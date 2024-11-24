Bitget Pay 用戶可獲得 Bitget 提供的 LALIGA EA SPORTS 西甲足球比賽日門票

維多利亞，塞舌爾, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈展開一項活動，透過利用該平台的「Bitget Pay」產品，讓其用戶有機會參與 LALIGA EA SPORTS 西甲足球比賽日的盛事。 活動將於 11 月 21 日下午 6:00 至 22 日下午 6:00 (UTC+8) 進行，目的是要開展 Bitget x LALIGA 合作夥伴關係下計劃推出的活動，以促進加密貨幣與體育運動，特別是在拉丁美洲、東歐、獨聯體國家和東南亞的融合。 活動期間積極使用 Bitget Pay 的足球迷，將有獨家機會獲得這場備受矚目球賽的門票。賽事於 12 月 7 日舉行，由全球頂尖足球隊伍展開對決。

這次宣傳活動令人感到興奮，參加者只需透過 Bitget Pay 付款，以 1 USDT 購買一張抽獎券即可參加抽獎，並有機會獲得其中一張常規賽事門票，獎品名額共 50 份。 購買抽獎券活動將於 11 月 21 日下午 6:00 (UTC+8) 開始，至 11 月 22 日下午 6:00 (UTC+8) 結束。 活動期間將抽出 50 位獲得賽事門票的幸運兒，得獎者將於 Bitget 的 X (前稱 Twitter) 帳號上定時公佈。

在整個活動中，用戶可以體驗 Bitget Pay 的無縫流暢交易功能，這可吸引有興趣了解以加密貨幣作付款的足球迷。 球迷有機會透過可存取的加密驅動流程現場參與 LALIGA EA SPORTS 西甲盛事，突顯該平台在彌合數碼金融與日常體驗之間差距方面的多功能性。

Bitget Pay 於某些地區仍未能提供服務。 然而，來自其他可支援服務地區的足球愛好者仍可把握這次宣傳活動，體驗 Bitget Pay 既迅速又人性化的功能，同時爭取參與該項盛事的機會。

得獎者將會收到電郵通知，而賽事門票將於比賽日前一星期派發。 為保透明公正，Bitget 將於 10 個工作天內向所有未能獲獎者退還 1 USDT 的參加抽獎費用。 透過在其產品中增添一系列加密產品，Bitget 持續為其用戶群提供多元化的參與機會。 Bitget Pay 的推廣符合將用戶與現實生活用例聯繫起來的使命，這樣有助他們發現加密生態系統中金融支付的便利性。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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