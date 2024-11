BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions gewinnt Edison Patent Award 2024

ISELIN, N.J., Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Team von Wissenschaftlern der BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) und der Heesung Catalysts Corporation (HCC ) wurde kürzlich vom Research & Development Council of New Jersey mit dem Edison Patent Award 2024 für eine innovative Drei-Wege-Stickoxid (NOx)-Konvertierungstechnologie zur kraftstoffsparenden NOx-Kontrolle in Benzinfahrzeugen ausgezeichnet. Die Technologie ermöglicht eine wirksame NOx-Behandlung unter modernen Motorbetriebsbedingungen und sorgt für geringere Abgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Drei-Wege-Katalysatoren.

Das Team bestand aus den ECMS-Wissenschaftlern Xiaolai Zheng und Pat Burk (im Ruhestand) sowie den HCC-Wissenschaftlern Jinwoo Song und Jun Lee.

„Durch die Integration einer Stickoxidfalle in einen Drei-Wege-Katalysator reduziert die neue TWC-NT-Technologie den Ausstoß von NOx und anderen toxischen Substanzen erheblich“, so Xiaolai Zheng, Principal Scientist für neue Katalysatortechnologien für Kraftfahrzeuge bei ECMS.

„Ein Vorteil besteht darin, dass Automobilhersteller benzinbetriebene PKWs mit häufigeren Kraftstoffabschaltungen für einen besseren Kraftstoffverbrauch kalibrieren können, was auch zu geringeren CO 2 -Emissionen während des Fahrzeugbetriebs führt“, erklärte Jinwoo Song, Vice President und Head of RD&A, HCC.

„Diese Technologie wurde von unseren Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen, da sie eine wichtige Marktlücke schließt“, so Saeed Alerasool, Senior Vice President, Research, Development and Application bei ECMS. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass die besten Ingenieurinnen und Ingenieure der Branche daran arbeiten, unseren Kunden bei der Einhaltung immer strengerer Emissionsvorschriften und beim Erreichen einer hohen Kraftstoffeffizienz zu helfen. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für ihre harte Arbeit und ihr tägliches Streben nach Innovation. Wir könnten nicht stolzer auf unser Team sein.“

Der Research & Development Council of New Jersey hat den Edison Patent Award ins Leben gerufen, um das Vermächtnis von Thomas Edison zu ehren und in seinem Namen Erfinderinnen und Erfinder aus New Jersey sowie Forschungseinrichtungen auszuzeichnen, die Innovationen vorantreiben und New Jersey als globales Innovationszentrum stärken. Dieses Auszeichnungsprogramm ist Teil der Mission des Councils, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regierung zu fördern, um den MINT-Bereich in Bildung, Innovation und Wirtschaft zu stärken und auszubauen.

Über BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) nutzt ihr umfassendes Know-how als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Katalyse und Edelmetalle und bedient Kunden in vielen Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Innenraumluftqualität, die Halbleiterindustrie und die Wasserstoffwirtschaft, und bietet mit ihrem Edelmetallhandel und -recycling umfassende Dienstleistungen an. Mit dem Schwerpunkt auf Kreislauflösungen und Nachhaltigkeit unterstützt ECMS seine Kunden bei der Schaffung einer saubereren und nachhaltigeren Welt. Die Elemente des Lebens zu schützen, ist unser Ziel, und das inspiriert uns zu immer neuen Lösungen. ECMS ist weltweit in 16 Ländern vertreten und beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter an 21 Produktionsstandorten.

Über BASF

Wir bei BASF entwickeln und produzieren Chemie für eine nachhaltige Zukunft – We ceate chemistry. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter in der BASF-Gruppe tragen in fast allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt zum Erfolg unserer Kunden bei. Unser Portfolio umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 68,9 Mrd. EUR. Die BASF-Aktie wird an der Frankfurter Börse (BAS) und in den Vereinigten Staaten als American Depositary Receipts (BASFY) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.basf.com

Über Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC), ein führendes Unternehmen in der Katalysator- und Materialtechnologie, entwickelt fortschrittliche Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Durch die Unterstützung des globalen Wandels hin zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft festigt HCC seine Rolle bei der Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. Basierend auf umfassender Expertise und Erfahrung bietet HCC maßgeschneiderte Lösungen für Schlüsselindustrien wie die Automobil-, Schiffbau-, Halbleiter-, Petrochemie- und Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Am Hauptsitz des Unternehmens in Südkorea arbeiten mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, die Grenzen von Forschung, Entwicklung und Produktionsinnovation zu erweitern. HCC hat die klare Vision, ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Technologien zu werden. Das Unternehmen ist bestrebt, nachhaltige und leistungsstarke Lösungen zu liefern, die den Anforderungen verschiedener Industriezweige gerecht werden und seine führende Position im Bereich umweltfreundlicher Technologien zu festigen.

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45