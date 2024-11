Asahi Group startet globale Nachhaltigkeitsinitiative: The Challenge ruft Start-ups und Scale-ups dazu auf, Innovationen für Netto-Null-Emissionen voranzutreiben

TOKYO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. kündigt den Start der Sustainability Growth Platform an, die mit The Challenge (Environment) beginnt – einem globalen Aufruf an Start-ups und Scale-ups, bahnbrechende Umweltlösungen voranzutreiben. Diese Initiative steht im Einklang mit Asahis Ziel, bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null zu erreichen.

„Asahi hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und The Challenge spiegelt unser Engagement wider, Partnerschaften zu fördern, die wirkungsvolle Veränderungen vorantreiben“, so Drahomira Mandikova, Chief Sustainability Officer bei Asahi Group Holdings. „Durch die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups wollen wir den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft beschleunigen.“

In Zusammenarbeit mit Antler Ibex, dem Innovationszweig des weltweit anerkannten Risikokapitalunternehmens Antler, wird Asahi Branchenexpertise und das umfangreiche Netzwerk von Antler nutzen, um innovative Nachhaltigkeitslösungen voranzutreiben. „Zusammen mit Antler Ibex sind wir bereit, mutige Ideen zu unterstützen, die uns unserem Netto-Null-Ziel näher bringen“, fügte Mandikova hinzu.

The Challenge (Environment) lädt Start-ups und Scale-ups weltweit ein, sich mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen zu befassen, darunter:

Nachhaltige Landwirtschaft und Rohstoffe

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Nachhaltige Verpackungen und Kreislaufwirtschaft

Wassereinsparung und -effizienz

Nachhaltiger Transport

Nachhaltige Produktgestaltung und Marktmodelle

Neue Geschäftsmodelle mit Wirkung



Nathan Jackson von Circular Ventures bei Asahi Beverages betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Start-ups: „Ich bin immer wieder begeistert von dem Innovationsgrad, den Start-ups und Risikokapitalgesellschaften im Bereich Nachhaltigkeit an den Tag legen. The Challenge ermöglicht es uns, die besten Ideen nach Asahi zu bringen, unseren Weg in Richtung Nachhaltigkeit zu unterstützen und gleichzeitig Start-ups bei der Skalierung ihrer Lösungen zu helfen. Gemeinsam können wir etwas bewirken.“

Ausgewählte Teilnehmer haben folgende Möglichkeiten:

Aufbau strategischer Beziehungen zu Asahi und seinem Netzwerk aus Risikokapitalgesellschaften und Branchenführern

Auf Asahis firmeneigenes Ökosystem aus Fachwissen, Daten und spezialisierten Tools zuzugreifen

Entwickeln potenzieller kommerzieller Partnerschaften, um nachhaltige Innovationen voranzutreiben



Baz Saidieh, Global Partner bei Antler, schloss sich dem an: „Die größten Herausforderungen der Welt zu lösen, erfordert Zusammenarbeit und mutiges Denken. Wir freuen uns, Asahi auf ihrem Weg zur Klimaneutralität durch unsere Innovationsplattform Ibex zu unterstützen. Das Ökosystem für Start-ups und Scale-ups ist nicht nur eine Chance, sondern eine entscheidende Grundlage für den Erfolg. Großartige Dinge werden nie von Einzelpersonen allein geschaffen; sie werden von Teams geschaffen, die gemeinsam Grenzen verschieben.“

Bewerben Sie sich hier für The Challenge (Environment): https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Bewerbungsschluss: 00:01 GMT, Freitag, 29. November 2024

Über Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter einer vielfältigen Auswahl an Marken, die sich auf Bier, alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Lebensmittel konzentrieren. Unser Ziel ist es, unser Versprechen für großartigen Geschmack einzulösen und mehr Spaß ins Leben zu bringen. Die Gruppe wurde 1889 in Japan gegründet und hat sich seit jeher der Innovation und Qualität verschrieben. Dieses Engagement hat bekannte Marken und das Fachwissen renommierter Brauereien aus aller Welt zusammengebracht, darunter auch solche mit einer jahrhundertealten Tradition. Unser Ansatz hat zu einem weltweit anerkannten Markenportfolio geführt, das Premium-Biere wie Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell und Grolsch umfasst. „Make the world shine“ (Die Welt strahlen lassen) drückt das Engagement der Asahi Group aus, Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen und so den Weg für eine nachhaltige gemeinsame Zukunft zu ebnen. Durch diese Verbindungen können wir zu einer besseren Welt beitragen, sowohl heute als auch in Zukunft. Mit einer globalen Präsenz, die sich hauptsächlich auf Japan, Europa, Ozeanien und Südostasien konzentriert, versorgen wir Verbraucher weltweit mit über 10 Milliarden Litern an Getränken und erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 2,7 Billionen JPY. Die Asahi Group Holdings mit Hauptsitz in Japan ist an der Tokioter Börse notiert (Prime Market: 2502.T).

Kontakt:

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

Über Antler Ibex

Ibex, der Innovationszweig von Antler, ist als branchenspezifische Innovations- und Investitionsplattform konzipiert. Er zielt darauf ab, Unternehmen bei der Umgestaltung ihres Ansatzes zur technologischen Entwicklung zu unterstützen, indem es die Zusammenarbeit mit Start-ups fördert. Mit Ibex können Unternehmen die Komplexität des Wachstums besser steuern und sicherstellen, dass ihre Partnerschaften mit Start-ups zu messbaren und wirkungsvollen Ergebnissen führen.

Antler ist einer der weltweit aktivsten Frühphaseninvestoren. Das Unternehmen ist führend im Bereich „Day Zero“-Investitionen, einem Ansatz für Risikokapital, der sich auf die Zusammenarbeit mit Gründern vor der Markteinführung konzentriert. Antler beseitigt systematisch Kapital- und Netzwerkengpässe für Technologieunternehmer in der Anfangsphase, indem es Mitgründer vermittelt, eine gründliche Validierung des Geschäftsmodells durchführt, Startkapital, Expansionsunterstützung und Anschlussfinanzierungen bereitstellt. Antler ist in 27 Städten in den meisten führenden Technologie-Ökosystemen weltweit vertreten und hat über 1.300 Investitionen in Start-ups in der Frühphase getätigt, mit dem Ziel, bis 2030 mehr als 6.000 zu unterstützen. Weitere Informationen über Ibex finden Sie hier.

Kontakt

Rike Döpp Bergérus, VP of Global Communications

rike@antler.co

Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329