TOKYO, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. annonce le lancement de la Sustainability Growth Platform, dont le coup d’envoi sera donné par The Challenge (Environment) (Le Défi [Environnement]), un appel mondial aux startups et aux scaleups pour les inciter à développer des solutions environnementales novatrices. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’objectif d’Asahi d’atteindre zéro émission nette sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2040.

« Asahi s’engage en faveur du développement durable, et The Challenge reflète notre volonté de forger des partenariats porteurs de changements importants », a déclaré Drahomira Mandikova, Responsable en chef du développement durable chez Asahi Group Holdings. « En travaillant de concert avec des startups innovantes, nous souhaitons accélérer les progrès vers un avenir plus durable ».

En collaboration avec Antler Ibex, la branche innovation d’entreprise de la société de capital-risque Antler, mondialement reconnue, Asahi s’appuiera sur l’expertise du secteur et le vaste réseau d’Antler pour proposer des solutions innovantes en matière de développement durable. « Avec Antler Ibex, nous sommes prêts à soutenir des idées audacieuses qui nous permettront de nous rapprocher de notre objectif de zéro émission nette », a ajouté Mme Mandikova.

The Challenge (Environment) invite les startups et les scaleups du monde entier à se pencher sur les principaux thèmes du développement durable, à savoir :

Agriculture durable et matières premières

Énergies renouvelables et efficacité

Emballage durable et économie circulaire

Conservation et utilisation efficace de l’eau

Transport durable

Conception de produits durables et modèles de marché

Nouveaux modèles d’entreprise à impact



Nathan Jackson, de Circular Ventures chez Asahi Beverages, a souligné l’importance de la collaboration avec les entreprises de capital-risque : « Je suis constamment inspiré par le niveau d’innovation des startups et des sociétés de capital-risque dans le domaine du développement durable. The Challenge nous permet de faire bénéficier Asahi des meilleures idées et de soutenir notre initiative en matière de développement durable tout en aidant les startups à développer leurs solutions. Ensemble, nous pouvons créer un impact majeur ».

Les participants sélectionnés pourront ainsi :

Établir des relations stratégiques avec Asahi et son réseau de sociétés de capital-risque et de leaders du secteur

Accéder à l’écosystème d’expertise, de données et d’outils spécialisés d’Asahi

Développer des partenariats commerciaux potentiels en faveur de l’innovation durable



Baz Saidieh, partenaire mondial chez Antler, s’est fait l’écho de l’esprit de l’initiative : « La résolution des plus grands défis mondiaux nécessite une collaboration et une réflexion audacieuse. Nous sommes ravis de soutenir Asahi dans sa démarche zéro émission nette via notre plateforme d’innovation, Ibex. L’écosystème des startups et des scaleups ne constitue pas seulement une opportunité, c’est le fondement même de la réussite. Les grandes ambitions ne se réalisent jamais seuls, mais avec des équipes qui savent repousser les limites en rassemblant toutes les forces en présence ».

Déposez votre candidature pour The Challenge (Environment) ici : https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Date limite de candidature : 00:01 GMT, vendredi 29 novembre 2024

À propos d’Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. est un leader mondial proposant un ensemble diversifié de marques de bières, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, et de produits alimentaires. Notre mission est de tenir notre promesse de goût exceptionnel et de contribuer à la joie de vivre. Fondé au Japon en 1889, le groupe s’est toujours engagé en faveur de l’innovation et de la qualité. Cet engagement a permis de réunir des marques emblématiques et de tirer parti de l’expertise de brasseries renommées du monde entier, y compris celles dont le riche patrimoine s’étend sur plusieurs siècles. Notre approche a abouti à un portefeuille de marques mondialement reconnues comprenant des bières haut de gamme telles que Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell et Grolsch. Le slogan « Make the world shine » (Faire resplendir le monde) exprime l’engagement d’Asahi Group à créer des liens sociaux, ouvrant ainsi la voie à un avenir durable partagé. Grâce à ces liens, nous pouvons contribuer à un monde plus radieux, aujourd’hui et à l’avenir. Avec une présence internationale notamment au Japon, en Europe, en Océanie et en Asie du Sud-Est, nous fournissons plus de 10 milliards de litres de boissons aux consommateurs du monde entier et générons des revenus de plus de 2 700 milliards de yens par an. Asahi Group Holdings, dont le siège social se trouve au Japon, est cotée à la Bourse de Tokyo (Prime Market : 2502.T).

À propos d’Antler Ibex

Ibex, la branche d’Antler spécialisée dans l’innovation d’entreprise, est conçue comme une plateforme d’innovation et d’investissement sectorielle. Elle a pour objectif d’aider les entreprises à transformer leur approche du développement technologique en favorisant les collaborations avec les startups. Grâce à Ibex, les entreprises sont plus à même de gérer les aspects complexes de la croissance, en veillant à ce que leurs partenariats avec les startups aboutissent à des résultats mesurables et significatifs.

Antler est l’un des investisseurs dans les entreprises en phase de démarrage les plus actifs au monde. La société est leader dans l’investissement « Day Zero », une approche du capital-risque axée sur le partenariat avec les fondateurs d’une entreprise avant son lancement. Antler élimine systématiquement les contraintes liées au capital et au réseau pour les entrepreneurs technologiques en phase de démarrage en leur fournissant des cofondateurs, une validation approfondie du modèle d’entreprise, un capital initial, un soutien à l’expansion et un financement complémentaire. Antler est présent dans 27 villes à travers la plupart des écosystèmes technologiques mondiaux et a réalisé plus de 1 300 investissements dans des startups en phase de démarrage, avec l’objectif d’en soutenir plus de 6 000 d’ici 2030. Pour obtenir de plus amples informations sur Ibex, cliquez ici.

