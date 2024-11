Bitget offre des billets pour le match de football LALIGA EA SPORTS aux utilisateurs de Bitget Pay

VICTORIA, Seychelles, 24 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce le début d’une campagne offrant aux utilisateurs du produit de sa plateforme « Bitget Pay » l’opportunité d’assister à la journée de match de LALIGA EA SPORTS. Prévue du 21 novembre, 18 heures, au 22 novembre, même heure (UTC+8), la campagne repose sur le lancement des activités prévues dans le cadre du partenariat Bitget x LALIGA et vise la promotion de l’intégration des cryptomonnaies et du sport, plus particulièrement dans la région LATAM, en Europe de l’Est, dans la CEI et en Asie du Sud-Est. Les fans de football actifs sur Bitget Pay pendant la durée de la campagne auront une chance unique de remporter des billets pour assister à ce match très attendu, qui verra s’affronter les meilleures équipes du monde le 7 décembre prochain.

Cette promotion intègre une palpitante campagne durant laquelle les participants pourront acheter un billet de tombola pour seulement 1 USDT. Sous réserve que le paiement transite par Bitget Pay, ils participeront à un tirage au sort permettant de gagner l’un des 50 billets standard pour le match. Cette campagne débute le 21 novembre à 18 heures UTC+8 et se termine le 22 novembre à la même heure. Pendant la campagne, 50 heureux gagnants recevront des billets de match. Les noms des gagnants seront annoncés à intervalles réguliers sur le compte X de Bitget (anciennement Twitter).

Tout au long de la campagne, les utilisateurs sont invités à tester les fonctionnalités de transaction sans faille de Bitget Pay, qui séduisent les fans de football désireux de s’aventurer dans les paiements en cryptomonnaies. Cette opportunité permettant aux supporters d’assister à un événement LALIGA EA SPORTS en direct par le biais d’un processus accessible axé sur les cryptomonnaies souligne la polyvalence de la plateforme en réduisant les écarts entre la finance numérique et les expériences du quotidien.

Si Bitget Pay demeure indisponible dans certaines régions, les amateurs de football résidant dans les régions éligibles peuvent profiter de cette promotion pour découvrir les fonctionnalités rapides et intuitives de Bitget Pay et tenter leur chance de participer à l’événement.

Les gagnants du tirage au sort seront informés par e-mail et les billets de match leur seront remis une semaine avant le jour J. Par souci de transparence, Bitget remboursera également les frais de participation de 1 USDT à tous les perdants sous 10 jours ouvrables. Bitget ne cesse de proposer diverses opportunités d’engagement à sa base d’utilisateurs en intégrant une gamme de produits cryptographiques à son offre. La promotion Bitget Pay s’aligne sur sa mission consistant à fournir aux utilisateurs des cas d’école réels, susceptibles de leur faire découvrir combien les paiements financiers au sein de l’écosystème des cryptomonnaies sont simples.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de crypto-monnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51cfa744-60fa-49cd-8186-c0d081e40008