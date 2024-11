L’autonomisation des marques permet aux produits agroalimentaires du Guangxi de pénétrer les marchés nationaux et internationaux

NANNING, Chine, 23 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 9 novembre, l’événement promotionnel autour du thé Liu Bao, sur le thème « Liubao Tea Shines in China », a été dévoilé lors de l’édition 2024 de la Guangxi International Agricultural Expo. Des professionnels de l’industrie du thé venus de tout le pays se sont réunis afin de partager leur expérience et les nouvelles opportunités de développement dans ce secteur.

La célèbre marque de thé Wuzhou Liu Pao Tea, vendue à travers le monde, s’exporte dans toute l’Asie du Sud-Est et d’autres régions. Ces dernières années, la ville de Wuzhou s’est employée à ériger la marque publique locale « Wuzhou Liu Pao Tea » et la marque culturelle « Ancient Tea Boat Road », renforçant par la même occasion l’influence de la marque du thé Liu Bao.

Lors de l’édition 2024 du China Tea Brand Building Forum organisé conjointement par la China Tea Marketing Association et d’autres organisations, la marque Wuzhou Liu Pao Tea est arrivée 13e au classement « TOP 20 Regional Public Brand Value of Tea in China in 2024 », avec une valeur de marque représentant 4,973 milliards de yuans. L’industrie du thé Liu Bao emploie plus de 83 000 personnes, et profite à environ 310 000 villageois, avec une valeur globale de production supérieure à 20 milliards de yuans.

Selon les données fournies par le Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region, 14 marques d’indication géographique issues du Guangxi ont été incluses dans la liste des 100 meilleures marques chinoises, ce qui représente la seconde marque en matière de résultat en Chine. Au cours des cinq dernières années, le Guangxi a construit au total 18 zones avantageuses pour les produits agroalimentaires chinois typiques, et 68 zones avantageuses pour les produits agroalimentaires typiques du Guangxi. En 2023, le Guangxi comptait 1 739 produits agroalimentaires écologiques et biologiques, et disposant d’indications géographiques, ce qui représente une superficie totale de 16,58 millions de mu (ou 1,10 million d’hectares) et une valeur de production totale supérieure à 50 milliards de yuans pour les produits agroalimentaires écologiques et biologiques.

Dans le Guangxi, il n’est pas rare que les entreprises agroalimentaires telles que Liu Pao Tea ouvrent la voie vers l’enrichissement pour de nombreuses personnes. En tant que province agricole majeure en Chine, le Guangxi se classe depuis plusieurs années consécutives parmi les premières provinces du pays en matière de valeur de production brute dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche. Le Guangxi, qui jouit de ressources exceptionnelles telles que la sylviculture, la production de fruits et de légumes, l’élevage et la production de canne à sucre, est considéré comme le « verger » et le « potager » de la Chine. À l’heure actuelle, la superficie d’arbres fruitiers plantés dans le Guangxi dépasse les 20 millions de mus (1,3 million d’hectares), pour un rendement supérieur à 32 millions de tonnes. Ce chiffre, qui représente environ un huitième de la production totale du pays, a permis à la province de se classer au premier rang en Chine depuis six ans consécutifs. Le Guangxi se classe au premier rang depuis des années en matière de production d’agrumes, de kakis, de fruits du dragon et de fruits de la passion. La production d’agrumes a dépassé 18 millions de tonnes en 2023, soit un dixième de la production totale mondiale. La réputation des marques agroalimentaires telles que « Guiqi Mango », « Qinmi Passion Fruit » et « Rongan Kumquat » n’est plus à faire dans le pays comme à l’étranger.

Huang Zhiyu, directeur du Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region, a déclaré qu’en tirant pleinement parti des ressources abondantes que représentent les secteurs de la sylviculture, de la production de fruits et légumes, de l’élevage et de la production de sucre de canne, la province du Guangxi a réalisé de nouveaux progrès en accélérant la création d’un système agricole caractéristique moderne de type « 10+3+N » et en encourageant sans relâche un développement agricole de qualité supérieure. Le Guangxi se classe depuis des années parmi les dix premières provinces du pays en matière de valeur totale dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pêche. La région est parvenue à construire des pôles industriels représentant une valeur de six cents milliards de yuans, notamment dans les secteurs des céréales, du sucre de canne, des fruits et légumes, de la pêche et de l’élevage de haute qualité, ce qui lui vaut d’être qualifiée de « corbeille à fruits », « boîte à sucre » ou encore « panier de légumes » à travers tout le pays.

Wei Bo, directeur adjoint du Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region, a expliqué que le Guangxi s’efforce systématiquement de créer des marques agroalimentaires de qualité supérieure. Selon lui, la province se focalise sur l’amélioration de la qualité des produits agroalimentaires et s’attache à diversifier ses cultures, à obtenir des certificats de qualité et à mettre au point des normes. À ce jour, le Guangxi a vu naître de nombreuses marques agroalimentaires, reconnaissables grâce au sinogramme « Gui ». Au total, la province compte 641 marques réparties en sept catégories, qui représentent au total une valeur de marque supérieure à 500 milliards de yuans.

Source : The Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region