A Bitget Wallet lança conjunto de ferramentas para negociação de memecoins, potencializando traders de Solana durante o crescimento do mercado

VICTORIA, Seicheles, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, uma carteira Web3 não custodial líder, lançou um conjunto completo de ferramentas para negociação de memecoins para atender à crescente demanda por ferramentas que ajudem a navegar na tendência em alta das memecoins.

Nos últimos três meses, Solana e Base lideraram os fluxos das redes em USD, impulsionadas pelas comunidades de memecoins em crescimento e pelos projetos que se juntaram ao ecossistema da Solana, gerando grande entusiasmo entre os traders, ansiosos por aproveitar novas oportunidades. Com milhares de memecoins invadindo o mercado diariamente, navegar por esse cenário dinâmico apresenta desafios como a grande quantidade de opções de tokens, decisões impulsivas e a extrema volatilidade do mercado. O conjunto de ferramentas para negociação de memecoins da Bitget Wallet oferece uma solução completa, fornecendo aos usuários ferramentas poderosas para descobrir tokens de alto potencial, tomar decisões baseadas em dados e realizar transações de forma integrada em várias blockchains, permitindo que negociem com mais confiança e eficiência.

No centro do conjunto de ferramentas estão o MemeX e o Hot Picks, poderosas ferramentas de descoberta projetadas para diferentes estágios do ciclo de vida de uma memecoin. O MemeX foca em oportunidades ultraprecoces, identificando tokens recém-lançados com capitalizações de mercado abaixo de US$ 1 milhão para ajudar os traders a capturar projetos emergentes antes que ganhem tração. O Hot Picks seleciona tokens com capitalizações de mercado abaixo de US$ 10 milhões, combinando dados de blockchain, tendências de redes sociais e sinais de investidores estratégicos para destacar tokens com alto potencial de crescimento. Juntas, essas funcionalidades simplificam o processo de descoberta de tokens promissores em meio ao influxo de novos projetos. Em 21 de novembro, o Hot Picks identificou as memecoins com melhor desempenho e crescimento notável: PNUT subiu 2.424.652%, BAN 28.641%, GOAT 35.881%, ACT 6.270% e CHILLGUY 11.605,58%.

Para quem busca negociar de forma estratégica, a Bitget Wallet oferece análises de nível profissional, incluindo gráficos K-line em tempo real com marcadores de compra/venda e painéis detalhados de tokens. Esses painéis oferecem insights abrangentes, como capitalização de mercado, tendências de liquidez, volume de negociações e sentimento nas redes sociais, ajudando os usuários a ir além das negociações especulativas. A funcionalidade Bitget Wallet Swap garante que os usuários possam executar negociações de forma eficiente, oferecendo preços competitivos e funcionalidade entre cadeia em redes como Ethereum, Solana e Base. Opções avançadas, como o modo Instant Swap e o empréstimo de taxas de gás, aprimoram ainda mais a experiência do usuário, evitando oportunidades perdidas devido a transações lentas ou taxas de gás insuficientes. Como uma carteira descentralizada e não custodial, a Bitget Wallet garante que os usuários tenham controle total sobre seus ativos on-chain, protegendo a segurança de suas transações.

Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, destacou: "As memecoins estão incentivando uma atividade significativa, particularmente na Solana, onde comunidades fortes e desenvolvedores inovadores estão reenergizando o mercado. No entanto, o espaço está repleto de desafios, desde o excesso de tokens até a manipulação do mercado. A ferramenta da Bitget Wallet equipa os traders com as ferramentas necessárias para descobrir, analisar e negociar memecoins estrategicamente, capacitando-os a navegar por esse cenário em rápida evolução com confiança." Ao atender a essas necessidades fundamentais, a Bitget Wallet se posiciona como um recurso vital para traders que buscam aproveitar a onda das memecoins nas principais redes.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é a casa do Web3, unindo possibilidades infinitas em uma única carteira não custodial. Com mais de 40 milhões de usuários, ela oferece serviços on-chain integrais, incluindo gerenciamento de ativos, trocas instantâneas, recompensas, staking, ferramentas de negociação, dados de mercado ao vivo, navegador DApp e um mercado de NFTs. Projetado para todos, desde iniciantes até traders avançados, suporta opções de carteira mnemônica, MPC e AA. Com conexões a mais de 100 blockchains, mais de 20.000 DApps e mais de 500.000 tokens, a Bitget Wallet permite uma negociação multicadeia sem interrupções em centenas de DEXs e pontes entre cadeia, além de um fundo de proteção de US$ 300 milhões para seus ativos digitais.

Experimente a Bitget Wallet Lite e siga Bitget Wallet Lite News para atualizações.

Para mais informações, acesse: Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Para consultas de imprensa, entre em contato em media.web3@bitget.com

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/713dc4d3-e042-4c57-83b2-67535e59ce3e