25th November 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 22nd November 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 22,709 Lowest price per share (pence): 788.00 Highest price per share (pence): 800.00 Weighted average price per day (pence): 797.8961

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,858,565 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,858,565 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 797.8961 22,709 788.00 800.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 22 November 2024 09:00:18 84 798.00 XLON 00311819701TRLO1 22 November 2024 09:00:18 42 798.00 XLON 00311819700TRLO1 22 November 2024 09:00:18 140 798.00 XLON 00311819702TRLO1 22 November 2024 09:05:27 12 798.00 XLON 00311825491TRLO1 22 November 2024 09:10:45 103 800.00 XLON 00311832412TRLO1 22 November 2024 09:28:51 100 800.00 XLON 00311853453TRLO1 22 November 2024 09:28:52 119 800.00 XLON 00311853523TRLO1 22 November 2024 09:28:52 79 800.00 XLON 00311853524TRLO1 22 November 2024 09:37:53 99 799.00 XLON 00311867668TRLO1 22 November 2024 09:39:44 236 799.00 XLON 00311869785TRLO1 22 November 2024 10:10:27 101 798.00 XLON 00311894968TRLO1 22 November 2024 10:10:27 101 798.00 XLON 00311894969TRLO1 22 November 2024 10:10:28 195 797.00 XLON 00311894970TRLO1 22 November 2024 10:10:28 178 797.00 XLON 00311894971TRLO1 22 November 2024 10:20:00 104 798.00 XLON 00311895397TRLO1 22 November 2024 10:21:59 104 796.00 XLON 00311895444TRLO1 22 November 2024 10:22:27 98 794.00 XLON 00311895447TRLO1 22 November 2024 10:45:09 9 795.00 XLON 00311896330TRLO1 22 November 2024 10:45:09 3 795.00 XLON 00311896331TRLO1 22 November 2024 11:05:10 84 795.00 XLON 00311896921TRLO1 22 November 2024 11:05:11 7 795.00 XLON 00311896922TRLO1 22 November 2024 11:05:11 47 795.00 XLON 00311896923TRLO1 22 November 2024 11:05:13 3 795.00 XLON 00311896925TRLO1 22 November 2024 11:05:15 9 795.00 XLON 00311896927TRLO1 22 November 2024 11:05:17 6 795.00 XLON 00311896929TRLO1 22 November 2024 11:08:53 97 794.00 XLON 00311897001TRLO1 22 November 2024 11:08:53 105 794.00 XLON 00311897002TRLO1 22 November 2024 11:08:53 95 794.00 XLON 00311897003TRLO1 22 November 2024 11:08:53 13 795.00 XLON 00311897004TRLO1 22 November 2024 11:08:53 46 795.00 XLON 00311897005TRLO1 22 November 2024 11:20:05 7 794.00 XLON 00311897249TRLO1 22 November 2024 11:20:05 103 793.00 XLON 00311897250TRLO1 22 November 2024 11:21:04 191 792.00 XLON 00311897265TRLO1 22 November 2024 11:21:04 104 791.00 XLON 00311897266TRLO1 22 November 2024 11:44:28 104 791.00 XLON 00311897790TRLO1 22 November 2024 11:45:09 101 790.00 XLON 00311897799TRLO1 22 November 2024 11:45:21 98 789.00 XLON 00311897803TRLO1 22 November 2024 11:50:57 195 789.00 XLON 00311897907TRLO1 22 November 2024 11:50:57 97 789.00 XLON 00311897908TRLO1 22 November 2024 11:51:01 310 788.00 XLON 00311897911TRLO1 22 November 2024 12:14:54 104 791.00 XLON 00311898532TRLO1 22 November 2024 12:14:54 104 791.00 XLON 00311898533TRLO1 22 November 2024 12:20:07 66 790.00 XLON 00311898673TRLO1 22 November 2024 12:20:43 10 790.00 XLON 00311898702TRLO1 22 November 2024 12:20:43 115 790.00 XLON 00311898703TRLO1 22 November 2024 12:20:43 66 790.00 XLON 00311898704TRLO1 22 November 2024 12:59:51 409 794.00 XLON 00311899464TRLO1 22 November 2024 13:06:45 116 797.00 XLON 00311899641TRLO1 22 November 2024 13:37:24 103 800.00 XLON 00311900291TRLO1 22 November 2024 13:37:24 204 800.00 XLON 00311900292TRLO1 22 November 2024 13:37:25 100 799.00 XLON 00311900294TRLO1 22 November 2024 13:41:32 102 798.00 XLON 00311900407TRLO1 22 November 2024 13:41:32 102 798.00 XLON 00311900408TRLO1 22 November 2024 13:41:32 102 798.00 XLON 00311900409TRLO1 22 November 2024 13:44:02 208 799.00 XLON 00311900516TRLO1 22 November 2024 13:45:06 10,000 800.00 XLON 00311900565TRLO1 22 November 2024 13:47:12 85 798.00 XLON 00311900611TRLO1 22 November 2024 13:47:12 112 798.00 XLON 00311900612TRLO1 22 November 2024 13:47:12 9 798.00 XLON 00311900613TRLO1 22 November 2024 13:47:12 103 798.00 XLON 00311900614TRLO1 22 November 2024 14:13:18 103 798.00 XLON 00311901840TRLO1 22 November 2024 14:34:02 71 797.00 XLON 00311903075TRLO1 22 November 2024 14:34:02 30 797.00 XLON 00311903076TRLO1 22 November 2024 14:34:02 100 797.00 XLON 00311903077TRLO1 22 November 2024 14:38:35 202 796.00 XLON 00311903378TRLO1 22 November 2024 14:38:35 101 796.00 XLON 00311903379TRLO1 22 November 2024 14:38:37 163 795.00 XLON 00311903381TRLO1 22 November 2024 14:40:33 144 797.00 XLON 00311903568TRLO1 22 November 2024 14:40:33 94 797.00 XLON 00311903569TRLO1 22 November 2024 14:40:35 23 797.00 XLON 00311903578TRLO1 22 November 2024 14:40:39 13 797.00 XLON 00311903586TRLO1 22 November 2024 14:40:43 11 797.00 XLON 00311903591TRLO1 22 November 2024 14:40:47 13 797.00 XLON 00311903594TRLO1 22 November 2024 14:41:11 96 797.00 XLON 00311903621TRLO1 22 November 2024 14:43:41 500 797.00 XLON 00311903755TRLO1 22 November 2024 14:43:41 94 797.00 XLON 00311903756TRLO1 22 November 2024 14:43:41 53 797.00 XLON 00311903757TRLO1 22 November 2024 14:43:41 52 797.00 XLON 00311903758TRLO1 22 November 2024 14:47:54 160 797.00 XLON 00311903995TRLO1 22 November 2024 14:47:54 121 797.00 XLON 00311903996TRLO1 22 November 2024 14:47:54 57 797.00 XLON 00311903997TRLO1 22 November 2024 15:06:08 200 797.00 XLON 00311904843TRLO1 22 November 2024 15:20:39 153 797.00 XLON 00311905322TRLO1 22 November 2024 15:20:39 21 797.00 XLON 00311905323TRLO1 22 November 2024 15:20:39 21 797.00 XLON 00311905324TRLO1 22 November 2024 15:28:45 200 796.00 XLON 00311905659TRLO1 22 November 2024 15:50:06 148 796.00 XLON 00311906387TRLO1 22 November 2024 15:50:06 139 796.00 XLON 00311906388TRLO1 22 November 2024 15:50:06 150 796.00 XLON 00311906389TRLO1 22 November 2024 15:50:06 148 796.00 XLON 00311906390TRLO1 22 November 2024 15:51:27 165 797.00 XLON 00311906434TRLO1 22 November 2024 15:51:27 144 797.00 XLON 00311906435TRLO1 22 November 2024 15:51:42 264 797.00 XLON 00311906443TRLO1 22 November 2024 15:51:42 39 797.00 XLON 00311906444TRLO1 22 November 2024 15:52:43 81 797.00 XLON 00311906466TRLO1 22 November 2024 15:54:31 292 796.00 XLON 00311906525TRLO1 22 November 2024 15:55:24 112 796.00 XLON 00311906537TRLO1 22 November 2024 15:55:24 191 796.00 XLON 00311906538TRLO1 22 November 2024 16:04:43 69 796.00 XLON 00311907087TRLO1 22 November 2024 16:04:43 123 796.00 XLON 00311907088TRLO1 22 November 2024 16:07:00 43 797.00 XLON 00311907245TRLO1 22 November 2024 16:07:00 52 797.00 XLON 00311907246TRLO1 22 November 2024 16:07:00 31 797.00 XLON 00311907247TRLO1 22 November 2024 16:07:00 11 797.00 XLON 00311907248TRLO1 22 November 2024 16:11:27 23 796.00 XLON 00311907574TRLO1 22 November 2024 16:11:27 185 796.00 XLON 00311907575TRLO1 22 November 2024 16:11:32 12 797.00 XLON 00311907578TRLO1 22 November 2024 16:11:32 6 797.00 XLON 00311907579TRLO1 22 November 2024 16:13:28 189 798.00 XLON 00311907697TRLO1 22 November 2024 16:13:28 180 798.00 XLON 00311907698TRLO1 22 November 2024 16:13:28 98 799.00 XLON 00311907699TRLO1 22 November 2024 16:13:28 37 799.00 XLON 00311907700TRLO1 22 November 2024 16:13:28 2 799.00 XLON 00311907701TRLO1 22 November 2024 16:13:28 6 799.00 XLON 00311907702TRLO1 22 November 2024 16:13:28 410 799.00 XLON 00311907703TRLO1 22 November 2024 16:16:22 193 800.00 XLON 00311907941TRLO1 22 November 2024 16:16:22 97 800.00 XLON 00311907942TRLO1 22 November 2024 16:16:22 96 800.00 XLON 00311907943TRLO1 22 November 2024 16:16:22 96 800.00 XLON 00311907944TRLO1 22 November 2024 16:16:22 132 800.00 XLON 00311907945TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970