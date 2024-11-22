Bitget Wallet 推出迷因币交易工具包，助力 Solana 交易者应对市场热潮

维多利亚，塞舌尔, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管式钱包Bitget Wallet推出了全面的迷因币交易工具包，以满足应对迷因币市场热潮所需的工具需求。

在过去三个月中，在蓬勃发展的迷因币社区以及新项目加入 Solana 生态系统的刺激下，Solana 和 Base 引领了以美元计价的跨链资金流入，交易者的投资兴趣被激发，他们渴望抓住新的机会。 随着每天数千迷因币涌入市场，这个动态的市场交易迎来了诸多挑战，如过多的代币选择、情绪化决策和极端的市场波动。 Bitget Wallet 的迷因币交易工具包提供了一站式解决方案，配备强大的工具，帮助用户发现高潜力代币、做出数据驱动的决策，并在多个链之间执行无缝交易，使其能够更加自信和高效地进行交易。

工具包的核心是MemeX和Hot Picks，这些强大的识别工具为迷因币生命周期的不同阶段量身定制。 MemeX 专注于超早期机会，识别市值低于100万美元的新发布代币，帮助交易者在这些项目获得关注之前捕捉到新兴机会。 Hot Picks 通过结合区块链数据、社交媒体趋势和智能资金信号，精选市值低于1000万美元的代币，重点关注具有重大增长潜力的代币。 在大量新项目涌现的情况下，这些功能共同对有潜力代币的发现过程进行了简化。 截至11月21日，Hot Picks 已识别出表现优异、实现大幅增长的迷因币：PNUT 涨幅达到 2424652%，BAN 涨幅28641%，GOAT 涨幅 35881%，ACT 涨幅 6270%，CHILLGUY 涨幅 11605.58%。

对于希望进行策略性交易的用户，Bitget Wallet 提供专业级的分析工具，包括带有买卖标记的实时 K 线图，以及详细的代币仪表盘。 这些仪表盘提供全面的洞察，如市值、流动性趋势、交易量和社交媒体情绪，帮助用户超越投机性交易。 Bitget Wallet Swap功能确保用户能够高效执行交易，提供有竞争力的价格和 Ethereum、Solana 和 Base 等网络上的跨链功能。 通过即时交换模式和手续费借贷等高级选项，可避免因交易速度慢或手续费不足而错失机会，从而进一步提升用户体验。 作为去中心化的非托管钱包，Bitget Wallet 确保用户完全掌控自己的链上资产，保障交易安全。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 强调说：“迷因币正在刺激大量投资，尤其在 Solana 上，活跃的社区和不断创新的开发人员正在盘活市场。 然而，从代币过载到市场操纵，这一市场充满了挑战。 Bitget Wallet 的工具包为用户配备所需工具，发现、分析并策略性地交易迷因币，并充满信心地在这个快速变幻的市场中畅游。” Bitget Wallet 通过满足这些关键需求，成为了希望在主流网络跟上迷因币大潮的交易者的重要资源。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet是 Web3 的载体，用一个非托管钱包汇集了无限可能。 它拥有超过 4000 万用户，提供全面的链上服务，包括资产管理、即时兑换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、DApp 浏览器和 NFT 市场。 其设计面向所有人群，从初学者到高级交易者，支持迷因币、MPC 和 AA 钱包选项。 Bitget Wallet 连接到 100 多种区块链、2 万多个 DApp、50多万种代币，实现数百个 DEX 和跨链桥上的多链交易，另有一个 3 亿美元的保护基金，保障您的数字资产。

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