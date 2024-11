CGTN: 'Gouden partners': China en Brazilië streven naar een rechtvaardigere wereld en een duurzame planeet

BEIJING, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN publiceert een artikel over de plannen die China en Brazilië hebben in hun streven naar een rechtvaardigere wereld en een duurzame planeet.

In 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen China en Brazilië over het Belo Monte UHV-transmissieproject ondertekend. Het megaproject omvat een enorm gebied van meer dan 2000 kilometer met tropische regenwouden en rivieren.

Het project, waarmee een 'elektriciteitssnelweg' tussen het noorden en het zuiden van Brazilië werd aangelegd, voorziet niet alleen in de stroombehoeften van grote industriegebieden, maar biedt ook de oplossing voor het stroomtekort waar meer dan 22 miljoen Brazilianen, zo'n 10 procent van de bevolking, mee te maken hadden.

Het project heeft tot nu toe gezorgd voor de transmissie van 180 terawattuur waterkracht, waarmee 64 miljoen ton steenkoolequivalent of 170 miljoen ton CO2-uitstoot is bespaard. Het project is een belangrijk resultaat van de samenwerking tussen China en Brazilië bij de aanleg van nieuwe infrastructuur.

"China is actief betrokken bij de energietransitie in Brazilië", verklaarde de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva aan China Media Group.

In een gesprek met Lula op woensdag in Brasilia zei de Chinese president Xi Jinping dat China bereid is om met Brazilië samen te werken als 'gouden partners' die elkaar helpen slagen en die samen blijven bouwen aan een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid.

De twee landen hebben hun banden verder aangehaald naar een Chinees-Braziliaanse gemeenschap met een gedeelde toekomst voor een rechtvaardigere wereld en een duurzamere planeet. Ze zijn samen overeengekomen om de Nieuwe Zijderoute af te stemmen op de ontwikkelingsstrategieën van Brazilië.

'Gouden partners'

Dit jaar is het 50-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen China en Brazilië. In die halve eeuw hebben de twee landen belangrijke resultaten geboekt op het gebied van economische en handelssamenwerking en hebben ze hun wederzijdse betrekkingen op dit terrein versterkt.

China is al 15 jaar op rij de grootste handelspartner van Brazilië en een belangrijke bron van buitenlandse investeringen, terwijl Brazilië al lange tijd de belangrijkste handelspartner van China in Latijns-Amerika is. Volgens de statistieken bedroeg de jaarlijkse import van China uit Brazilië in de afgelopen drie jaar meer dan 100 miljard dollar.

Naast de traditionele productie en goederenhandel hebben Chinese bedrijven actief deelgenomen aan projecten op het gebied van hernieuwbare energie in Brazilië, waaronder waterkracht, zonne-energie en windenergie. Deze betrokkenheid bij groene economische ontwikkeling heeft de samenwerking tussen China en Brazilië op het gebied van investeringen verder gediversifieerd en bevorderd.

Ook de culturele uitwisselingen tussen China en Brazilië hebben een hoge vlucht genomen, waardoor de vriendschap tussen de Chinese en Braziliaanse gemeenschap is versterkt. Om het 50-jarige bestaan van de diplomatieke betrekkingen te vieren, heeft de Braziliaanse stad Recife 2024 uitgeroepen tot het 'Jaar van China' om een gunstig klimaat te scheppen voor culturele betrekkingen.

Xi riep de twee landen op om de synergie van hun ontwikkelingsstrategieën te blijven verdiepen en de samenwerking te versterken op gebieden als lucht- en ruimtevaart, landbouwwetenschap en -technologie en schone energie, en voegde eraan toe dat China bereid is om de samenwerking met Brazilië op het gebied van armoedebestrijding te blijven verbeteren.

Lula zei dat meer synergie op het gebied van ontwikkelingsstrategieën tussen Brazilië en China in hoge mate zal bijdragen aan de herindustrialisatie van Brazilië en een voorbeeld zal zijn van solidariteit, samenwerking en wederzijds voordeel tussen ontwikkelingslanden.

Rechtvaardigere wereld, duurzame planeet

In een snel veranderende wereld werken China en Brazilië nauw en consequent samen binnen multilaterale kaders (zoals de VN, de G20 en BRICS) als het gaat om cruciale kwesties, zoals mondiaal bestuur en klimaatverandering, waarbij ze de stem van ontwikkelingslanden versterken en de belangen van opkomende markten beschermen.

In mei brachten China en Brazilië een uit zes punten bestaand gezamenlijk standpunt uit over een politieke oplossing voor de crisis in Oekraïne, waarop positief werd gereageerd door de internationale gemeenschap.

Ondertussen lanceerden de twee landen, samen met enkele andere landen uit het Mondiale Zuiden, de groep 'Friends for Peace' inzake de crisis, met als doel meer stemmen voor vrede bijeen te brengen.

Wat armoedebestrijding betreft, zijn beide landen vastbesloten om de uitdagingen aan te pakken en zijn ze bereid om hun oplossingen met anderen te delen.

Xi prees de twee landen om hun steeds grotere positieve inzet voor vrede en riep China en Brazilië op hun kracht te tonen om de wereldvrede en rechtvaardigheid te beschermen en samen te werken om wereldwijde uitdagingen met betrekking tot de toekomst en het lot van de mensheid aan te pakken.

Hij riep ook op tot versterking van de samenwerking op gebieden als groene transformatie, duurzame ontwikkeling, bestrijding van klimaatverandering en beheersing van kunstmatige intelligentie.

