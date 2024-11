BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions meraih Penghargaan Paten Edison 2024

ISELIN, N.J., Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tim ilmuwan BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) dan Heesung Catalysts Corporation (HCC) baru-baru ini meraih Penghargaan Paten Edison 2024 dari Research & Development Council of New Jersey berkat teknologi Perangkap Nitrogen Oksida (NOx) Konversi Tiga Arah inovatif untuk kontrol NOx dengan pemutusan aliran bahan bakar pada kendaraan bensin. Teknologi ini menangani NOx dengan baik dalam kondisi pengoperasian mesin modern serta memberikan emisi ujung knalpot yang lebih rendah dibandingkan katalis konversi tiga arah konvensional.

Tim ini terdiri atas ilmuwan ECMS Xiaolai Zheng dan Pat Burk (pensiun), bersama ilmuwan HCC Jinwoo Song dan Jun Lee.

“Dengan mengintegrasikan fungsionalitas perangkap NOx ke katalis TWC, teknologi TWC-NT baru ini mengurangi secara substansial emisi NOx dan jenis zat toksik lainnya dari ujung knalpot,” ujar Xiaolai Zheng, Kepala Ilmuwan untuk Teknologi Katalis Otomotif Baru di ECMS.

"Produsen mobil mendapatkan manfaat yaitu dapat mengalibrasikan kendaraan penumpang bertenaga bensin dengan pemutusan aliran bahan bakar yang lebih sering untuk meningkatkan penghematan BBM. Hal ini juga berarti emisi CO 2 yang lebih rendah selama pengoperasian kendaraan," kata Jinwoo Song, Wakil Presiden dan Kepala RD&A, HCC.

“Teknologi ini diterima dengan baik oleh pelanggan kami karena memenuhi kebutuhan penting di pasar,” kata Saeed Alerasool, Wakil Presiden Senior, Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi di ECMS. Kami beruntung dapat memiliki para pemikir teknis jenius di industri yang berusaha membantu pelanggan kami memenuhi peraturan emisi yang lebih ketat dari sebelumnya dan mencapai efisiensi bahan bakar yang tinggi. Penghargaan ini adalah bukti pengakuan terhadap kerja keras dan dedikasi mereka untuk berinovasi setiap harinya dan kami pun sangat bangga pada tim ini.”

Research & Development Council of New Jersey mengadakan Penghargaan Paten Edison untuk menghormati peninggalan Thomas Edison serta menggunakan nama beliau untuk menghormati para penemu New Jersey serta organisasi penelitian yang mendorong inovasi dan terus memosisikan New Jersey sebagai pusat inovasi global. Program pengakuan ini merupakan bagian dari misi Council untuk berkolaborasi dengan industri, akademisi, dan pemerintah guna mengembangkan dan memperkuat STEM dalam pendidikan, inovasi, dan perekonomian.

Tentang BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Memanfaatkan keahlian mendalamnya sebagai pemimpin global dalam bidang katalisis dan logam mulia, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) melayani pelanggan dari berbagai industri, termasuk otomotif, kedirgantaraan, kualitas udara dalam ruangan, semikonduktor, dan perekonomian hidrogen, serta memberikan layanan lengkap dalam perdagangan logam mulia dan penawaran daur ulangnya. Berfokus pada solusi sirkular dan keberlanjutan, ECMS berkomitmen untuk membantu pelanggan kami menciptakan dunia yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan. Kami bertekad untuk melindungi unsur-unsur kehidupan, yang menginspirasi kami dalam menghadirkan solusi yang senantiasa baru. ECMS beroperasi secara global di 16 negara dengan lebih dari 4.500 karyawan dan 21 lokasi produksi.

Tentang BASF

Di BASF, kami menciptakan kimia untuk masa depan berkelanjutan. Kami menggabungkan kesuksesan perekonomian dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sekitar 112.000 karyawan di BASF Group berkontribusi terhadap kesuksesan pelanggan kami di hampir semua sektor dan hampir setiap negara di seluruh dunia. Portofolio kami mencakup enam segmen: Bahan Kimia, Material, Solusi Industri, Teknologi Permukaan, Gizi & Perawatan, dan Solusi Pertanian. BASF menghasilkan penjualan sebesar €68,9 miliar pada tahun 2023. Saham BASF diperdagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS) dan sebagai Sertifikat Penitipan Efek Amerika (BASFY) di Amerika Serikat. Informasi lebih lanjut di www.basf.com.

Tentang Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC), pemimpin unggulan dalam teknologi katalis dan material, mendorong hadirnya solusi canggih yang meningkatkan kualitas udara dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan komitmen yang berfokus untuk mendukung peralihan global ke perekonomian netral karbon, HCC memperkuat perannya dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan. HCC yang memanfaatkan keahlian dan pengalamannya yang ekstensif menyediakan solusi yang disesuaikan di berbagai industri penting, termasuk otomotif, maritim, semikonduktor, petrokimia, dan rantai pasokan hidrogen. Perusahaan yang berkantor pusat di Korea Selatan ini merupakan tempat bernaungnya lebih dari 550 tenaga profesional yang berdedikasi untuk mendobrak batasan dalam inovasi penelitian, pengembangan, dan produksi. Dengan panduan visi yang jelas untuk menjadi pemimpin ternama di bidang teknologi ramah lingkungan, HCC berkomitmen untuk menghasilkan solusi berkelanjutan dan berperforma tinggi yang memenuhi permintaan berbagai industri, yang menegaskan kembali kepemimpinannya di sektor teknologi hijau.

Video yang menyertai siaran pers ini tersedia di tautan berikut:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45