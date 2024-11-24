Bitget 携手西甲 EA SPORTS 推出观赛福利并邀请 Bitget Pay 用户共赏足球盛宴





维多利亚，塞舌尔, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为领军加密货币交易所和 Web3 先驱，Bitget 欣然宣布推出一项精彩活动，通过其支付产品 “Bitget Pay” 为用户提供亲临西甲 EA SPORTS 赛场观赛的珍贵机会。 活动将于 11 月 21 日 18:00 至 22 日 18:00 (UTC+8) 火热开展，这是 Bitget 与西甲战略合作的重要举措，旨在推动加密货币与体育产业的深度融合，重点覆盖拉美、东欧、独联体和东南亚地区。 足球球迷们只需在活动期间积极使用 Bitget Pay，即可获得观看这场万众期待的顶级赛事的难得机会。届时，世界顶尖强队将于 12 月 7 日激情对决，为球迷献上一场精彩纷呈的足球盛宴。

本次活动妙趣横生，参与者只需通过 Bitget Pay 支付 1 USDT 即可获得抽奖资格，有机会赢取 50 张常规赛事门票之一。 抽奖活动将于 11 月 21 日 18:00 UTC+8 启动，次日 22 日 18:00 UTC+8 结束。 活动期间，50 位幸运儿将脱颖而出，赢取珍贵门票，Bitget 将通过其 X 平台 (即原 Twitter) 官方账号分批揭晓获奖名单。

活动期间，用户可亲身体验 Bitget Pay 便捷流畅的交易体验，吸引对加密支付感兴趣的球迷群体。 通过这种简单易行的加密方式获取西甲 EA SPORTS 现场观赛机会，充分展现了平台在连接数字金融与日常生活方面的卓越能力。

虽然 Bitget Pay 在部分地区暂未开放服务， 但其他支持此服务地区的球迷仍可把握良机，一边体验 Bitget Pay 快速便捷的特色功能，一边争取观赛机会。

中奖用户将收到邮件通知，赛事门票将于比赛日前一周发放。 秉持公开透明原则，未中奖用户的 1 USDT 参与费用将在 10 个工作日内全额退还。 Bitget 始终致力于为用户提供丰富多样的参与机会，不断拓展加密产品种类。 此次 Bitget Pay 活动与平台使命高度契合，旨在为用户搭建通往现实应用场景的桥梁，让用户切身感受加密生态系统中支付的便利性。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军) 、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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