sur 0,9 m. La rainure 2 a une longueur de 6,1 mètres et se trouve à l'intérieur de la zone de découverte aurifère PEM-18.

Les résultats d'analyses de la rainure 3 comprennent 5,5 g/t Au (non coupé) sur 3,35 m, incluant 14,4 g/t Au sur 0,65 m. La rainure 3, longue de 4,2 mètres, est située à environ 5 mètres à l'est de la zone de découverte aurifère PEM-18.

Les résultats d'analyses de la rainure 4 indiquent 4,2 g/t Au (non coupé) sur 2,4 m, incluant 14,7 g/t Au sur 0,6 m. La rainure 4 est longue de 3 mètres et est située à 15 mètres à l'est de la rainure 3.

Des minéralisations aurifères à haute teneur ont été rencontrées dans quatre des cinq rainures positionnées pour tester le système de veines minéralisées dans la portion ouest du corridor Nusa (Figures 2 et 4). Bien que la végétation limite l'exposition de la roche à l’extrémité est de la zone testée, la rainure 5 a échantillonné des veines et veinules de quartz dans une diorite cisaillée, rapportant une teneur de 1,1 g/t Au sur 0,8 m. Cela confirme la continuité du système de cisaillement aurifère.

Tableau 1. Résultats d'analyses sélectionnés du programme de suivi d'échantillonnage en rainures à la découverte aurifère PEM-18.

RAINURE INTERVAL ECH. ID ESTANT NORDANT Au (g/t) Longueur (m) Rainure 1 I3 1345974 347707 5885926 76.10 0.75 Rainure 1 I4 1345976 347707 5885927 3.86 0.60 Rainure 1 I5 1345977 347707 5885928 2.41 0.70 Rainure 2 I3 1345981 347732 5885920 8.67 0.75 Rainure 2 I5 1345983 347732 5885921 26.79 0.90 Rainure 2 I7 1345985 347732 5885923 4.22 1.05 Rainure 3 I3 1345989 347743 5885919 4.46 0.60 Rainure 3 I4 1345990 347743 5885920 3.88 0.65 Rainure 3 I5 1345991 347743 5885921 5.05 0.70 Rainure 3 I6 1345992 347743 5885922 14.40 0.65 Rainure 4 I4 1345996 347756 5885919 14.70 0.60

*Les coordonnées sont présentées en NAD83 UTM Zone 18.

Le système de veines minéralisées, délimité sur une longueur de 100 mètres selon une orientation est-ouest, reste ouvert en profondeur et latéralement, à l'est et à l'ouest, suggérant une forte probabilité de délimiter d’autres zones à haute teneur en or le long du corridor Nusa.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de qualité

Les échantillons de roche provenant de rainures ont été envoyés à ActLabs (Val-d’Or, Québec), un laboratoire commercial certifié, pour être analysé pour l’or et un ensemble d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés en utilisant la méthode RX1 et analysés par ICP-OES & ICP-MS (UT-6M) pour 49 éléments, et par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec fini par ICP-OES pour l’or, le platine et palladium, suivant une digestion par 4 acides. Les analyses en excès pour l'or (>30 g/t Au) ont été réanalysées par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec une finition gravimétrique. Une procédure stricte de contrôle de la qualité (QA/QC) a été mise en place, avec un matériel de référence certifié (CRM) et un échantillon blanc insérés dans la chaîne d'échantillons pour chaque lot de 50 échantillons.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, géo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Figure 1. Le corridor Nusa montrant l'emplacement du programme d'échantillonnage en rainures de l'automne, dans le secteur de la découverte aurifère PEM-18.

Figure 2. Vue aérienne montrant la répartition des cinq rainures et leurs résultats d’analyses.

Figure 3. Vue vers l’est, le long de la diorite cisaillée.

Figure 4. Les résultats du programme d'échantillonnage des rainures de l'automne avec la géologie locale.

Figure 5. Images d'échantillons sélectionnés dans les rainures 1 et 2.