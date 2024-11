En partenariat avec la SGI et la SLGA, MADD Canada communique le message de la conduite sobre aux élèves de la Saskatchewan

RÉGINA, Saskatchewan, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but de renforcer la sécurité routière auprès des jeunes, MADD Canada lance son Programme scolaire 2024-2025 en partenariat avec ses commanditaires provinciaux, notamment l’Assurance du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) et la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA) afin de sensibiliser les élèves de la province aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et Canadiennes, et l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Chaque année, grâce au soutien de ses commanditaires, MADD Canada communique des messages de sobriété visant à sauver des vies aux élèves de la 7e à la 12e année. Ces présentations éducatives d'une heure touchent des milliers d'élèves à travers le pays et visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes en leur transmettant un message puissant sur les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies. De plus, les présentations fournissent aux jeunes les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'une voiture conduite par une personne aux capacités affaiblies.

« L'éducation est un outil puissant dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies », déclare la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. « Grâce à notre Programme scolaire, nous visons à nous assurer que les élèves comprennent les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies et qu’ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous sommes reconnaissants à nos commanditaires provinciaux, notamment la SGI et la SLGA, d'avoir appuyé la réalisation de 30 et 60 présentations respectivement ».

Cette année, les présentations comprennent une mise en scène fictive intitulée « Une dernière danse » qui illustre ce qui peut arriver lorsqu’une personne prend le volant après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations comprennent également un quiz interactif, offrant une expérience plus immersive aux jeunes. Par la suite, des témoignages de réelles victimes et de survivants de la conduite avec capacités affaiblies sont partagées. Les présentations se terminent par des outils pour aider les élèves à se protéger contre la conduite avec capacités affaiblies.

« Bien que notre province ait réalisé d'importants progrès au cours de la dernière décennie, la sensibilisation de nos jeunes demeure l'un des principaux outils dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré Alana Ross, ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan. « Grâce à ce programme, MADD Canada communique un message essentiel aux élèves sur la façon dont des choix responsables peuvent sauver des vies ».

Le lancement provincial du Programme scolaire aura lieu aujourd'hui à l’école secondaire Scott Collegiate à Régina, où les élèves assisteront à une diffusion spéciale de la mise en scène intitulée « Une dernière danse ».

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des trousses scolaires qui renferment des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos de l'Assurance du gouvernement de la Saskatchewan

L'assurance du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) est le fonds d'assurance automobile autonome de la province. La SGI est le porte-parole de la province en matière de sécurité routière et l'administrateur de la Loi sur la sécurité routière. Veuillez consulter : www.sgi.sk.ca.



À propos de la Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan

La Régie des alcools et des jeux de la Saskatchewan (SLGA) est responsable du contrôle et de la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis dans toute la province. Veuillez consulter : www.slga.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

David Morris, responsable des communications, SLGA, 306-787-1721 ou dmorris@slga.com

Michaela Solomon, responsable des relations avec les médias, SGI, 306-751-1837 ou mediainquiries@sgi.sk.ca