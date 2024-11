Luzmo IQ bringt hyperpersonalisierte KI-Analysen und Dateneinblicke in jede Anwendung und jeden Workflow

LEUVEN, Belgien, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luzmo, das führende Unternehmen für Datenproduktinnovationen, kündigte heute Luzmo IQ an, eine leistungsstarke Plattform, die es Entwicklungsteams ermöglicht, KI-beschleunigte Analysen schnell und einfach in jede Anwendung oder jeden Workflow einzubetten. Luzmo IQ geht weit über einfache Eingabeaufforderungen hinaus und bietet durch automatisierte Schlussfolgerungen, Abfragen, Zusammenfassungen und Relevanzprüfungen die Möglichkeit, Datenprodukte zu erstellen und einzubetten, die logisch begründen können, wie die Frage eines Benutzers beantwortet werden kann, sodass die Antworten sowohl in hohem Maße kontextbezogen als auch hyperpersonalisiert sind.

Die Anforderungen der Endnutzer übersteigen die Geschwindigkeit, mit der Teams Datenprodukte erstellen und bereitstellen können. Wenn keine Vorcodierung vorhanden ist, sind Benutzer gezwungen, mit komplexen Abfragesprachen zu arbeiten, um mit Daten und verschiedenen Apps zu interagieren, die ihren Arbeitsablauf stören. Luzmo ist sich dieser Herausforderungen bewusst und richtet sich an Unternehmen, die ihren Nutzern die Möglichkeit geben möchten, sich selbstständig mit Daten zu beschäftigen, entweder innerhalb ihrer eigenen Apps oder mithilfe von Software von Drittanbietern. Durch das Filtern von Datensätzen, das Erstellen von Abfragen und die Rückübersetzung der Ergebnisse in die natürliche Sprache bietet Luzmo IQ den Benutzern nun die KI-beschleunigte Möglichkeit, direkte Fragen zu ihren Daten zu stellen und direkte Antworten zu erhalten.

„Luzmo IQ wird uns dabei helfen, eine intuitive, KI-gesteuerte Chat-Schnittstelle zu integrieren, über die unsere Benutzer einfach durch Stellen von Fragen umsetzbare Erkenntnisse erhalten können“, so Katana, ein Entwickler von Cloud-gehosteter Inventarsoftware. „Anstatt Dashboards zu durchsuchen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, erhalten sie schnelle, visuelle Antworten auf jede Datenabfrage. Dies wird ihnen auch dabei helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und sich auf die Optimierung ihres Lagerbestands zu konzentrieren.“

Aufbauend auf der kürzlich erfolgten Veröffentlichung von Luzmo Flex, dem Software Development Kit (SDK) von Luzmo, mit dem Entwickler benutzerdefinierte Datenanalyseprodukte innerhalb weniger Tage direkt in Apps programmieren können, ist die Luzmo IQ-Plattform eine Bibliothek von UI-Komponenten und API-Endpunkten, die es ermöglichen, die Datenerfahrung für Endbenutzer mithilfe von KI schnell zu transformieren. Luzmo IQ verwaltet die Erstellung, Speicherung und Synchronisierung von Vektoreinbettungen in einer ClickHouse-Datenbank und vereinfacht so die Implementierung fortschrittlicher RAG-KI-Funktionen (Retrieval Augmented Generation). Wenn Sie beispielsweise eine globale Liste europäischer Kunden durchsuchen, können Benutzer einfach nach dem Begriff „europäische Kunden“ suchen, anstatt jeden Kunden manuell zu kennzeichnen oder neue Spalten zu erstellen. Die KI identifiziert dann alle europäischen Länder in der Liste und erstellt daraus eine Datenvisualisierung.

Luzmo IQ ist standardmäßig mit OpenAI verbunden und mit jedem Large Language Model (LLM) kompatibel. Für Unternehmen, die proprietäre LLMs betreiben, bietet die Plattform eine Reihe verschiedener Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen in natürlicher Sprache. Die API-first-Architektur kann zur Erstellung von KI-Komponenten wie Chatbots, Suchfunktionen und Workflows verwendet werden, sodass Benutzer auf Schlüsseldaten in anderen Apps wie Slack zugreifen können, ohne die Tools wechseln zu müssen. Die Funktionen werden automatisch in Datenprodukte eingebettet, ohne dass eine fortlaufende Wartung durch IT-Teams erforderlich ist.

„Luzmo konzentriert sich darauf, Datenanalyselösungen bereitzustellen, die so in kundenorientierte Anwendungen eingebettet sind, dass sie für die Endbenutzer völlig natürlich bleiben, da wir glauben, dass dies der einzige Weg ist, den Zugang zu Daten wirklich zu demokratisieren“, so Karel Callens, CEO und Gründer von Luzmo. „Luzmo IQ ist der nächste logische Schritt zur Erreichung dieses Ziels, nachdem wir unser Produktsortiment durch die kürzlich erfolgte Veröffentlichung von Luzmo Flex zentralisiert haben. Mit Luzmo IQ ermöglichen wir es Teams, den Anforderungen der Endbenutzer einen Schritt voraus zu sein und sich auf die Erstellung und Einbettung KI-gesteuerter Datenerfahrungen zu konzentrieren, ohne die erhebliche Herausforderung, die Back-End-Wartung und -Orchestrierung zu bewältigen.“

Um geistiges Eigentum und Vertraulichkeit zu schützen, wurde Luzmo IQ unter Verwendung der proprietären Abfrage-Engine von Luzmo entwickelt, die für die Verbindung mit einer Vielzahl von LLMs ausgelegt ist und die Varianz bei den Antworten reduziert. Dies wiederum verbessert die Datenzuverlässigkeit und minimiert die Datenmenge, die dem LLM ausgesetzt ist. Mit Luzmo IQ interpretiert das LLM nur aggregierte Abfrageantworten und fügt so eine zusätzliche Datenschutzebene für Kunden hinzu. Ebenso kann das LLM nur auf die Datensätze und Zeilen zugreifen, die über eine Zugriffssteuerungsschicht angegeben wurden, wodurch geschäftskritische Daten für Benutzer zusätzlich geschützt werden.

Luzmo IQ ist ab heute erhältlich. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.luzmo.com/iq

Luzmo IQ versteht den Kontext und ermöglicht es Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen.

Über Luzmo

Luzmo ist das führende Unternehmen für die Innovation von Datenprodukten und stellt Unternehmen die Tools zur Verfügung, mit denen sie effektive, eingebettete Analyseprodukte direkt in bestehende Plattformen integrieren können. Mit Werkzeugen, die von einfachen bis hin zu professionellen Codes reichen, bietet Luzmo Lösungen für jede technische Kompetenzstufe. Vor sieben Jahren gründeten die Co-Founder Karel Callens, Haroen Vermylen und Thomas De Clerck Luzmo, um Geschäftsanwendern überall dabei zu helfen, schnell fundierte datengestützte Entscheidungen zu treffen, indem sie ansprechende, interaktive Einblicke in jede Softwareanwendung in Rekordzeit bereitstellen.

