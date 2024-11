Nanterre, le 22 novembre 2024

Journée Investisseurs dédiée à VINCI Energies “Strategic positioning to capture megatrends”

Apport déterminant de VINCI Energies au positionnement stratégique du Groupe sur les marchés porteurs de la transition énergétique et de la transformation numérique

Perspectives 2030 de VINCI Energies : croissance annuelle du chiffre d’affaires mid-to-high single digit en moyenne entre 2024 et 2030 ; marge opérationnelle 1 d’au moins 7,5 % en 2030 et taux de conversion du résultat net en cash 2 d’au moins 100 % en moyenne sur la période

d’au moins 7,5 % en 2030 et taux de conversion du résultat net en cash d’au moins 100 % en moyenne sur la période Valeur d’entreprise3 de VINCI Energies, telle qu’estimée par le Groupe, supérieure à 20 milliards d’euros

VINCI tient ce matin à son siège social (Nanterre) une Journée Investisseurs (Capital Markets Day) consacrée à VINCI Energies. Elle sera retransmise en direct à travers un webcast sur le site Internet du Groupe (www.vinci.com). La présentation de cette journée est disponible en ligne.

L’objectif de cet évènement thématique est de présenter en détail à la communauté financière les activités et les marchés de VINCI Energies, ses perspectives et sa valorisation3, telle qu’estimée par le Groupe.

A cette occasion, seront notamment exposés : les chiffres clés, l’organisation, la culture, les principales expertises et implantations géographiques de VINCI Energies, ainsi que son positionnement concurrentiel et sa stratégie, notamment en termes de croissance externe.

Les perspectives de VINCI Energies à horizon 2030 seront présentées. Fort d’un excellent positionnement de ses entreprises sur des marchés dynamiques tant en France qu’à l’international, de la grande variété de leurs expertises, de leur fonctionnement en réseau au sein d’une organisation décentralisée, VINCI Energies prévoit notamment :

une croissance annuelle de son chiffre d’affaires mid-to-high single digit en moyenne entre 2024 et 2030 ;

un chiffre d’affaires à l’international porté à 65 % 4 du total en 2030 ;

du total en 2030 ; une marge opérationnelle 1 supérieure ou égale à 7,5 % en 2030 ;

supérieure ou égale à 7,5 % en 2030 ; un taux de conversion de son résultat net en cash2 d’au moins 100 % en moyenne d’ici 2030.

Des éléments de valorisation seront également communiqués au marché. En se basant sur différentes méthodologies (DCF5 , multiples de comparables et somme des parties), le Groupe estime la valeur d’entreprise3 de VINCI Energies à plus de 20 milliards d’euros6.

Les grands enjeux actuels - transition énergétique, transformation numérique et nouveaux besoins en matière de mobilité durable et de communication – portent le potentiel de développement de VINCI Energies et du Groupe dans son ensemble à un niveau inédit. Le mix de métiers de VINCI combinant concessions, énergie et construction est particulièrement bien adapté pour saisir ces opportunités à l’échelle mondiale.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

1 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires. Marge opérationnelle de 7,0 % en 2023.

2 Cash flow libre / Résultat net avant intérêts minoritaires et dépréciations de goodwill.

3 Valeur d’entreprise = valeur des fonds propres + endettement financier net.

4 58 % en 2023.

5 Discounted Cash Flow

6 La valorisation de VINCI Energies par les analystes financiers sell-side couvrant le titre VINCI était en moyenne, début novembre 2024, inférieure à 16 milliards d’euros.













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

RELATIONS INVESTISSEURS

Grégoire THIBAULT

Tél.: +33 1 57 98 63 84

gregoire.thibault@vinci.com

Boris VALET

Tél.: +33 1 57 98 62 84

boris.valet@vinci.com

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe