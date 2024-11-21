高影响力油气勘探有望在 2030 年将全球范围 1 和 2 类排放减少 6%

伦敦、休斯顿、新加坡, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据 Wood Mackenzie 最新的《Horizons》报告，尽管过去十年油气勘探投资锐减三分之二，但该行业在减碳努力和能源转型中提供优质石油方面仍大有可为，举足轻重。

报告《老油田何去何从：为何仍需高影响力油气勘探》指出，当前全球资源储量充足，约有 3 万亿桶油当量， 相当于石油可开采 45 年以上，天然气可开采 60 余载。

Andrew Latham 提出：“资源如此充沛，为何还需勘探？” “需要着重说明一下，新发现的油田并不会增加需求，因为需求既不会因勘探成功而增长，也不会因勘探失败而萎缩。 但可以肯定的是，成功的勘探可降低碳排放强度，减轻消费者负担，为资源持有者和勘探者创造双赢。 鉴于需求经久不衰，投资新供给来替代高污染替代品势在必行。”

降低碳排放

报告显示，在降低范围 1 和 2 类排放（即开采和精炼过程中产生的排放）方面，开发新油田比改造老油田更为有效。 得益于现代减碳技术和更高的设施产能，新油田更加清洁环保。

Wood Mackenzie 的 Lens Upstream 数据显示，未来几年即将投产的新油田在 2025-2030 年间的范围 1 和 2 类排放强度平均为 17 千克二氧化碳当量/桶油当量， 而成熟油田的现有供应平均为 28 千克二氧化碳当量/桶油当量。

Latham 强调：“潜在收益绝非微不足道。 本十年的勘探预计将提供全球 12% 的油气供应。 假设这些新油田取代排放强度较高的老油田，2030 年全球范围 1 和 2 类排放将减少约 6%，即每年减少 1 亿吨二氧化碳当量。”

高价值表现

经济效益推动了勘探活动。 自十年前上游成本重置以来，行业勘探业绩可谓硕果累累。

Latham 指出：“对于寻求优质资源（低碳高价值）的企业而言，勘探是更新资产组合最经济的途径。 此类珍贵资产难以以合理价格购得，自主发现方为上策。”

报告显示，自 2015 年以来，全周期回报率始终保持两位数增长，平均达 15%。 假设行业规划布伦特原油长期价格为 65 美元/桶（几乎是超级石油公司 BP 当前市值的两倍），新油田发现的价值远超勘探成本，自 2015 年以来创造净值超 1600 亿美元。

根据 Wood Mackenzie 计算，过去五年行业平均勘探盈亏平衡价格约为 45 美元/桶油当量（布伦特原油，NPV10%），而并购则为 65 美元/桶油当量。 由于市场上此类资产稀缺，优质资源的差距更为显著。

前沿和深水勘探最具成效

前沿区域（指同一盆地中尚无类似储层生产的区域）以其资源规模独树一帜。 尤其是前沿盆地的深水勘探更是效果显著。 前沿钻探每口井增加超过 8000 万桶油当量，是成熟区域的七倍有余，且主要分布在深海区域。 深水项目单井采收率高，排放强度较低（<15 吨二氧化碳当量/千桶油当量），优于浅水和陆上项目。

报告指出，由于全球大部分水深 400 米至 3000 米以上的深水盆地尚未充分勘探，深水将为勘探提供最多新机遇。

按水深划分的单井勘探资源量

Latham 表示：“各大石油公司纷纷投身深水勘探，争先恐后开拓新疆界。 目前它们近 70%的净面积位于深水区域，并在该领域投入相似比例的勘探评估支出。”

“在确保国内能源安全和提高产量的使命驱使下，国家石油公司也开始群起效仿。”

在这些未开发资源中，仍有大量油气待发现。 近年来发现量较前几十年有所减少，主要是因为钻井数量减少。

全球累积发现曲线呈近乎直线轨迹，平均每口井（包括干井）发现约 3000 万桶油当量， 这一趋势在过去四十多年、超过 5 万口井的历程中保持稳定。 如此长期稳定的趋势突然改变的可能性微乎其微。





Latham 总结道：“巨大的勘探机遇依然存在，但勘探确实面临严重的形象问题。 普遍认为勘探不利于气候的观念，威胁着从机遇获取、社会经营许可到人才吸引与保留等方方面面。 尽管这些误解普遍存在，但并非无法克服。 勘探在油气供应去碳化进程中大有可为。”

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