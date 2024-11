Capital Markets Day 2024 de Technip Energies

Une trajectoire de croissance soutenue jusqu'en 2028

et au-delà, avec une création de valeur conçue pour durer

Paris, jeudi 21 novembre 2024. Technip Energies (PARIS : TE) (la « Société »), entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan dans le développement d’infrastructures énergétiques et de décarbonation, organise son Capital Markets Day (CMD) à 13h00 GMT pour présenter une mise à jour de sa stratégie et de ses perspectives d’activité. Cet événement se tiendra en présentiel à Londres pour les investisseurs et les analystes financiers, et les présentations plénières seront diffusées en ligne ici.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré :

« Technip Energies (T.EN) est une entreprise en mouvement. Nous avons réalisé des performances financières solides depuis la création de la société en 2021 et les choix stratégiques que nous avons faits nous permettent de jouer un rôle de premier plan sur nos marchés, en tirant parti de notre leadership et de notre différenciation pour générer de la croissance et créer plus de valeur. Aujourd'hui, T.EN est acteur de la solution car nous sommes essentiels pour garantir l'accès à une énergie durable du fait de notre modèle opérationnel éprouvé, de nos technologies et de nos capacités inégalées de mise à l'échelle. En plus des fortes perspectives de croissance à long terme de nos activités cœur de métier, nous diversifions et élargissons notre portefeuille de solutions et de clients, nous positionnant en leader sur de nouveaux marchés. Ainsi, T.EN a tous les atouts pour prospérer quel que soit le scénario de transition énergétique. Par ailleurs, forts d’un important pipeline commercial de plus de 75 milliards d'euros, et grâce à nos segments d'activité complémentaires, nous allons tirer parti de de ces marchés en expansion pour générer une croissance du chiffre d’affaires avec une rentabilité accrue jusqu'en 2028 et au-delà. En outre, la solidité de notre bilan, avec plus d'un milliard d'euros de capacités financières disponibles, et la forte génération de trésorerie de notre activité soutiennent la croissance future des dividendes et notre capacité à déployer de manière disciplinée des capitaux pour générer une création de valeur complémentaire. Portée par l'excellence de son exécution, son ingénierie de pointe et son innovation continue, T.EN est idéalement positionnée pour relever le défi de l’accessibilité financière des solutions bas carbone, réconciliant prospérité et durabilité d’un monde conçu pour durer.”

Prévisions financières et cadre à moyen terme

Sur la base de ses perspectives actuelles, et dans l’hypothèse d’un environnement macroéconomique et géopolitique sans changement majeur, T.EN annonce les prévisions financières pour l’exercice 2025 et le cadre financier à moyen terme suivants :

Prévisions financières par segment pour 2025 :

Chiffre d’affaires du segment Livraison de projet entre 5,0 et 5,4 milliards d’euros, marge d’EBITDA d’environ 8 %

Chiffre d’affaires du segment Technologies, produits et services (TPS) entre 2,0 et 2,2 milliards d’euros, marge d’EBITDA d’environ 13,5 %

Coûts corporate entre 50 et 60 millions d’euros





Cadre financier pour 2028 :

Chiffre d’affaires du segment Livraison de projet >6,0 milliards d’euros, marge d’EBITDA environ 8,5 %

Chiffre d’affaires TPS >2,6 milliards d’euros, marge d’EBITDA d’environ 14,5 %

Coûts corporate d’environ 60 millions d’euros





Prévisions du flux de trésorerie disponible :

La conversion du flux de trésorerie disponible à partir de l’EBITDA devrait se situer entre 70 % et 85 %, hors variation des besoins en fonds de roulement

Flux de trésorerie disponible* cumulés de 2024 – 2028 : entre 2,2 et 2,6 milliards d’euros

Facteurs clés soutenant les perspectives et le cadre financier de T.EN

Forte croissance du marché et diversification des activités

Les marchés de l’énergie tels que le GNL et des dérivés énergétiques tel que l’éthylène continueront à croître à des taux historiques (c’est-à-dire supérieurs au PIB) jusqu’en 2040, soutenus par des mégatendances structurelles (augmentation de la population, urbanisation et croissance économique) ainsi que par la nécessité d’allier prospérité économique et durabilité. En parallèle, les marchés de la décarbonation (tels que le captage du carbone, l’hydrogène propre et les carburants durables) ainsi que de la circularité gagneront en maturité, se développeront et s’accélèreront avec une croissance annuelle à deux chiffres jusqu’en 2040. En outre, les compétences clés de T.EN en matière d’ingénierie des procédés, d’intégration de technologies et de mise à l’échelle, ainsi que d’exécution de projets attirent de nouveaux profils de clients au-delà du secteur traditionnel de l’énergie, notamment dans les industries difficiles à décarboner tels que la production d’électricité, l’aviation et le ciment. Globalement, le marché adressable de T.EN s’élargit à court et moyen terme et s’accélère à long terme.

Des opportunités commerciales attractives

Le pipeline commercial de T.EN, qui s’élève à plus de 75 milliards d’euros jusqu’à fin de 2026, est bien équilibré en termes de marchés et de zones géographiques et favorise le développement ainsi que la diversification de ses activités. Environ deux tiers de ce pipeline se situe sur les marchés établis de l’énergie et des dérivés énergétiques, un tiers portant sur les marchés de la décarbonation. Depuis 2021, les opportunités liées à la décarbonation ont considérablement augmenté. Bien que ces marchés se développent à des rythmes différents et dans des zones géographiques différentes, T.EN dispose désormais de plus de 20 milliards d’euros d’opportunités commerciales dans les domaines de la capture de carbone, des molécules bleues, des molécules vertes et des carburants d'aviation durables, chacun représentant des opportunités s’élevant à plusieurs milliards d'euros. En tant que leader de la décarbonation, T.EN dispose de la flexibilité et de la sélectivité nécessaires pour tirer parti de la richesse de ce pipeline et prospérer sur ces marchés.

Des moteurs de croissance complémentaires soutiennent le cadre financier à horizon 2028 : libérer le plein potentiel du segment Livraison de projet et poursuivre la dynamique de TPS.

Livraison de projet : ce segment offre une base d’activité et de flux de trésorerie extrêmement robustes, issus d’un portefeuille dynamique et dérisqué. Aujourd’hui, Technip Energies libère le potentiel de croissance de ce segment avec un objectif de chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros en 2028, assurant une croissance maîtrisée sur ce marché en expansion tout en respectant ses principes de sélectivité et de discipline. La qualité du carnet de commandes et des opportunités commerciales, combinée à une solide exécution et aux gains d’efficacité opérationnelle soutiennent l’augmentation de la marge d’EBITDA, à hauteur d’environ 8,5 %.

TPS : Pour ce segment à cycle court et à plus forte marge, Technip Energies renforce son savoir-faire, la formation de ses équipes et son recrutement, et innove afin d’enrichir son offre de technologies et de produits. Avec un chiffre d'affaires dépassant 2,6 milliards d'euros en 2028, le mix de TPS sera enrichi par une plus grande part de technologies et de produits, permettant d'atteindre une marge d’EBITDA d’environ 14,5 %.

Allocation du capital

La solidité de son bilan, avec plus d’un milliard d’euros de capacités financières disponibles (ajusté pour la trésorerie liée aux projets) et une génération de flux de trésorerie disponible durable, permet à Technip Energies de s’engager à une allocation de capital disciplinée et efficace qui donne la priorité aux retours aux actionnaires et aux investissements relutifs, tout en préservant un bilan de qualité investment grade. Les priorités de l’entreprise sont les suivantes :

1) Dividende : distribution d’un minimum de 25 % à 35 % du flux de trésorerie disponible, hors variation des besoins en fonds de roulement, avec une croissance en ligne avec la trajectoire de résultats.

2) Investissements créateurs de valeur : allocation de flux de trésorerie disponible pour renforcer la différenciation et générer davantage de valeur par des acquisitions dans le segment TPS et des investissements dans des modèles d’entreprise adjacents. A titre d’exemple, Reju, société de Technip Energies spécialisée dans la régénération des matériaux, a le potentiel de générer un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards d’euros d’ici 10 ans.

Sous réserve d’opportunités d’investissement et des conditions de marché, des retours supplémentaires aux actionnaires, y compris des rachats d’actions, seront également envisagés.

* Le flux de trésorerie disponible est indiqué hors variation en besoins en fonds de roulement et le remboursement des contrats de location en application de la norme IFRS 16.

