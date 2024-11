ORAPI : Communiqué de mise à disposition de la note en réponse

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 22 NOVEMBRE 2024

MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ÉTABLIE PAR LA SOCIETE

EN REPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS ORDINAIRES DE LA SOCIETE ORAPI INITIEE PAR GROUPE PAREDES ORAPI

Le présent communiqué a été établi par la société ORAPI et est diffusé en application des dispositions de l’article 231-27 3° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

AVIS IMPORTANT

A l’issue de l’offre publique de retrait faisant l’objet du présent communiqué, la procédure de retrait obligatoire prévue aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF sera mise en œuvre et les actions ordinaires ORAPI qui n’auront pas été apportées à l’offre publique de retrait seront transférées à Groupe Paredes Orapi, moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre publique de retrait.

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 22 novembre 2024 relative à l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de la société ORAPI initiée par Groupe Paredes Orapi (l’« Offre »), apposé le visa n°24-500 sur la note en réponse établie par la société ORAPI (la « Note en Réponse »).

L’Offre sera ouverte pour une période de 10 jours de négociation. Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

La Note en Réponse est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org/) et de ORAPI (https://www.orapihygiene.fr/). Elle peut être obtenue sans frais sur simple demande auprès de :

ORAPI

225, allée des Cèdres

01150 Saint-Vulbas

La Note en Réponse doit être lue conjointement avec les autres documents publiés en relation avec le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. Notamment, conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, une description des caractéristiques juridiques, financières et comptables de la société ORAPI sera déposée auprès de l’AMF et mise à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique de retrait. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public.

La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions.

Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

ORAPI décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

