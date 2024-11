Dongguan organise d’importants rassemblements liés au secteur de l’habillement afin de renforcer son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

DONGGUAN, Chine, 22 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2024 de la Global Apparel Conference se tiendra du 20 au 22 novembre, en même temps que la 27e China (Humen) International Fashion Fair et que l’édition 2024 de la Greater Bay Area (Humen) Fashion Week, organisée du 21 au 24 novembre. Les trois événements organisés en tandem à Humen, un bourg de la ville de Dongguan, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), mettent en lumière les atouts industriels de cette ville bouillonnante, ainsi que son dynamisme en matière de développement. Conjointement, ces événements permettent à Humen de se positionner en tant qu’acteur clé du secteur de la mode en Chine et au-delà.

La programmation de ces événements regorge de temps forts, notamment une cérémonie d’ouverture, un forum mondial sur la collaboration dans le domaine de la mode, une visite guidée créative célébrant les contributions de Humen en matière de mode et un salon visant à mettre en relation des créateurs internationaux et des marques locales. En outre, trois lancements thématiques axés sur l’innovation technologique, la mode créative et le développement durable seront organisés, ainsi que trois campagnes de marketing multicanal explorant les dernières tendances quant aux tissus, couleurs et normes en matière d’habillement. Douze défilés de mode uniques sont également prévus afin de mettre encore davantage en valeur l’industrie dynamique qui prospère à Humen.

Ces rassemblements devraient attirer près de 1 000 dirigeants d’entreprises, d’universités et d’associations renommées du monde entier. Parmi eux, des personnalités internationales venues de près de 20 pays seront présentes, dont la France, l’Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et l’Inde. Ces personnalités constituent des acteurs clés du secteur de la mode à travers l’Europe, l’Asie et l’Afrique, dans les domaines du stylisme à la manufacture en passant par la consommation. Des designers internationaux renommés se joindront aux grandes marques chinoises afin de partager leurs idées novatrices et d’explorer de nouvelles possibilités de partenariats transfrontaliers.

Naturellement, un vent de mode souffle à Dongguan. À Dalang, un autre bourg de Dongguan, la 21e édition de la China (Dalang) International Woolen Knitwear Fair a déjà commencé. Reconnu comme une plaque tournante internationale du tricot en laine, le bourg produit 900 millions de pulls par an, un chiffre véritablement renversant. Le salon, qui compte déjà 20 éditions précédentes, est devenu un événement incontournable du secteur du tricot en laine en Chine et a entrepris, au cours des dernières années, d’importants efforts afin de passer à un format numérique et intelligent, mettant davantage l’accent sur la mode. Parmi les caractéristiques marquantes du salon de cette année, on peut citer l’expérience innovante « IA + personnalisation à la demande ». Au moyen d’outils de graphisme et de modélisation numérique humaine en 3D depuis la « Zone de personnalisation », les visiteurs peuvent concevoir leurs propres pulls, produits ensuite en seulement deux heures. Cette expérience leur offre une pièce chaleureuse, unique et sur mesure. En collaboration avec le secteur florissant de l’habillement de Humen, le secteur dynamique du tricot en laine de Dalang fait office de véritable vitrine pour l’image de marque de la ville de Dongguan : « Made in Dongguan, Made by Art ». Ensemble, ils favorisent un développement de qualité supérieure dans les secteurs du textile traditionnel et de l’habillement de la ville.

En tant qu’acteur majeur sur la scène internationale de la manufacture, Dongguan peut se targuer d’un héritage solide dans les secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et de la chapellerie, qui constituent à la fois un pilier de la tradition et un moteur stratégique pour son économie. Ils ont également un rôle essentiel à jouer dans les chaînes d’approvisionnement sur le plan national et international. Afin de moderniser ces secteurs, la ville de Dongguan reste déterminée à actionner des forces de production innovantes et de qualité grâce à l’innovation technologique et à la fabrication de pointe. Récemment, elle s’est focalisée en priorité sur la transition de ses secteurs du textile conventionnel et de l’habillement vers un modèle plus axé sur les marques et la mode. Dans son optique déterminée de créer un « Dongguan branché », la ville a exploré des méthodes innovantes afin d’intégrer des éléments culturels dans le secteur de la manufacture. Ces efforts ont permis de réaliser des progrès notables dans la promotion d’une croissance industrielle de qualité supérieure. En 2023, Dongguan accueillait déjà plus de 1 100 entreprises industrielles avec des ventes annuelles supérieures à 20 millions de yuans dans les secteurs de la manufacture du textile, de l’habillement, de la chaussure et de la chapellerie, générant une production totale dépassant 90 milliards de yuans.

Source : Organizing Committee of the 2024 Global Apparel Conference