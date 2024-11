Succession i Jyske Realkredit

Administrerende direktør Carsten Tirsbæk Madsen har efter 34 års ansættelse i Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) ønsket at gå på pension. Han fratræder i løbet af 2. kvartal 2025.

Carsten Tirsbæk Madsen startede sin karriere i BRFkredit i 1990, blev i 2001 medlem af direktionen og administrerende direktør i Jyske Realkredit i 2014. Han har været formand for Realkreditrådet (2020-2024) og for realkreditindustriens interesseorganisationer i Bruxelles, European Mortgage Federation (2018-2020) og European Covered Bond Council (2015-2017).

Anders Lund Hansen tiltræder som ny administrerende direktør i 2. kvartal 2025. Anders Lund Hansen har været ansat i Jyske Realkredit i 16 år og har siden juni 2023 været medlem af direktionen. Han har en bred erfaring med balancestyring i Jyske Realkredit og har tidligere bestredet en lang række funktioner på investerings- og handelsområdet.

Jyske Realkredits bestyrelse ansætter samtidigt Lisbeth Arentzen som nyt direktionsmedlem med virkning fra 1. juni 2025. Lisbeth Arentzen kommer fra en stilling som områdedirektør i Jyske Banks kreditfunktion og har været ansat i Jyske Bank i 20 år og har gennem mere end 30 år i finanssektoren haft ledelsesposter indenfor kreditområdet.

Bestyrelsesformand Niels Erik Jakobsen, Jyske Realkredit, udtaler:



”Jeg vil gerne takke Carsten for hans mangeårige brændende engagement som administrerende direktør samt hans utrættelige indsats for den danske realkreditmodel, for fair konkurrenceforhold og for en helt afgørende indsats i forbindelse med fusionen med Jyske Bank. Bestyrelsen er glad for at kunne ansætte Anders som en stærk, intern profil til den vigtige post som administrerende direktør. Hans mangeårige fodfæste i virksomheden og dybe markedsforståelse vil være et solidt fundament for at sikre fortsat udvikling af Jyske Realkredit. Bestyrelsen er samtidigt glad for, at Jyske Realkredit kan drage nytte af Lisbeths meget stærke kreditfaglige viden og erfaring.”

Når Anders Lund Hansen tiltræder, vil Jyske Realkredits direktion bestå af administrerende direktør Anders Lund Hansen, direktør Lisbeth Arentzen og direktør Torben Hansen.



Venlig hilsen



Jyske Realkredit

Kontakt:

Niels Erik Jakobsen, bestyrelsesformand, Jyske Realkredit, tlf. +45 89 89 20 03

Lars Mørch, ordførende direktør, Jyske Bank, tlf. +45 89 89 20 01

