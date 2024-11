BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions 榮獲 2024 年愛迪生專利獎 (Edison Patent Award)

艾斯林,紐澤西州, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 和 Heesung Catalysts Corporation (HCC) 科學家組成的團隊最近榮獲紐澤西州研究與發展委員會 (Research & Development Council of New Jersey) 頒發的 2024 年愛迪生專利獎,獲獎專利為一項創新的三效轉化氮氧化物捕集技術,用於汽油車輛在燃油切斷情況下的氮氧化物控制。 與傳統的三效轉化催化劑相比,此技術在現代引擎的運作環境下有效地處理氮氧化物,並降低尾管排放。

團隊成員包括 ECMS 的科學家 Xiaolai Zheng 和 Pat Burk(已退休),以及 HCC 的科學家 Jinwoo Song 和 Jun Lee。

ECMS 新型汽車催化劑技術首席科學家 Xiaolai Zheng 表示:「新型 TWC-NT 技術透過將氮氧化物捕集功能整合至 TWC 催化劑中,大幅減少尾管產生的氮氧化物和其他有毒物質的排放。」

HCC 副總裁兼研發與應用主管 Jinwoo Song 表示:「從效益來看,汽車製造商可以對汽油動力客運車輛進行更頻繁的減油調整,以提升燃油效能,這亦代表可減少車輛運行期間的二氧化碳排放量 。」

ECMS 研發與應用高級副總裁 Saeed Alerasool 表示:「這項技術滿足了市場的關鍵需求,因此深受客戶歡迎。 我們很榮幸擁有業界最優秀的技術人才,致力幫助客戶滿足日益嚴格的排放法規,並實現高燃油效率。 這個獎項肯定了團隊的每天不懈努力和創新決心,令我們感到非常引以為榮。」

紐澤西州研究與發展委員會成立愛迪生專利獎,紀念 Thomas Edison 的發明傳奇,並以他的名字來表揚紐澤西州推動創新並繼續維持紐澤西州作為全球創新中心地位的發明家及研究機構。 這個表彰計劃是委員會使命的一部分,旨在於產業、學術界和政府之間開展合作,從而推進和加強科學、技術、工程和數學 (STEM) 在教育、創新和經濟領域的作用。

關於 BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) 憑藉擁有全球催化劑和貴金屬領域領導者的廣博專業知識,透過其貴金屬交易和回收服務,為汽車、航天、室內空氣質素、半導體和氫經濟等眾多行業的客戶提供服務。 ECMS 專注於循環解決方案和可持續發展,致力於幫助客戶創造一個更潔淨及可持續的世界。 保護生命元素是公司的目標,促使我們不斷尋找新的解決方案。 ECMS 的業務遍及全球 16 個國家或地區,擁有 4,500 多名員工和 21 個生產基地。

關於 BASF

BASF 創造化學新作用,追求可持續發展的未來。 我們將經濟上的成功、環境保護和社會責任互相結合。 BASF Group 擁有約 112,000 名員工,為近乎所有行業乃至接近所有國家的客戶取得成功而作出貢獻。 我們的產品組合分屬六大領域: 化工、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理,以及農業解決方案。 2023 年,BASF 的銷售額達 689 億歐元。 BASF 股份在法蘭克福證券交易所 (BAS) 上市,並在美國以美國存託憑證 (BASFY) 形式交易。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.basf.com。

關於 Heesung Catalysts Corporation

作為催化劑和材料技術領域的傑出領導者,Heesung Catalysts Corporation (HCC) 不斷推出先進的解決方案,改善空氣質素和減少溫室氣體排放。 HCC 致力支援全球轉型為碳中和經濟,日益鞏固在促進環境可持續發展方面的作用。 憑藉豐富的專業知識和經驗,HCC 為汽車、海事、半導體、石化和氫氣價值鏈等關鍵行業提供量身定制的解決方案。 公司總部設於韓國,擁有 550 多名專業人員,全力突破研發和生產創新的界線。 HCC 有成為環保技術傑出領導者的明確願景,以此致力提供滿足各行業需要的可持續、高效能解決方案,印證在綠色技術領域的領導地位。

