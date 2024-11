BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions memenangi Edison Patent Award 2024

ISELIN, N.J., Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasukan BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) dan para saintis daripada Heesung Catalysts Corporation (HCC) baru-baru ini menerima anugerah Edison Patent Award 2024 daripada Research & Development Council of New Jersey untuk teknologi Perangkap Nitrogen Oksida Penukaran Tiga Hala (NOx) yang inovatif untuk kawalan NOx pemotongan bahan api dalam kenderaan petrol. Teknologi tersebut menangani NOx dengan baik di bawah keadaan operasi enjin moden dan memberikan pelepasan paip ekzos yang lebih rendah berbanding dengan pemangkin penukaran tiga hala konvensional.

Pasukan tersebut terdiri daripada ahli sains ECMS Xiaolai Zheng dan Pat Burk (bersara) dan juga ahli sains HCC Jinwoo Song dan Jun Lee.

“Dengan menyepadukan kefungsian perangkap NOx kepada pemangkin TWC, teknologi TWC-NT baharu dengan ketara mengurangkan pelepasan NOx dan lain-lain spesies toksik daripada paip ekzos,” kata Xiaolai Zheng, Ketua Ahli Sains untuk Teknologi Pemangkin Automotif Baharu di ECMS.

“Dengan sebab itu, pembuat kereta boleh menentukur kenderaan penumpang berkuasa petrol dengan pemotongan bahan api yang lebih kerap untuk penjimatan bahan api yang lebih baik, yang juga bermakna pelepasan CO 2 yang lebih rendah semasa kenderaan beroperasi,” kata Jinwoo Song, Naib Presiden dan Ketua RD&A, HCC.

“Teknologi ini diterima baik oleh pelanggan kami kerana ia memenuhi keperluan kritikal dalam pasaran,” kata Saeed Alerasool, Naib Presiden Kanan, Penyelidikan, Pembangunan dan Aplikasi di ECMS. “Kami bernasib baik kerana mempunyai minda teknikal terbaik dalam industri yang berusaha membantu pelanggan kami memenuhi peraturan pelepasan yang sentiasa diperketat dan mencapai kecekapan bahan api yang tinggi. Anugerah ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi mereka untuk sentiasa berinovasi dan kami sangat bangga dengan pasukan ini.”

Research & Development Council of New Jersey menubuhkan Edison Patent Award untuk menghormati legasi Thomas Edison dan menggunakan namanya untuk memberi penghormatan kepada para pereka cipta dan organisasi penyelidikan New Jersey yang memacu inovasi dan terus menempatkan New Jersey sebagai hab inovasibertahap global. Program pengiktirafan ini adalah sebahagian daripada misi Majlis untuk memupuk kerjasama dalam kalangan industri, akademik dan kerajaan untuk mengembangkan dan mengukuhkan STEM dalam pendidikan, inovasi dan ekonomi.

Memanfaatkan kepakaran mendalamnya sebagai peneraju global dalam pemangkin dan logam berharga, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) memberi perkhidmatan kepada pelanggan dalam banyak industri termasuk automotif, aeroangkasa, kualiti udara dalaman, semikonduktor dan ekonomi hidrogen serta menyediakan perkhidmatan gelung penuh dengan menawarkan perdagangan dan kitar semula logam berharga. Dengan memberi tumpuan kepada penyelesaian bulat dan kemampanan, ECMS komited untuk membantu pelanggan kami mencipta dunia yang lebih bersih dan mampan. Melindungi unsur kehidupan adalah tujuan kami dan ini memberi inspirasi kepada kami untuk mencari penyelesaian yang sentiasa baharu. ECMS beroperasi di 16 negara seluruh dunia dengan lebih daripada 4,500 pekerja dan 21 tapak pengeluaran.

Di BASF, kami mencipta kimia untuk masa depan yang mampan. Kami menggabungkan kejayaan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar dan tanggungjawab sosial. Kira-kira 112,000 pekerja dalam Kumpulan BASF menyumbang kepada kejayaan pelanggan kami dalam hampir semua sektor dan hampir setiap negara di dunia. Portfolio kami terdiri daripada enam segmen: Bahan Kimia, Bahan, Penyelesaian Perindustrian, Teknologi Permukaan, Pemakanan & Penjagaan serta Penyelesaian Pertanian. BASF menjana jualan sebanyak €68.9 bilion pada tahun 2023. Saham BASF didagangkan di bursa saham di Frankfurt (BAS) dan sebagai American Depositary Receipts (BASFY) di Amerika Syarikat. Maklumat lanjut di www.basf.com.

Heesung Catalysts Corporation (HCC), sebuah peneraju terkemuka dalam teknologi pemangkin dan bahan, memacu ke hadapan dengan penyelesaian termaju yang meningkatkan kualiti udara dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Dengan komitmen tertumpu kepada menyokong peralihan global ke arah ekonomi neutral karbon, HCC mengukuhkan peranannya dalam mempromosikan kelestarian alam sekitar. Dengan memanfaatkan kepakaran dan pengalaman yang luas, HCC menyediakan penyelesaian yang disesuaikan merentasi industri utama, termasuk automotif, maritim, semikonduktor, petrokimia dan rantaian nilai hidrogen. Ibu pejabat syarikat di Republik Korea ialah hab kepada lebih 550 profesional yang berdedikasi untuk melangkaui sempadan penyelidikan, pembangunan dan inovasi pengeluaran. Berpandukan visi yang jelas untuk menjadi peneraju terkemuka dalam teknologi mesra alam, HCC komited untuk menyampaikan penyelesaian yang mampan dan berprestasi tinggi yang memenuhi permintaan pelbagai industri, mengesahkan semula kepimpinannya dalam sektor teknologi hijau.

